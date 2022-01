История алмазной аферы 1872 года

Золотая жила

Секрет, о котором знали все

Большой успех

Меры должной осмотрительности

Главное – не ошибиться

Поездка к месторождению

Увидеть – значит поверить

Строитель империи

Появление Кларенса Кинга

Слишком хорошо, чтобы быть правдой?

На месте

Копаем глубже

Разоблачение обмана

Судьба мошенников и Кларенса Кинга

Золото дураков

«Если кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, то вероятно, так оно и есть.»Поздним февральским вечером 1871 года в двери кабинета Джорджа Робертса, известного бизнесмена из Сан-Франциско, постучались двое мужчин. Один из них представился Джоном Слэком, другой – Филипом Арнольдом. Последний достал из кармана маленький кожаный мешочек и сказал, что в нём содержится что-то очень ценное, поэтому он хотел бы оставить его на хранение в «Банке Калифорнии» (англ. «Bank of California»).Арнольд и Слэк поначалу неохотно отвечали на вопросы заинтригованного бизнесмена, делая вид, что не желают делиться своей тайной. В конце концов, они признались, что в кожаном мешочке спрятано «алмазное сырьё», найденное ими где-то на Западе. Арнольд и Слэк не стали называть точные координаты обнаруженного месторождения, но сказали , что столько сапфиров, изумрудов, рубинов и прочих драгоценных камней они в жизни не видывали!История звучала неправдоподобно, но когда Арнольд высыпал из мешочка на стол Робертса десятки необработанных алмазов, глаза бизнесмена засияли, а разум помутнел.В наши дни Арнольда и Слэка многие с диким хохотом гнали бы в три шеи, но в 1871 году всё было по-другому.С момента обнаружения золота недалеко от лесопилки Саттера и начала Калифорнийской золотой лихорадки прошло всего двадцать лет. С тех пор было открыто немало месторождений в штате США, Австралии и Новой Зеландии. В 1859 году в Неваде обнаружили знаменитую серебряную жилу Комстока, а спустя восемь лет в Южной Африке старатели нашли алмазы. Месторождения драгоценных камней и металлов могли находиться где угодно, ожидая, когда придёт их черёд стать известными миру. Люди, которые упустили шанс поживиться во время золотой лихорадки, жаждали новых открытий. В 1869 году завершилось строительство трансконтинентальной железной дороги, и толпы старателей ринулись на Запад в поисках мгновенного богатства. Когда Арнольд и Слэк прибыли в Сан-Франциско с легендой о том, что обнаружили огромное месторождение драгоценных камней, и предоставили в качестве доказательства кожаный мешочек, набитый алмазами, люди не могли не поверить им.На следующее утро двое мужчин отправились в «Банк Калифорнии» и попросили взять у них на хранение кожаный мешочек с драгоценными камнями. Они как бы невзначай похвастались перед клерком его содержимым, и к вечеру об этом знали все, кто работал в банке, в том числе и Уильям Ралстон, его основатель и президент, сделавший своё состояние на золотой жиле Комстока. Он, также как и Джордж Робертс, не удержал язык за зубами, и в скором времени о секрете Арнольда и Слэка знал весь город.После визита в банк старатели покинули Сан-Франциско. Они вернулись спустя несколько недель, привезя с собой ещё один кожаный мешочек с драгоценными камнями. Когда Ралстон увидел его, он тут же принялся искать инвесторов, готовых выкупить месторождение. Желающих оказалось достаточно много. Уговорить Арнольда продать свою долю алмазного поля не удалось; Слэк согласился это сделать при условии, что ему дадут 100 тысяч долларов (миллионы по современным деньгам). Половину суммы старатель получил сразу, остальные деньги Ралстон пообещал заплатить после того, как он привезёт с поля ещё один мешочек с алмазами.Арнольд и Слэк снова уехали из города. Через несколько недель они вернулись с новой партией драгоценных камней. Ралстон, как и договаривались, отдал Слэку вторую половину денег.Необработанные алмазы, которые привозили Арнольд и Слэк, были настоящими, а вот история о богатом месторождении – ложью. Старателям удалось обвести вокруг пальца известного и успешного банкира и его друзей, проницательных инвесторов, и продать им за огромные деньги то, чему на самом деле грош цена.