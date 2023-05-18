Животные в дикой природе

Фотографии из книги «Mother: A Tribute to Mother Earth» от фотографа-натуралиста Марселя ван Остенома с завораживающими картинками из Африки, Америки, Азии, Европы и Антарктиды.







Снежные обезьяны:







Панда:







Орел шугает лису:







Тигриная семья:







Золотые курносые обезьяны:







Жираф:







Леопард:







Любопытный медвежонок:







Пещера в Исландии:







Вот такая книга:







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