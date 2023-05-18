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Животные в дикой природе

Фотографии из книги «Mother: A Tribute to Mother Earth» от фотографа-натуралиста Марселя ван Остенома с завораживающими картинками из Африки, Америки, Азии, Европы и Антарктиды.

Животные в дикой природе

Снежные обезьяны:

Снежные обезьяны

Панда:

Панда

Орел шугает лису:

Орел шугает лису

Тигриная семья:

Тигриная семья

Золотые курносые обезьяны:

золотые курносые обезьяны

Жираф:

Жираф

Леопард:

Леопард:

Любопытный медвежонок:

Любопытный медвежонок

Пещера в Исландии:

Пещера в Исландии

Вот такая книга:

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