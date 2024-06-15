20 коротких любопытных фактов о дожде

Осень наступила… Томно вздыхая, мы собрали подборку фактов о дожде и узнали массу занимательного!







1. В Португалии дождь является уважительной причиной не выходить на работу.



2. В городе Пара жители сверяют часы по дождю, т. к. ливни каждый день идут в одно и тоже время.



3. Игра дартс появилась из-за дождя.

Однажды лучников на соревновании застал дождь. Отправившись в пивную, они начали бросать укороченные стрелы в мишень на стене.4. На самом деле у дождя нет запаха. Аромат, что мы относим к запаху дождя, на самом деле выделяют актино- и цианобактерии. Вещество, придающее дождю запах, называется геосмин.5. Жителей Уганды не напугаешь громом , т. к. в стране дождь с грозой идет 250 раз в год.6. Дождь стал причиной появления прогнозов погоды по радио. Когда американский владелец радиостанции попал под дождь, он учредил новую рубрику прогноза погоды, которая рассказывала о дожде несколько раз в сутки.7. В засушливой Бостсване люди здороваются словом «пула», что означает «дождь», также национальная валюта в стране тоже называется «дождь».8. На Кубе дожди идут только во время сиесты, а Таиланде — только ночью.9. В XVII веке в Великобритании был принят закон о дожде, по которому за неправильное предсказание дождя синоптика казнили.10. Человек может остаться под дождем совершенно сухим, если находится в пустыне. На самом деле дожди в пустыне бывают, но о дожде невозможно узнать, т. к. капли просто не долетают до земли, испаряясь под воздействием горячего воздуха.11. Все фразы Гидрометцентра о дожде имеют конкретный смысл. Например, при фразе «кратковременный дождь» имеется в виду, что продолжительность дождя будет не больше 3 часов. Фраза «ожидается дождь» означает продолжительность дождя не менее полусуток. Фраза «без существенных осадков» вовсе не означает, что дождя не будет, это значит, что дождь выпадет не больше 0,3 литра на квадратный метр.12. Город Черапунджи (Индия) — самый дождливый в мире. За год там выпадает 26 460 мм дождя.13. Кислотность обычного дождя — рН 5,6. Если уровень кислотности ниже, то дождь называют кислотным. При рН дождя 5,5 погибают бактерии, а при 4,5 погибают насекомые, земноводные и рыбы.14. В городке Уайнсберг, штат Огайо, 29 июля из года в год непременно идет дождь , это длится на протяжении ста лет.15. Сегодня можно устроить искусственный дождь. Частицы сухого льда сбрасывают с самолета прямо на кучевое облако. В облаке углекислота обволакивается водой и падает как снежинка, по дороге нагреваясь и превращаясь в дождь. Таким образом, можно бороться с засухой или рассеивать облака.16. Ежегодно на землю проливается 519 000 км³ дождя (каждый км3 — это миллиард тонн воды).17. Примерно один из ста миллионов людей страдает аллергией на дождь. Любое воздействие воды на кожу вызывает покраснение, отеки, а от попадания под дождь такие люди могут умереть.18. В Сан-Франциско метеостанция сообщает о дожде со степенью вероятности, например, 4/6. Просто 10 местных метеорологов голосуют о том, будет ли дождь или нет, а результат объявляют слушателям в таком вот «относительном» виде.19. Самые тяжелые градины сыпали с неба в г. Гопалгандж 14.04.1986. Вес одной градины превосходил 1 кг, от этого «дождичка» погибло 92 человека.20. Самые дождливые места планеты испытывают нехватку воды зимой. После сезона дождей наступает настолько засушливая зима, что жителям приходится покупать воду в других городах.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)