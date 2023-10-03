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Как вырастить крепкие замиокулькасы

Замиокулькас — довольно требовательное растение, которому нужен особый уход. Если растению не будет хватать питательных веществ, то оно будет очень медленно расти, листочки будут тонкими, замиокулькас будет подвержен различным заболеваниям.
К счастью, вырастить большой и здоровый замиокулькас с блестящими и сочными листьями можно с помощью самых бюджетных средств, которые действуют даже эффективней, чем дорогие удобрения.

Как вырастить крепкие замиокулькасы

Перовое удобрение для замиокулькаса можно приготовить из чеснока. Залейте 2 зубчика чеснока вместе с кожурой 250 мл кипятка и оставьте настаиваться минимум на 2 часа. За это время все питательные вещества из чеснока перейдут в воду.

Как вырастить крепкие замиокулькасы

Процедите настой и доведите его до объема 1 л. Для усиления действия удобрения добавьте к чесночному настою 1 ампулу витамина В1 (тиамина). Используйте полученное удобрение для полива замиокулькаса под корень 1 раз в 2 недели.
Удобрение, приготовленное на основе чеснока, можно чередовать с удобрением, для которого необходим картофель. Натрите картофель на крупной терке и добавьте к нему немного соли. Оставьте картофель на столе на 2-3 часа, чтобы он пустил сок. Залейте картофель 1 л воды и хорошо перемешайте. Процедите средство через сито и добавьте к раствору 1 ампулу витамина В1.

Как вырастить крепкие замиокулькасы

Используйте удобрение для полива замиокулькаса под корень 1 раз в 2 недели.

Как вырастить крепкие замиокулькасы
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Замиокулькасрастение

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