Мифы, в которые мы верили благодаря родителям и рекламе

Все мы слышали о том, что мед – лучшее средство от простуды, каша – идеально сбалансированный и питательный завтрак, а свежевыжатый сок невероятно полезен для здоровья. Эти и другие утверждения о еде и напитках уже давно воспринимаются как факты, хотя на самом деле с ними можно поспорить.







Делимся несколькими интересными фактами о знакомых продуктах, чтобы вы посмотрели на них с другой стороны.

Миф 1: Лучший завтрак – это каша

Миф 2: Польза свежевыжатых соков безоговорочная

Миф 3: Мед – самое эффективное средство от болезней

Миф 4: Завтрак – самый важный прием пищи

Миф 5: Сельдерей сжигает калории

Миф 6: Салат «Цезарь» – итальянское блюдо

Миф 7: Замороженные продукты не несут никакой пользы для организма

Миф 8: Обезжиренные продукты не несут вреда для фигуры

На завтрак принято готовить овсянку.Помните, как в детстве родители пытались накормить нас на завтрак кашей? Столько лет прошло, а ничего не изменилось – мы все еще готовим ее себе по утрам. Однако стоит отметить, что далеко не все каши одинаково полезны. Например, популярные варианты быстрого приготовления, которые достаточно залить кипятком – сомнительный товарищ в вопросах насыщения. Порция такой овсянки может привести к резкому скачку сахара в крови, и уже через два часа после завтрака вы вновь начнете испытывать чувство голода.Если же вы хотите насытиться на долгое время, тогда самым полезным вариантом завтрака будет каша из цельного зерна, приготовленная на воде или молоко. Дополните ее свежими ягодами, орехами, медом или кусочками фруктов – получится очень вкусно, питательно и сбалансированно.Не хотите варить кашу на завтрак? Тогда советуем приготовить блюдо по принципу «гарвардской тарелки»: 50% – овощи, 20% – белки, 20% – сложные углеводы и 10% – полезные жиры. Например, это может быть омлет или яичница с овощами (в зависимости от того, что вы больше любите), с тостом из цельнозернового хлеба и авокадо.Свежий яблочный сок из соковыжималки.Наверное, только ленивый не покупал в магазине свежевыжатый сок, считая, что он невероятно полезен для здоровья. Увы, все не так просто и однозначно. Клетчатки, которая содержится в свежих фруктах, нет в соках, а ведь именно она замедляет всасывание сахара и отвечает за чувство сытости. В результате, когда вы выпиваете стакан яблочного или апельсинового сока, в организм попадает порция фруктозы, которая провоцирует скачок сахара.А еще соки являются очень калорийными (не такими, как газировка конечно, но все же). Поэтому если вы сидите на диете или придерживаетесь правильного питания не стоит включать сок в свое меню. Чтобы получить максимум пользы для организма, съешьте целый фрукт. Кстати, некоторые из них (например, яблоки) лучше употреблять прямо с кожурой, так как в ней содержится много витаминов и минералов.Мед принято добавлять в чай, когда болеешь.Что вы делаете сразу, как только почувствовали, что заболели? Наверняка делаете чай с лимоном и медом. Это движение уже автоматическое, ведь на подкорке сознания давно закрепилась мысль о том, что мед – самое лучшее лекарство. Да, в его составе действительно содержится много веществ, полезных для здоровья, но полностью заменить лекарства он не может.Также не стоит забывать, что около 80% меда – это углеводы, которые воспринимаются организмом как чистый сахар. Если сильно налегать на мед, лишний вес не заставит себя долго ждать, а в качестве «бонуса» появится еще и кариес. Поэтому во всем важно соблюдать меру.На завтрак часто едят омлет и тосты.«Нельзя пропускать завтрак» – фраза, которая преследует нас с детства. А сейчас еще и в интернете практически каждая статья о еде обязательно об этом напоминает. Но ведь не стоит забывать, что у всех людей разные биоритмы и образ жизни, и если один человек уже просыпается голодным, то второй может ощутить чувство голода только через несколько часов. Не запихивать же ему кашу силой, правда?