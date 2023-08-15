Пренебрегая уходом за стиральной машиной, мы наносим вред как самой бытовой технике, так и одежде, которую в ней стираем. Соблюдая элементарные правила после каждого цикла стирки можно легко продлить срок службы стиральной машины и сохранить чистоту вещей.
После стирки просто сверните любое старое махровое полотенце в жгут.
Поместите полотенце под уплотнительную резинку, ведь именно здесь скапливается лишняя влага, плесень, ржавчина и различные загрязнения. Все эти загрязнения при следующей стирки могут попасть на одежду.
После того как вся вода впитается, хорошо выжмите полотенце, снова скрутите его в жгут и положите назад. Налейте на полотенце белизну и оставьте под резинкой еще на 30 минут.
Благодаря такому простому уходу вещи всегда будут чистыми, а стиральная машина прослужит долгие годы.
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Зачем класть полотенце в стиральную машину
Пренебрегая уходом за стиральной машиной, мы наносим вред как самой бытовой технике, так и одежде, которую в ней стираем. Соблюдая элементарные правила после каждого цикла стирки можно легко продлить срок службы стиральной машины и сохранить чистоту вещей.
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