Что делать если скатерть сползает со стола

Каждый, кто выбрал для дома круглый стол, сталкивался с проблемой, когда скатерть начинает сползать. Стол с несимметрично расположенной скатертью смотрится неаккуратно.

Такую скатерть постоянно хочется поправлять. Избежать подобного рода проблемы довольно просто, для этого нужно сшить круглую скатерть на резинке. Благодаря фиксации скатерть никогда не будет сползать со стола, и будет выглядеть идеально.







Измерьте диаметр столешницы и добавьте к нему две желаемых длины скатерти. В нашем случае диаметр столешницы составляет 60 см, а желаемая длина скатерти — 40 см. Еще 2 см необходимо добавить на подгибку.







Для пошива понадобится интерьерная ткань размером не менее 142 см на 142 см. Во время работы будет необходимо ориентироваться на сделанные ранее замеры.

Ткань сложите углом в 8 сложений и вырежьте круг необходимого радиуса. В нашем случае это 142, деленное на 2, т.е 71 см. По краям ткани сделайте двойную подгибку и проложите машинную строчку.







Наметьте центр заготовки. Ориентируясь на центр разметьте круг, диаметр которого равен диаметру столешницы.





Следующим шагом необходимо вычислить длину кулиски. Для этого диаметр столешницы умножаем на 3,14 и прибавляем 2 см на шов. В нашем случае необходимая длина кулиски -равна 190 см.





Таким образом, для изготовления кулиски понадобится полоса ткани размером 190 см на 9 см. С каждой стороны полосы заутюжьте подгибку на 1 см.







По одной из сторон полосы сделайте еще один подгиб ткани на 2 см. Сделать это будет удобно с помощью специального трафарета из тонкого картона. Сострочите полосу в кольцо.







Проложите строчку по стороне с двойной подгибкой на расстоянии 2 см от края, оставив открытым участок длиной 5 см для продевания резинки.







Сторону с одинарной подгибкой прострочите по размеченному кругу. При этом изнаночная сторона кулиски должна быть обращена к изнаночной стороне скатерти.







Вденьте резинку, концы ее сшейте, используя шов зиг-заг. Открытый участок кулиски застрочите.







Такая скатерть станет настоящим спасением для владельцев круглых столов.





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