Кроме того, результаты некоторых исследований, связанных с интервальным голоданием, говорят о том, что отказ от завтрака может быть, наоборот, полезным для здоровья. Главное – не увлекаться ужином и не переедать перед сном. Плюс не стоит забывать о полезных перекусах – двух будет вполне достаточно.Сельдерей – популярный продукт у тех, кто на диете.Одним из самых любимых продуктов у людей, которые сидят на диете, является сельдерей. Считается, что на его переваривание тратится гораздо больше калорий, чем он содержит, поэтому никакого вреда для фигуры продукт не несет. На самом деле продукт не такой уж и низкокалорийный, чтобы вы могли «уйти в минус». Да, в нем всего 13 калорий на 100 граммов, однако на его сжигание организм тратит еще меньше. Поэтому в качестве «волшебной таблетки» для похудения использовать сельдерей не имеет никакого смысла. А вот, чтобы получить клетчатку, витамины и антиоксиданты – вполне.Существует много рецептов салата «Цезарь».А вы тоже думали, что салат «Цезарь» пришел к нам прямиком из Италии, ведь у него очень говорящее название? Рецепт блюда действительно придумал итальянский повар, но в то время он работал…в Мексике! В 20-х годах прошлого века шеф-повар Цезарь Кардини, которые работал в небольшом ресторанчике, расположенном в Тихуане, собрал знаменитый салат из тех продуктов, которые были у него под рукой. В тарелку отправились листья салата, гренки, пармезан и соус на основе оливкового масла и яиц. Кстати, оригинальный рецепт блюда выглядит именно так, а вот курицу, креветки и анчоусы добавили уже позже, хотя сейчас они считаются классическими ингредиентами.Замороженные овощи и ягоды в магазине.Считается, что при замораживании продуктов они теряют большую часть полезных веществ, которые входят в их состав. Возможно, раньше так и было, но современные технологии заморозки позволяют сохранить витамины и минералы практически в полном составе. Конечно, замороженные фрукты, овощи, ягоды будут не такими ароматными, как свежие, но вот питательная ценность будет практически одинаковой.Интересный факт: Если отварить рис, а затем охладить его или заморозить, в нем будет гораздо меньше калорий, чем в горячем блюде. Поэтому стоит брать пример с жителей Азии, которые отправляют рис порционно в морозилку, чтобы он дольше хранился.Обезжиренные творог не значит низкокалорийный.Если вы на диете или просто поддерживаете вес в определенных рамках, в магазине рука автоматически тянется к обезжиренному творогу и другим продуктам, на которых указано «0% жирности». На самом деле в такой еде гораздо больше минусов, чем плюсов. Когда из продукта удаляют весь жир, он теряет вкус, и чтобы восполнить его, производители добавляют сахар или крахмал. В итоге калорийность не становится меньше, а вот вкус страдает. Например, безобидный обезжиренный йогурт может содержать столько же калорий, сколько и кусок торта, а вы об этом даже не будете подозревать.Чтобы начать правильно питаться, нужно избавиться от стереотипа о том, что жиры – это враги. Наоборот, без них невозможно нормальное функционирование организма. Например, жиры помогают усваивать жирорастворимые витамины, принимают участие в производстве гормонов, поддерживают красоту и здоровье волос, кожи, ногтей. Существуют даже диеты, главной «звездой» которых являются жиры, и они доказали свою эффективность! Если вы придерживаетесь такой диеты, то стабилизируете уровень сахара в крови, пополняете свои энергетические запасы и уменьшаете чувство голода.Но стоит помнить, что есть полезные жиры, а есть те, которые вредят не только фигуре, но и здоровью в целом. Например, насыщенные жиры, которые входят в состав жирного мяса или сливочного масла, повышают уровень «плохого» холестерина. А вот ненасыщенные жиры, наоборот, снижают его. Поэтому обязательно включайте в рацион оливковое масло, авокадо, жирные сорта рыбы типа лосося и пр.