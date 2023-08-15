Зачем класть полотенце в стиральную машину

Пренебрегая уходом за стиральной машиной, мы наносим вред как самой бытовой технике, так и одежде, которую в ней стираем. Соблюдая элементарные правила после каждого цикла стирки можно легко продлить срок службы стиральной машины и сохранить чистоту вещей.

После стирки просто сверните любое старое махровое полотенце в жгут.







Поместите полотенце под уплотнительную резинку, ведь именно здесь скапливается лишняя влага, плесень, ржавчина и различные загрязнения. Все эти загрязнения при следующей стирки могут попасть на одежду.







После того как вся вода впитается, хорошо выжмите полотенце, снова скрутите его в жгут и положите назад. Налейте на полотенце белизну и оставьте под резинкой еще на 30 минут.







Благодаря такому простому уходу вещи всегда будут чистыми, а стиральная машина прослужит долгие годы.

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