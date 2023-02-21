6 рецептов бюджетного, но вкусного ужина, которым можно накормить всю семью

Перед каждым человеком рано или поздно встает вопрос – что приготовить на ужин, когда банальные бутерброды надоели? Тогда самое время попробовать эти шесть вкуснейших рецептов, которые удивляют своим разнообразием и недорогими ингредиентами.
1. Грудка печеная с овощами
Куриное филе с овощами. \ Фото: bodyhappiness.de.
Куриное филе необязательно будет сухим и жестким. Попробуйте этот рецепт, и вы узнаете, что курочка может быть сочной и мягкой. К тому же, печеную грудку можно подавать с любыми овощами на ваш вкус или с теми, что завалялись в холодильнике.
Ингредиенты:
• Филе курицы – 1 кг;
• Масло растительное – 1 ст.л;
• Соль;
• Специи;
• Овощи.
Сочное и нежное филе курочки с овощами. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Соль соединить с маслом и специями;
• Перемешать, формируя заправку;
• Курицу вымыть под водой;
• Удалить пленки и жир;
• Смазать заправкой;
• Дать постоять в ней около получаса;
• Духовку предварительно нагреть до 200 градусов;
• Филе обернуть фольгой;
• Отправить печься на 50 минут;
• После выключить духовку;
• Не открывать, давая курице настояться;
• Вытащить из фольги;
• Нарезать кусочками;
• Подавать с любыми овощами – на пару, печеными, отварными или тушеными.
2. Картофельно-овощная фриттата
Картофельно-овощная фриттата. \ Фото: ar.pinterest.com.
Фриттата – это более привычный для нас омлет, который от обычного отличается оригинальной начинкой и прожаркой с двух сторон. Для ужина эта омлетная лепешка подойдет как нельзя кстати, ведь туда можно добавить любые овощи или же мясо по вкусу.
Ингредиенты:
• Картошка – 2 шт;
• Яйца – 5 шт;
• Лук – 1 шт;
• Кабачок – 1 шт;
• Масло растительное – 2 ст.л;
• Соль, перец.
Фриттата с картошкой и овощами. \ Фото: primaverakitchen.com.
Способ приготовления:
• Промыть и почистить картошку;
• Разделить на крупные ломтики;
• Очистить лук от шелухи;
• Разделить колечки на половинки;
• Вымыть кабачок;
• Накрошить на небольшие кусочки;
• Вбить яйца в миску;
• Сдобрить солью;
• Взбить венчиком;
• Картошку прожарить на масле до полуготовности;
• Всыпать лук, увеличив огонь;
• Прожарить до полной готовности;
• За пять-семь минут добавить кабачок;
• Сдобрить солью;
• Жарить до готовности овоща;
• Распределить овощи так, чтобы они равномерно покрывали сковородку;
• Влить яйца;
• Уменьшить огонь;
• Накрыть крышкой;
• Томить около пятнадцати минут;
• С помощью доски перевернуть на другую сторону, когда верхняя часть блюда схватится;
• Томить ещё десять минут;
• Выложить на блюдо после готовности.
3. Печеный картофель
Запечённый картофель с ветчиной. \ Фото: thekitchn.com.
Что может быть проще запечённого картофеля? Для его приготовления не нужно тратить много средств и времени, достаточно воспользоваться остатками колбасы и сыра с холодильника, чтобы получить вкусное блюдо.
Ингредиенты:
• Картошка – 4 шт;
• Сыр твердый – 105 г;
• Ветчина/колбаса – 105 г;
• Масло сливочное – кубик;
• Соль, перец, зелень.
Печёный картофель. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Промыть картошку;
• Проварить в шкурке до полной готовности;
• Дать остыть;
• Разделить на половинки;
• Чайной ложкой выскрести большую часть мякоти;
• Размять добытую мякоть вилкой;
• Натереть на тёрке сыр;
• Соединить с картофелем;
• Бросить в смесь кусочек масла;
• Перемешать;
• Сдобрить солью и перцем;
• Нафаршировать лодочки;
• Ветчину порезать кубиком;
• Выложить поверх начинки;
• Смазать противень и выложить на него картофель;
• Печь около двадцати минут до румяности сырной шапки.
4. Рыбные котлеты
Рыбные котлеты. \ Фото: greatbritishchefs.com.
Котлеты – универсальный вариант, когда нечего покушать, а готовить что-то на протяжении долгого времени нет желания. В особенности, если говорить о рыбных, куда можно добавить любую понравившуюся начинку – от болгарского перца до оливок.
Ингредиенты:
• Картошка – 4 шт;
• Тунец консерва – 1 шт;
• Кукуруза консерва – пол банки;
• Петрушка – пучок;
• Яйцо – 1 шт;
• Мука – 3 ст.л;
• Соль, перец.
Котлеты из консервированного тунца. \ Фото: elements.envato.com.
Способ приготовления:
• Вымыть картошку;
• Снять шкурку;
• Отварить до полной готовности;
• Перебить на пюре;
• С тунца удалить лишнюю влагу;
• Мясо размять вилкой;
• Промыть и нашинковать зелень;
• В картошку всыпать рыбу;
• Слить жидкость с кукурузы;
• Засыпать следом;
• Посыпать петрушкой;
• Вбить яйцо;
• Сдобрить специями;
• Вымесить до однородности;
• Сформировать котлетки;
• Обвалять в муке;
• Обжарить с двух сторон до корочки.
5. Макаронный салат
Салат из маскаронов и крабовых палочек. \ Фото: twoluckyspoons.com.
Если у вас остались вчерашние макароны или попросту завалялось небольшое количество, которое некуда деть – попробуйте сделать холодный салат с палочками. Такой вариант подойдет не только на ужин, но и в качестве сытного обеда на работу.
Ингредиенты:
• Макароны любые – 205 г;
• Палочки крабовые – 205 г;
• Кукуруза консерва – пол банки;
• Петрушка – пучок;
• Лук – 1 шт;
• Масло оливковое или растительное;
• Специи.
Макаронный салат. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Отварить макароны до полной готовности, не доводя до излишней мягкости;
• Дать остыть;
• С палочек снять пленку;
• Накрошить на кусочки;
• Промыть и нашинковать петрушку;
• Очистить и нарезать лук;
• Добавить все ингредиенты к макаронам;
• Всыпать соль, по желанию – перец;
• Залить маслом для заправки и перемешать.
6. Яблочные сырники
Яблочные сырники. \ Фото: twitter.com.
Сырники, они же творожники – прекрасный вариант для лёгкого ужина. К тому же, в этом рецепте совсем нет сахара, только полезные ингредиенты в виде овощей и фруктов, а потому его полюбят даже дети.
Ингредиенты:
• Творог – 205 г;
• Яблоки – 2 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Яйцо – 1 шт;
• Мука – 4 ст.л;
• Корица – на кончике ножа;
• Масло подсолнечное;
• Сметана.
Сырники с яблоками. \ Фото: goodfon.com.
Способ приготовления:
• Яблоки с морковью промыть под водой;
• С яблок снять шкурку;
• Очистить морковку;
• Натереть яблоки с морковью на небольшой тёрке;
• Творог высыпать в тарелку;
• Слегка размять вилкой;
• Добавить яблочно-морковное пюре;
• Перемешать;
• Ввести яйцо;
• Посыпать корицей;
• Ввести две ложки муки;
• Руками сформировать сырники;
• Обвалять в остатках муки;
• Обжарить с двух сторон до румяности.
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