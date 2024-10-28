Спасаем деревья от тли без химии

При появлении тли в саду от нее нужно незамедлительно избавляться. Если оставить деревья как есть, то можно забыть о хорошем урожае, так как тля уничтожает все точки роста молодых листьев и побегов. Для борьбы с этим вредителем можно применить органическое безопасное нетоксичное средство.









Что потребуется:



острый красный молотый перец — 50 гр.

вода 5 л;кастрюля;плотная ткань;опрыскиватель;защитные очки;респиратор.В 1 л холодной воды растворяется 50 гр. острого красного перца.Затем средство доводится до кипения и варится 20 мин на слабом огне. Это лучше делать на улице, так как испарения при кипении режут глаза. Заваренный перец настаивается сутки.На второй день концентрат процеживается через плотную ткань. Затем в него доливается 4 л воды. Разбавленное средство заливается в опрыскиватель.Обработку деревьев нужно проводить в очках и респираторе, так как при попадании на слизистые раствор перца вызывает жжение. Это контактное средство, поэтому срабатывает только при попадании на тлю.Нужно опрыскивать листья с нижней стороны, где и прячутся насекомые. При обработке нельзя стоять против ветра, чтобы средство не попадало на кожу. После тщательного опрыскивания без пропусков уже на второй день тли не будет.