Перед тем как отдать Слэку 100 тысяч долларов, инвесторы предприняли некоторые меры предосторожности, которые, по их мнению, должны были защитить их от мошенничества. Они настояли на том, чтобы драгоценные камни, найденные старателями, оценил самый авторитетный ювелир в Соединённых Штатах Америки – Чарльз Тиффани. После этого инвесторы планировали отправить на осмотр месторождения горного инженера, чтобы, во-первых, убедиться, что оно действительно существует, а во-вторых, подтвердить слова Арнольда и Слэка о его богатых запасах. Этих мер предосторожности было бы вполне достаточно, однако из-за недальновидности и невезения они не сработали.В октябре 1871 года Ралстон поехал в Нью-Йорк, чтобы показать образцы драгоценных камней, найденных Арнольдом и Слэком, ювелиру Чарльзу Тиффани. В то время он активно занимался привлечением потенциальных инвесторов с Восточного побережья, поэтому во время проведения экспертной оценки, помимо него, также присутствовали такие известные люди, как Джордж Макклелан (генерал-майор американской армии в годы гражданской войны, участвовавший в президентских выборах 1864 года), Хорас Грили (редактор «Нью-Йорк Таймс») и другие.На самом деле Чарльз Тиффани, равно как и его помощник, специализировался на оценке бриллиантов и практически ничего не знал о необработанных драгоценных камнях. Но об этом ювелир предпочёл никому не говорить. С важным видом осмотрев алмазы, он объявил всем присутствующим: «Господа, эти камни, вне всякого сомнения, являются настоящими и обладают невероятной ценностью». Два дня спустя помощник Тиффани по поручению инвесторов определил номинальную стоимость предоставленных образцов в 150 тысяч долларов, что, конечно же, было неправдой.После того как Чарльз Тиффани подтвердил подлинность алмазов, Ралстон обратился за помощью к независимому эксперту Генри Жанину, квалифицированному и глубокоуважаемому горному инженеру, который должен был оценить месторождение, якобы обнаруженное Арнольдом и Слэком. Жанин славился тем, что за всю свою карьеру исследовал более 600 рудников и ещё ни разу не ошибался.Арнольд, Слэк и Жанин вместе с тремя инвесторами отправились в путь в конце мая 1872 года. До месторождения они добирались несколько дней: сначала поездом, потом на лошадях через дикую местность. Всё это время Жанин и инвесторы, по настоянию старателей, ехали с завязанными глазами.К месторождению они прибыли 4 июня. Осматривая участок, на который указал Арнольд, один из инвесторов обнаружил в грязи необработанный алмаз. На поиски у него ушло всего пару минут. За час Жанин и инвесторы отыскали столько драгоценных камней (в том числе редких рубинов, изумрудов и сапфиров), сколько им даже и не снилось.Докладывая Ралстону о результатах поездки, Генри Жанин сообщил ему, что ежемесячно месторождение будет приносить миллионную прибыль, поскольку его запасы неисчерпаемы. За работу он получил 2500 долларов. Кроме того, ему пообещали 1000 акций новой компании по цене $10 за каждую.После путешествия к месторождению старатели решили, что пора делать ноги. Получив ещё 550 тысяч долларов за долю Арнольда, они поспешили уехать из Сан-Франциско.После того как Арнольд и Слэк покинули город, Уильям Ралстон принялся за создание десятимиллионной корпорации под названием «San Francisco and New York Mining and Commercial Company» (рус. «Горнодобывающая и коммерческая компания Сан-Франциско и Нью-Йорка»). Ему удалось привлечь 25 инвесторов (в том числе редактора газеты «Нью-Йорк Тамс» Хорас Грили и британского финансиста барона Фердинанда Ротшильда), которые вложили в дело по 80 тысяч долларов каждый. Ралстону оставалось найти ещё $8 миллионов.Ротшильды владели всемирно известной банковской фирмой. Проекты, в которые они инвестировали деньги, всегда оказывались прибыльными и успешными, поэтому неудивительно, что интерес вокруг будущей компании Ралстон рос впечатляющими темпами. Кроме Арнольда и Слэка, никто не знал, где находится месторождение алмазов, но что из этого? Когда начали распространяться слухи о том , что оно находится на Территории Аризона, туда сотнями повалили искатели богатства и приключений.