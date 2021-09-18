Плавательный рай: 20 классических бассейнов, которые придутся по вкусу каждому

Классические идеи бассейнов, которые придутся по вкусу каждому.

1. Узкий плавательный бассейн

Узкий плавательный бассейн длиной более десяти метров, который расположен в пристроенном к дому помещении.

2. Бассейн с фонтаном

Бассейн с фонтаном может стать важным элементом садово-парковой композиции.

3. Бассейн в минималистском стиле

Бассейн в помещении позволит наслаждаться прелестями водной стихии в любое время года.

4. Бассейн-пруд

Многофункциональный плавательный пруд, который предназначен для купания.

5. Фонтан-шар в бассейне

Сферический фонтан в бассейне, который способен увлажнять воздух вокруг водоёма.

6. Классический искусственный водоём

Отличная идея, которая поможет украсить придомовую территорию - создать оригинальный и многофункциональный бассейн.

7. Круглый бассейн

Круглый бассейн небольших размеров, который идеально вписывается в ландшафтный дизайн загородного участка.

8. Стеклянная крыша

Великолепный проект классического бассейна с выдвижной полуавтоматической стеклянной крышей.

9. Плавательный рай

Бассейны классической формы снова в моде.

10. Прямоугольный бассейн

Бассейн на дачном участке - это признак не только комфорта, но и высокого социального статуса.

11. Хай-тек технологии

Плавательный бассейн оригинальной формы с необычным фонтаном и яркой подсветкой дна.

12. Стационарный бассейн

Стационарный бассейн с бетонным основанием и облицованный плиткой с минимальным процентом водопоглощения.

13. Отличное решение для небольшой дачи

Плавательный бассейн даёт прекрасную возможность насладится водными процедурами.

14. Бассейн на заднем дворе

Неглубокий каркасный бассейн прямоугольной формы на заднем дворе.

15. Большой прямоугольный плавательный бассейн

Прямоугольный бассейн в минималистском стиле , о котором мечтает практически каждый владелец загородного участка.

16. Бассейн неправильной геометрической формы

Оригинальная геометрическая форма – важный элемент, который стоит учитывать при строительстве бассейна.

17. Бассейн и фонтан

Бассейн с фонтаном – прекрасное место для отдыха от городской суеты и проблем.

18. Идеальная конструкция бассейна для дачного участка

Бассейн с фонтаном, который стал настоящей визитной карточкой дачного участка.

19. Длинный узкий бассейн

Длинное гидротехническое сооружение, предназначенное для отдыха и хорошего времяпрепровождения.

20. Бассейн с навесом, мостиком и фонтаном

Фонтан и мост над бассейном — отличная идея для тех, кто хочет оригинально украсить участок .

Раньше бассейны считались только лишь привилегией богатых и успешных людей. Простые дачники только лишь вздыхали, глядя на искусственные водоемы на лужайках. Однако на сегодняшний день на рынке появляется немало бюджетных моделей, которые может позволить себе почти каждый. В любом случае мы собрали 20 вариантов бассейнов, которые любому придутся по вкусу.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: