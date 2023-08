10 фейков о мировых суперзвёздах в которые люди до сих пор верят

1. Джими Хендрикс и африканские попугаи в Лондоне

Джими Хендрикс.

2. The Monkees совсем не были самыми продаваемыми в истории рок-музыки

Группа The Monkees.

3. «Клуб 27» не существует

Участники «Клуба 27»: Джими Хендрикс, Эми Уайнхаус, Курт Кобейн.

4. Джим Моррисон, к сожалению, мёртв

Джим Моррисон.

Теория заговора возникла из неправдивой информации, предоставленной полиции Памелой Курсон.

5. Кит Ричардс не бессмертен

Кит Ричардс.

6. Аврил Лавин жива

Аврил Лавин.

Слухи возникли на почве того, что Аврил Лавин использовала для публичных выходов двойника.

7. Крик на американских горках не был настоящим

Группа Ohio Players.

8. Фил Коллинз не был свидетелем гибели человека

Фил Коллинз.

9. Битлз никогда не унижали королеву

Группа The Beatles.

10. Джон Денвер не был снайпером

Джон Денвер.

Музыкальная индустрия — это невероятно странное явление. Мировые суперзвёзды окружены огромным количеством сплетен, мифов и фейков, которые уже давно устоялись и трансформировались в настоящие легенды . Многие из них абсолютно ложны, но уже давно подаются в прессе как истина. Поклонники во всём мире свято верят в них и распространяют десятилетиями. Далее в обзоре — 10 самых диких фейков о звёздах мировой шоу-бизнес-индустрии.В Великобритании уже очень давно есть проблема с одичавшими попугаями. Эти птицы не местные, они распространены по всему острову и это никак не связано с их миграцией. Кто-то завёз их из Африки или Индии, выпустил на свободу и они стали бесконтрольно размножаться. Кто же виновник? Легенда гласит, что это был легендарный гений гитары Джими Хендрикс. Якобы он, во время своей поездки в Лондон в 1968 году привёз сюда парочку попугаев. Развлечения ради выпустил их на Карнаби-стрит.В течение многих лет люди верили в этот распространённый фейк. На самом же деле, даже если гитарист и сделал бы это, то ничего бы не изменилось. Дело в том, что популяция одичавших попугаев в Британии образовалась не просто задолго до приезда Хендрикса, а даже до его рождения на этот свет. В 1800-х годах эти птицы уже были замечены в разных местах острова. В первой половине 20 века разразилась подлинная «попугайная лихорадка». Англичане массово заводили этих птиц, а потом выпускали на волю. После этого и началось нашествие попугаев. Усугубилась проблема в 1987 году, когда Великая буря разрушила по всей стране их домики и птицы оказались на воле. Так что великий Джими Хендрикс здесь абсолютно ни при чём!The Monkees — безусловно, легендарная группа, любимая многими. Много лет пресса тиражировала сведения о том, что в 1967 году продажи их альбома превзошли продажи альбомов таких гигантов, как «Битлз» и «Роллинг Стоунз», причём вместе взятых. Лишь в 2015 году (!) участник коллектива Майк Несмит признал, что автором этого смелого, но совершенно лживого заявления является он сам. В одном из интервью он это просто сказал, чтобы подшутить над журналистом, а выдумка мгновенно разлетелась по всем изданиям. И да, никто из музыкантов не счёл нужным её опровергать.«Клуб 27» — печально известное явление, объединяющее таких легенд музыки, как Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Дженис Джоплин, Курт Кобейн и Эми Уайнхаус. Все эти талантливые звёзды трагически ушли из жизни в возрасте 27 лет. Это создало загадочную статистическую аномалию. Когда умер Курт Кобейн, всерьёз заговорили о том, что существует какая-то мрачная закономерность, которую окрестили «Клуб 27».Перечисленные знаменитости — это самые известные личности, которые входят в данный клуб. Есть огромное множество других, которых к нему причисляют. Если же задаться целью и исследовать имеющуюся информацию о том, прочему так много рок-музыкантов умирает именно в этом возрасте, то окажется, что большая часть рокеров никак не связана с этим печальным явлением. Всем им было гораздо больше 27 лет. По статистике пик смертности в музыкальной рок-тусовке приходится на период от 55 до 65 лет. Так что «Клуб 27» - это растиражированное понятие, которое не имеет под собой достаточных оснований.Существует несколько теорий заговора, которые утверждают, что безумно харизматичный лидер культовой рок-группы The Doors, Джим Моррисон, на самом деле не умер, а просто инсценировал свою смерть.Кончина Джима окутана мраком тайны, именно поэтому и начали зарождаться различные спекуляции. Музыкант скончался от передозировки в номере парижского отеля, а его дама сердца, Памела Курсон, дала полицейским ложные показания, опасаясь ответственности. В результате, причиной смерти звезды стал значиться сердечный приступ, а поклонники стали придумывать различные альтернативные версии.Среди самых распространённых теория о том, что Моррисона накачали запрещёнными веществами в одном столичном клубе, а потом уже мёртвого отвезли домой, чтобы избежать огласки. Потом появились смелые версии о том, что Джим на самом деле всех обманул и просто инсценировал свою смерть. Удивительно, что данную теорию заговора поддержал главный соратник музыканта по группе The Doors, клавишник Рей Манзарек. К сожалению, смерть вокалиста, в отличие от её причин, была вполне реальной, как и его похороны.