Из-за афёры Арнольда и Слэка могло бы пострадать гораздо большее количество людей, если бы не одна случайность: старатели, сами о том не подозревая, выбрали расположение «алмазного поля» на участке, который в то время разрабатывала группа правительственных геологов.Её лидер, Кларенс Кинг, услышав о том, где находится месторождение, не поверил своим ушам. Он в течение пяти лет занимался исследованием этой территории и никаких залежей драгоценных камней на ней не обнаружил. Профессиональная репутация Кинга оказалась на кону: если там действительно найдут «алмазное поле», о чём тут же станет известно Вашингтону, его сочтут за некомпетентного работника и прекратят финансирование проекта, в котором он участвовал.Кинг решил за ужином встретиться с Генри Жанином и узнать из первых уст об истории, связанной с алмазным полем. Как только горный инженер начал описывать подробности поездки к месторождению, он сразу почуял неладное. Жанин продолжил рассказывать о том, как они за час смогли найти в одном месте сотни алмазов, рубинов и сапфиров. Как опытный геолог, Кинг знал, что такое невозможно. Процессы естественного образования алмазов, рубинов и сапфиров сильно отличаются друг от друга, поэтому обнаружить их в одном и том же месторождении не представляется реальным.Пообщавшись с Жанином, Кинг понял, о каком месторождении шла речь. Он предложил инженеру отправиться туда на следующий день вместе с ним и его командой.Поездка к «алмазному полю» заняла несколько дней. По прибытии на место они разбили лагерь и принялись исследовать участок. Чтобы найти необработанные алмазы, рубины и сапфиры, им понадобилось совсем немного времени (как и в случае с Жанином). Кинг не мог поверить своим глазам, глядя на десятки драгоценных камней, лежавших у него в ладонях. Мысль о том, настоящие ли они, не покидала его всю ночь. Сомнения Кинга развеялись с наступлением утра.• Вскоре после восхода солнца один из членов его исследовательской команды обнаружил частично отшлифованный и отполированный алмаз. Было ясно, что над ним поработал ювелир.• Кинг заметил, что в том месте, где он находил алмазы, ему также попадались и другие драгоценные камни – и практически всегда в одинаковых количествах. В природе такого не бывает.• Кроме того, ямки и углубления, в которых команда Кинга находила драгоценные камни, по всей видимости, были сделаны вручную или при помощи специальных инструментов.• На других участках в том же районе Кингу и его помощникам обнаружить ничего не удалось.Кинг знал, что если бы поле было настоящим, то алмазы можно было бы найти не только на поверхности, но и в толще земли. Вместе со своими коллегами он на нетронутом участке выкопал траншею три метра глубиной. Тщательно просеяв свежую землю через сито, они не нашли ни одного драгоценного камня. Сомнений не было: Арнольд и Слэк всех одурачили.Кинг отослал Ралстону телеграмму со словами о том, что его обманули. Банкир, узнав об афёре, пришёл в ярость. Ему пришлось закрыть компанию и, чтобы сохранить репутацию, вернуть часть денег ($250 тысяч) инвесторам из своего кармана. Как оказалось впоследствии, Ралстон прогорел не только на алмазах: он вложил миллионы в строительство отеля «Palace Hotel», уже придумал для него логотип, и ещё вложился несколько убыточных проектов, что обернулось для него банкротством. В 1875 году его тело обнаружили в заливе Сан-Франциско.Арнольд и Слэк, чтобы надуть своих важных богатых клиентов, не нанимали подставного инженера и не подкупали Тиффани. Все эксперты были настоящими, и они искренне поверили в существование жилы и ценность камней. Что было обманом во всей истории, так это сами Арнольд и Слэк. Эти двое казались такими простаками, деревенщиной, такими наивными, что никому ни на мгновение и в голову не пришло, что они могут быть способны на такой дерзкий обман. Старатели применили закон «кажись глупее, чем твой клиент» — первую заповедь обманщиков.