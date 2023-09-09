Строительство из стеклоблоков: почему подобный материал был так популярен в Советском Союзе

Зачем в стране Советов так часть использовали стеклоблоки.

Кто же первый

Первыми на этом поприще был не Союз.

Стеклоблоки в СССР

В середине века популярность блоков стала расти.

Их использовали для строительства общественных учреждений.

К чему это все?

На самом деле использовали их повсеместно.