Пляска святого Вита – танцевальная лихорадка в Средневековье

Задолго до Битломании, задолго до танцев Элвиса, которые публика вначале посчитала неприличными, гораздо более серьезные «странные танцы» сводили людей с ума. Что правда, тогда это было не просто истерия, а настоящее безумие, которое было сродни настоящей эпидемией. Люди танцевали так неистово и так долго, что нередко по окончании танца просто падали мертвыми.











Пляска святого Вита в Аахене.



Это явление получило название «пляска святого Вита,» или хореомания. Зафиксировано множество случаев по всей Европе, но самое раннее – в VII веке. Хореомания могла начаться с одного человека, который начинал танцевать, даже несмотря на отсутствие музыки, затем к нему присоединялось все больше и больше людей, и они продолжали двигаться вместе, находясь в трансе по несколько часов, дней, иногда недель и даже месяцев. Чем дольше длилась пляска, тем суровее были последствия. Иногда танцующие просто падали и моментально засыпали, и проснувшись возвращались в свое обычное состояние. Вывести танцующих насильно из их трансового состояния не получалось. Окружающим приходилось ждать, когда они закончат самостоятельно свои движения. Сердечные приступы, инсульты, обезвоживание, переутомление, голод – вот неполный список тех причин, которые в итоге могли действительно остановить танцующих.

И в большинстве случаев эти причины приводили к смерти.Гравюра изображает потенциальную угрозу смерти хореомании.Одним из самых известных эпизодов пляски святого Вита считается история, произошедшая в немецком городе Эрфурт в 1237 году. Тогда хореомания поразила группу детей, которые отправились в ближайший город за 20 км, и которые неистово танцевали всю дорогу, а по прибытии в пункт назначения, упали замертво от переутомления. Считается, что именно эта история легла позже в основу сказки о Гамельнском крысолове.Гамельнский крысолов.Однозначного объяснения данному феномену до сих пор нет. На то время католическая церковь считала танцующих либо одержимыми дьяволом, либо жертвами проклятий святого Иоана или святого Вита. Иногда танцующих обвиняли в еретичестве, будто они так практикуют свои мольбы несуществующим богам, маскируясь под неизлечимую болезнь. Немец Юстус Фридрих Карл Хекер, опубликовавший в 1888 году книгу «Черная смерть и Танцемания,» собрал внушительный список подобных происшествий, и связывал чуму и хореоманию воедино. Согласно его теории, чума приводила к своего роду коллективному помешательству, что являлось либо отдельным симптомом болезни, либо реакцией людей на многочисленные смерти вокруг.Hendrik Hondius: женщины, пораженные танцевальной лихорадкой.В 1374 несколько тысяч людей подверглись хореомании в Ахене . Люди танцевали несколько недель, некоторые из них при этом жаловались на боли в груди, но не могли остановиться. Затем вспышка хореомании произошла в голландском Утрехте и бельгийском городе Льеж. Примерно в это же время во французском городе Мец хореомании подверглось сразу 11 000 жителей. Чтобы как-то облегчить участь танцующих, музыканты стали играть музыку, а самих заболевших отвели в специальное место, где бы им никто не мешал. Но даже это масштабное действо не стало последним – в 1518 году в Страсбурге, Франция, началась новая вспышка плясок святого Вита, в которой участвовало более 400 людей. «Эти люди не просто дергались в конвульсиях. Хотя они явно были под какими-то чарами, их ноги и руки двигались так, как если бы они действительно танцевали под музыку,» – пишет историк-очевидец из Франции.Питер Брейгель.Безусловно, наркотическое опьянение также может быть одним из объяснений. Так, некоторые винят в хореомании гриб спорынью, который поражает рожь и пшеницу. Спорынья содержит большое количество алкалоидов, при употреблении в пищу которых могут произойти судороги и длительные спазмы мускулатуры , а в отдельных случаях – смерть. Другие исследователи считают причиной хореомании эпилепсию, энцефалит и тиф. В Италии такое явление называли тарантеллой и связывали с укусами пауков. Впрочем, хоть так и нет определенного объяснения, специалисты соглашаются, что эти случае не являются выдумкой – документальных подтверждений слишком много. Однако, к счастью, явление пляски святого Вита исчезло само по себе одновременно с исчезновением чумы.Изображение мальчика, подверженного хореомании . Хороводы во время чумы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)