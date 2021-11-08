17 фотошедевров от людей, которым нельзя давать в руки фотоаппарат

Фотографии, которые могли бы стать шедеврами, но что-то пошло не так.

1. «Папа, ты пропустил матч, но я засняла для тебя лучшие моменты!»

О, это был ответственный момент, жаль вам его не увидеть из-за руки! | Фото: makataka.

2. Все фотографируют Эйфелевую башню и не знают что, если сместить фокус, можно увидеть этот чудесный столб!

Novate.ru рекомендует взглянуть на Париж под другим углом . | Фото: Мужские забавы.

3. Такой трогательный момент мог быть, если бы не «...опа» на горизонте!

Начали за здравие... | Фото: Тролльно.

4. «А ветер - тот еще шутник!»

Ветер играет не только с листьями, но еще и с лицами! | Фото: & #201 ;rdekes Vil& #225 ;g.

5. Обычно, невеста на свадьбе самая красивая, но это фото заставляет сомневаться...

Невеста во всей красе. | Фото: Sympa-sympa.com.

6. Моя семья без комментариев и прикрас!

| Фото: Reddit. По информации Novate.ru, они соб и рались притвориться нормальными, но что-то пошло не так.| Фото: Reddit.

7. Пара хотела устроить романтическую фотосессию, но они померкли на фоне этого очаровашки!

Все меркнет, когда перед объективом появляется звезда. | Фото: Sometag.

8. Смотрите-ка, как родные встали!

Как будто всегда там и были! | Фото: AdMe.

9. Сколько динамики в этой фотографии

Движения и динамика. | Фото: UA Modna.

10. Я и не подозревала, что щенка можно сфотографировать некрасиво...

Самый невыгодный ракурс собаки выявлен - вот он! | Фото: kleinburd.ru.

11. «Не смотрите на меня, это они беременные, а я нормальная!»

Ребенок в шоке! | Фото: veetbox.

12. «Может возьмем этого парня в команду, раз уж он уже появился на нашей фотографии!»

Стремительно ворвался в кадр. | Фото: Мужские забавы.

13. У всех красивых девочек есть подружка, которая, мягко говоря, не очень!

Изюминка фотографии. | Фото: Убойный юмор - foboxs.com.

14. «Ого, похоже в меню Макдональдса появились новые позиции!»

Никак не пойму: они забирают ребенка или расплачиваются им? | Фото: Ololo.tv.

15. «Либо собака решила разделить со мной популярность, либо она просто надо мной издевается!»

Собака-задавака. | Фото: Киномир.

16. «Я слежу за тобой, парень!»

Кажется у кого-то появился конкурент. | Фото: Хроника.инфо.

17. «Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется!»

Все как в песне. | Фото: woofoo.ru.

Видео-бонус:

В наше время практически у каждого человека есть свой фотоаппарат, у одних - именно «фотик», у других - камера на телефоне. А это значит, что заснять забавные моменты стало очень легко. Вот только, как показывает опыт, есть люди, которым категорически нельзя снимать. Почему - смотрите далее в нашем обзоре.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: