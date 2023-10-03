Замиокулькас — довольно требовательное растение, которому нужен особый уход. Если растению не будет хватать питательных веществ, то оно будет очень медленно расти, листочки будут тонкими, замиокулькас будет подвержен различным заболеваниям.
К счастью, вырастить большой и здоровый замиокулькас с блестящими и сочными листьями можно с помощью самых бюджетных средств, которые действуют даже эффективней, чем дорогие удобрения.
Перовое удобрение для замиокулькаса можно приготовить из чеснока. Залейте 2 зубчика чеснока вместе с кожурой 250 мл кипятка и оставьте настаиваться минимум на 2 часа. За это время все питательные вещества из чеснока перейдут в воду.
Процедите настой и доведите его до объема 1 л. Для усиления действия удобрения добавьте к чесночному настою 1 ампулу витамина В1 (тиамина). Используйте полученное удобрение для полива замиокулькаса под корень 1 раз в 2 недели.
Удобрение, приготовленное на основе чеснока, можно чередовать с удобрением, для которого необходим картофель. Натрите картофель на крупной терке и добавьте к нему немного соли. Оставьте картофель на столе на 2-3 часа, чтобы он пустил сок. Залейте картофель 1 л воды и хорошо перемешайте. Процедите средство через сито и добавьте к раствору 1 ампулу витамина В1.
Используйте удобрение для полива замиокулькаса под корень 1 раз в 2 недели.
Читать далее →
Как вырастить крепкие замиокулькасы
Замиокулькас — довольно требовательное растение, которому нужен особый уход. Если растению не будет хватать питательных веществ, то оно будет очень медленно расти, листочки будут тонкими, замиокулькас будет подвержен различным заболеваниям.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии