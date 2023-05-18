Фотографии из книги «Mother: A Tribute to Mother Earth» от фотографа-натуралиста Марселя ван Остенома с завораживающими картинками из Африки, Америки, Азии, Европы и Антарктиды.
Снежные обезьяны:
Панда:
Орел шугает лису:
Тигриная семья:
Золотые курносые обезьяны:
Жираф:
Леопард:
Любопытный медвежонок:
Пещера в Исландии:
Вот такая книга:
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Животные в дикой природе
Фотографии из книги «Mother: A Tribute to Mother Earth» от фотографа-натуралиста Марселя ван Остенома с завораживающими картинками из Африки, Америки, Азии, Европы и Антарктиды.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии