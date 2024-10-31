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Что будет, если заправлять машину 92-м бензином вместо 95-го



Когда речь заходит о том, чем заправлять машину. то и дело приходится слышать: «А я много лет езжу на 92-ом и еще ничего страшного не случилось!». Однако, едва ли автопроизводители просто так указывают на лючке бензобака и технической документации машины допустимый и рекомендованный бензин. Чаще всего, если автомобиль рекомендуется заправлять Аи-95, то допустимым горючим для такой «ласточки» будет Аи-92. При рекомендуемом 98-м, допустимым чаще всего становится уже 95-ый. Вот и возникает вопрос: зачем нужно все эти цифры и можно ли просто лить то, что подешевле?

Разница она не только в цене. /Фото: bestchehol.ru.

Разница она не только в цене. /Фото: bestchehol.ru.

 

Загадочная цифра в маркировке бензина есть не что иное, как его октановое число. Данный параметр является одним из ключевых показателей детонационных свойств горючего. Чем он выше, тем стабильнее топливо и тем лучше оно сопротивляется детонации. В свою очередь детонация в двигателе внутреннего сгорания – это самоускоряющийся процесс перехода нормального горения топливной смеси во взрыв. Так, если скорость нормального фронта горения в цилиндре составляет от 20 до 40 м/с, то скорость детонационного взрыва может разгоняться до 1 500 м/c в результате множественных ударов взрывной волны о стенки цилиндра.
Октановое число - защита от детонации. /Фото: drive2.ru.

Октановое число - защита от детонации. /Фото: drive2.ru.

 

Нужно ли говорить, что детонация двигателя вредна в первую очередь для мотора? Регулярные взрывы усиливают перегрев, повышают износ и даже могут стать причиной локальных разрушений мотора. Детонация прожигает днище поршней и обугливает клапана. В частности, она приводит к ускоренному износу кривошипно-шатунной и цилиндро-поршневой групп. Наконец, при детонации серьезно проседает эффективность работы двигателя из-за того, что значительная часть энергии, полученной от сгорания топлива, уходит не туда, куда следует. Таким образом, взрывы в цилиндрах еще и повышают не рациональный расход горючего.


Современные моторы имеют высокую степень сжатия из-за чего нуждаются в высокооктановом горючем. /Фото: vuzopedia.ru.

Современные моторы имеют высокую степень сжатия из-за чего нуждаются в высокооктановом горючем. /Фото: vuzopedia.ru.

 

При этом ситуация с низкооктановым горючим осложняется еще и конструкцией двигателей. Дело в том, что современные ДВС все чаще имеют высокую степень сжатия. Необходима она для сохранения высокой мощности мотора в условиях сокращения рабочего объема. Именно высокая степень сжатия позволяет сохранять производительность моторов в условиях погони за экономичностью и экологичностью ДВС. Проблема в том, что высокая степень сжатия лучше провоцирует ту самую детонацию, из-за чего, как несложно догадаться, современные ДВС нуждаются в горючем с высоким октановым числом. Конечно, современный двигатель все еще может работать на каком-нибудь Аи-92 вместо Аи-95 или даже Аи-98. Однако, в большинстве случаев, продолжительная эксплуатация машины на неподходящем бензине закончится плохо.
Заправлять машину неподходящим топливом рекомендуется только в крайнем случае. /Фото: pinterest.com.

Заправлять машину неподходящим топливом рекомендуется только в крайнем случае. /Фото: pinterest.com.

 

Здесь важно отметить, что каждый мотор в действительности индивидуален. Моторы 1980-1990-х годов действительно не слишком требовательны к октановому числу горючего. И все же, когда речь заходит о современных моделях ДВС от 2000 года и моложе, заправлять машину следует даже не «допустимым», а строго «рекомендуемым» горючим. При этом у некоторых автомобилистов иллюзию безнаказанности создают современные системы защиты от детонации. Однако, здесь важно понимать, что ни одна из таких систем не рассчитана на работу в аварийном режиме на постоянной основе. В противном случае, такая эксплуатация рано или поздно закончится поломкой клапанов или выпускного тракта.

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