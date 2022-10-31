Семена, которые сделают нас всемогущими

Суперпродукты становятся модными и, затем, забываются напрочь — ровно так же, как это происходит с фэшн-трендами. Несколько лет назад все поголовно стали употреблять ягоды асаи, поверив, что они не только помогают заниматься спортом, но и спасают от заболевания раком. Затем, на рынок, вместо разочаровавших всех асаи пришли ягоды годжи, не несущие никакой пользы, кроме эффекта плацебо.







Мода на продукты не приносит нам обычно совершенно никакой пользы. Все потому, что мы слишком любим верить в правдивость приставки «супер» и начинаем скупать любую еду, грамотно преподнесенную маркетинговым отделом той или иной компании. Между тем, в спортивном мире и в самом деле существует список так называемых superfood. Это семена растений, которые способны обеспечить наше тело практически всеми необходимыми веществами. Мы собрали несколько самых интересных и действенных продуктов такого рода. Все данные о процентном соотношении взяты из расчета на один грамм продукта и основаны на стандартном дневном количестве калорий — 2000.







Семена Чиа

Льняное Семя

Семена конопли

Семена тыквы

Семена кунжута