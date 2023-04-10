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Что делать если скатерть сползает со стола

Каждый, кто выбрал для дома круглый стол, сталкивался с проблемой, когда скатерть начинает сползать. Стол с несимметрично расположенной скатертью смотрится неаккуратно.
Такую скатерть постоянно хочется поправлять. Избежать подобного рода проблемы довольно просто, для этого нужно сшить круглую скатерть на резинке. Благодаря фиксации скатерть никогда не будет сползать со стола, и будет выглядеть идеально.

Что делать если скатерть сползает со стола

Измерьте диаметр столешницы и добавьте к нему две желаемых длины скатерти. В нашем случае диаметр столешницы составляет 60 см, а желаемая длина скатерти — 40 см. Еще 2 см необходимо добавить на подгибку.

Что делать если скатерть сползает со стола

Для пошива понадобится интерьерная ткань размером не менее 142 см на 142 см. Во время работы будет необходимо ориентироваться на сделанные ранее замеры.
Ткань сложите углом в 8 сложений и вырежьте круг необходимого радиуса. В нашем случае это 142, деленное на 2, т.е 71 см. По краям ткани сделайте двойную подгибку и проложите машинную строчку.

Что делать если скатерть сползает со стола

Наметьте центр заготовки. Ориентируясь на центр разметьте круг, диаметр которого равен диаметру столешницы.

Что делать если скатерть сползает со стола
Следующим шагом необходимо вычислить длину кулиски. Для этого диаметр столешницы умножаем на 3,14 и прибавляем 2 см на шов. В нашем случае необходимая длина кулиски -равна 190 см.
Что делать если скатерть сползает со стола

Таким образом, для изготовления кулиски понадобится полоса ткани размером 190 см на 9 см. С каждой стороны полосы заутюжьте подгибку на 1 см.

Что делать если скатерть сползает со стола

По одной из сторон полосы сделайте еще один подгиб ткани на 2 см. Сделать это будет удобно с помощью специального трафарета из тонкого картона. Сострочите полосу в кольцо.

Что делать если скатерть сползает со стола

Проложите строчку по стороне с двойной подгибкой на расстоянии 2 см от края, оставив открытым участок длиной 5 см для продевания резинки.

Что делать если скатерть сползает со стола

Сторону с одинарной подгибкой прострочите по размеченному кругу. При этом изнаночная сторона кулиски должна быть обращена к изнаночной стороне скатерти.

Что делать если скатерть сползает со стола

Вденьте резинку, концы ее сшейте, используя шов зиг-заг. Открытый участок кулиски застрочите.

Что делать если скатерть сползает со стола

Такая скатерть станет настоящим спасением для владельцев круглых столов.

Что делать если скатерть сползает со стола
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