План мошенников был очень простым. За несколько месяцев до того, как объявить об «открытии», Арнольд и Слэк съездили в Европу, где приобрели драгоценных камней примерно на 12 тысяч долларов (часть денег, заработанных ими в свое время на золотодобыче). Затем они нашпиговали «жилу» этими камнями и пригласили первого эксперта, который «нашел» камни и привез их в Сан-Франциско. Ювелиры, изучавшие камни, включая самого Тиффани, психологически поддались ажиотажу, поднятому вокруг находки, и намного завысили их цену. Затем Рэлстон выплатил старателям 100 тысяч в качестве страховки, и сразу после поездки в Нью- Йорк они отправились в Амстердам, где закупили мешки необработанных камней, после чего вернулись в Сан-Франииско. Они во второй раз поработали над месторождением, так что теперь можно было найти гораздо больше драгоценностей.Залогом успеха схемы, однако, были не эти трюки, а тот факт, что Арнольд и Слэк блестяще сыграли свои роли. Во время поездки в Нью-Йорк, где они вращались в обществе миллионеров и магнатов, они очень точно изобразили деревенских олухов, облачившись в слишком короткие и тесные штаны и куртки и недоверчиво косясь на всё, что видели в большом городе. Никто бы не поверил, что эти простодушные провинциалы могли одурачить самых искушенных и циничных дельцов своего времени. И когда Харпендинг, Рэлстон и даже Ротшильд признали существование жилы, каждому, кто засомневался бы, приходилось поставить под сомнение ум наиболее преуспевающих бизнесменов мира.В результате репутация Харпендинга была безвозвратно разрушена, а Ротшильд усвоил урок и более никогда не становился жертвой мошенничества. Слэк получил свою долю и скрылся, его не удалось обнаружить. Арнольд отправился домой, в Кентукки. В конце концов, бумаги о продаже прав на участок были подлинными и законными, покупатели нанимали лучших консультантов, а уж если жила истощилась, это была не его проблема. На вырученные деньги Арнольд превратил свою ферму в великолепное хозяйство и открыл собственный банк.История о великом алмазном обмане 1872 года получила широкое освещение не только в американских, но и европейских изданиях. Как только за это дело взялись журналисты, на поверхность сразу начали всплывать весьма интересные подробности афёры.• Арнольд работал бухгалтером в компании «Diamond Drill» (Сан-Франциско), которая занималась производством буровых долот из промышленных алмазов. По всей видимости, именно эти камни (вперемешку с дешёвыми необработанными рубинами и сапфирами) он использовал для совместной афёры со Слэком.• Часть денег от той суммы, которую Ралстон заплатил Слэку в качестве аванса, старатели потратили на покупку у лондонских дилеров ещё одной партии необработанных алмазов. Именно эти камни Тиффани и его помощник оценили в 150 тысяч долларов.Филипу Арнольду и Джону Слэку удалось заработать на афёре 650 тысяч долларов. Деньги, которых им хватило бы до конца жизни, они поделили пополам и на том разошлись. Арнольд переехал в штат Кентукки, где купил 200 гектаров земли для ведения фермерского хозяйства. Когда власти, в конце концов, выследили его, за урегулирование всех претензий к нему он заплатил 150 тысяч долларов. На оставшиеся от афёры деньги Арнольд открыл собственный банк. Спустя шесть лет он был ранен во время перестрелки с банкиром-конкурентом. Через полгода Арнольд умер от воспаления лёгких.О судье Слэка мало что известно. Свою часть денег он спустил на ветер, после чего был вынужден работать сначала гробовщиком в штате Миссури, а после – директором похоронного бюро в Нью-Мексико. Слэк умер в 1896 году. Его нажитое имущество оценивалось в 1600 долларов.Благодаря разоблачению обмана Кларенс Кинг значительно продвинулся по карьерной лестнице; в 1879 году он стал заместителем главы Геологической службы США (англ. U.S. Geological Survey). Спустя пару лет Кинг решил оставить эту должность и заняться скотоводством. К сожалению, его бизнес не удался. Он умер в 1901 году без копейки за душой.Самым удачливым из всех персонажей этой истории оказался горный инженер Генри Жанин. Афёра не особо сильно ударила по его репутации. Более того, до её разоблачения он успел продать свои акции другому инвестору за сумму, в четыре раза превышавшую их реальную стоимость – 40 тысяч долларов. Жанин не был мошенником, ему просто повезло.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)