Бессменный гитарист легендарной рок-группы Rolling Stones, Кит Ричардс, прославился ещё тем, что несмотря на бурную историю злоупотребления всеми существующими вредными веществами — он всё ещё жив. Он пережил большинство своих сверстников, даже тех, кто вёл гораздо более здоровый образ жизни. Завидное долголетие Ричардса породило массу слухов и иногда самых безумных предположений . Одним из самых устойчивых мифов является информация о том, что Кит якобы постоянно переливает себе кровь молодых людей. Самое смешное в этом то, что музыкант пустил этот дикий слух сам. Просто все рады были поверить в эту откровенную ерунду. Этот факт бесконечно веселит гитариста.У канадской поп-рокерши Аврил Лавин есть своя история знаменитости-двойника, которая может соперничать с любым музыкальным мифом. Согласно этой теории заговора, настоящая Аврил Лавин трагически скончалась в 2003 году. Родилась эта версия из-за того, что Аврил иногда нанимала для публичных выступлений девушку, похожую на себя, по имени Мелисса Ванделла.Согласно теории заговора, звукозаписывающий лейбл не желал терять прибыль, когда певица скоропостижно скончалась и нанял Мелиссу, чтобы она постоянно изображала Лавин. Подогрела эти слухи сама звезда, сделав на руке татуировку с именем «Мелисса». Ком слухов всё рос, а Аврил спокойно заявляла, что все эти сплетни разносят праздные люди, которым просто нечего делать. Несмотря на то, что обе девушки живы, теория заговора продолжает существовать, подпитываясь всё новыми «подробностями» и «доказательствами».В 1975 году группа Ohio Players выпустила свой главный хит «Love Rollercoaster». В песне был уникальный элемент: в середине проигрыша звучал женский крик. Вскоре после выхода альбома, распространился слух о том, что группа случайно записала предсмертный крик жертвы маньяка. Якобы во время записи трека, рядом убили женщину. Правдивости этой теории прибавляло то, что крик звучал не совсем чётко, создавалось такое впечатление, будто он действительно случаен. Была и вторая версия появления этого звука. Обложкой пластинки служила фотография модели, которая льёт на себя мёд. Говорили, что мёд был слишком горячим и девушка вскрикнула. Только как это оказалось на записи?На самом деле всё оказалось до банального просто. Крик не был ни случайным, ни даже женским. Издал его клавишник коллектива Билли Бек. Сделал он это специально, чтобы добавить дополнительный штрих к треку. В нужный момент Бек... заплакал. Произведённый эффект стоил усилий — песня стала легендарной, хотя и получилось всё не совсем так, как было задумано.Фанаты часто ищут в текстах песен любимых групп некие скрытые смыслы. Иногда музыканты сами провоцируют подобное, когда лирика не совсем ясна. Так вышло, например, с культовой песней Фила Коллинза «In the Air Tonight». Она безумно популярна и сегодня, а вот поклонники по всему миру продолжают интенсивно ломать по этому поводу копья, споря об истинном смысле.Самой распространённой теорией происхождения текста является то, что Коллинз в своё время стал свидетелем преступления. Один человек тонул, а другой, ничем не помогая, стоял рядом и безучастно наблюдал за происходящим. Версии о том, как в этом участвовал сам музыкант различаются. Он или был мертвецки пьян, что даже двинуться не мог, или находился слишком далеко. Некоторые дошли даже до того, что стали утверждать будто Коллинз нанял детектива, нашёл этого «наблюдателя» и разоблачил прямо на одном из своих концертов.Всё это безумно увлекательно, но абсолютно не является правдой. Сам музыкант поведал в одном из интервью, что в то время он просто очень тяжело переживал развод. Смоделированная им ситуация просто демонстрировала то состояние, в котором пребывал в то время он сам. Коллинз признался, что чуть не утонул в горечи и злобе тогда.The Beatles были неотъемлемой частью музыкальной сцены 1960-х годов. О них ходит настолько много слухов, что разбираться в этом можно бесконечно. Самым вопиющим, безусловно, является то, что якобы во время вручения ливерпульской четвёрке королевой Елизаветой II ордена Британской империи, они забили в туалете косячок. Ничего личного — просто нервишки расшалились.Пол Маккартни и Джордж Харрисон неоднократно опровергали этот миф. Они говорили, что курили, да, но обычные сигареты. Поклонникам всё же больше по душе другая версия и с этим ничего не поделаешь. Эта теория заговора стала неотъемлемой частью фольклора Великолепной четвёрки, навсегда запечатлев их мятежный дух в анналах истории музыки.Джон Денвер — это легендарнейший фолк-музыкант, который славится своим дружелюбным нравом. Для его поклонников было настоящим шоком узнать, что он во время своей службы в ВВС США был безжалостным убийцей- снайпером Многие в это поверили, но это абсолютная ложь. Денвер действительно имеет отношение к ВВС, только весьма касательное. Его отец был военным, а сам Джон даже не служил в армии! Дело в том, что, когда он был подростком, то, в результате несчастного случая с газонокосилкой, потерял два пальца на ноге. Комиссия признала его частично пригодным к службе только во время военных действий в стране. Кроме этого, у Денвера очень плохое зрение, что сводит на нет даже самые смелые версии. Так что музыкант действительно добрейшей души человек, который в жизни не держал в руках оружие.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: