Строительство из стеклоблоков: почему подобный материал был так популярен в Советском Союзе

Зачем в стране Советов так часть использовали стеклоблоки.
Наверняка каждый выходец из СССР или республик бывшего Союза прекрасно помнит такой материал, как стеклоблоки. Большие прямоугольники из стекла, полупрозрачные кирпичики, за которыми ничего не видно, но через которые в тоже время проходит свет. Так почему же этот материал приобрел такую популярность в стране? Кто его изобрел? И действительно ли им пользовались только в стране Советов.
Кто же первый
Первыми на этом поприще был не Союз.
В первую очередь нужно подчеркнуть, что стеклоблоки – это совсем не советское изобретение. Первый стеклоблок был придуман американцем по имени Джеймс Пенникуик. Свое изделие мастер запатентовал еще в середине XIX столетия. Он даже смог на этом заработать через свою фирму Luxfer Prism Company. Впрочем, изобретение американца разительно отличается от тех стеклоблоков, которые использовали в разных странах в XX веке.
Стеклоблоки в СССР
В середине века популярность блоков стала расти.
Привычный для нас вид стеклоблоки приняли в 30-е годы XX века. Если изначально блоки использовались только при строительстве подвалов, то постепенно из них начинают складывать внутренние и наружные стенки, окна на лестничных проемах и всевозможные перегородки. Вместе с расширением сферы применения стеклоблоки стали расширять и число архитектурных проектов, в которых их осмеливались использовать. Пик роста популярности стеклоблоков пришелся на 60-70-е годы прошлого века. Причем касается это как Советского Союза, так и остальных стран.
Их использовали для строительства общественных учреждений.
В СССР стеклоблоки были трех цветов: синие, зеленые и желтые. Их поверхность могла быть рифленой, а могла быть гладкой. Несмотря на широкое распространение, в строительстве домов стеклоблоки почти не применялись. Чаще всего их можно было увидеть в общественных зданиях.
К чему это все?
На самом деле использовали их повсеместно.
На первый взгляд может показаться, что в СССР использование стеклоблоков носило исключительно эстетический характер. На самом деле это не так. Декоративную функцию они (конечно) тоже исполняли. Однако в первую очередь, использование стеклоблоков в строительстве и дизайне помещений позволяло экономить электроэнергию. Забавно, но такую функцию для них предусматривал еще и упомянутый в самом начале Джеймс Пенникуик. Даже в советском ГОСТе по стеклоблокам, светопропускание упоминается в одном из первых и важнейших пунктов.
Там же говорилось о том, что стеклоблоки должны выдерживать перепады температуры до 40 градусов. Они должны иметь достаточную прочность и влагостойкость. Плотность этого материала очень близка (на самом деле) к плотности камней. При этом, они пропускают свет, но в тоже время делают невозможным разглядеть, что именно находится за «окном». Иными словами, стеклоблоки обладали внушительным набором полезных свойств и качеств. Именно это и помогло им стать таким популярным, востребованным материалом.
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