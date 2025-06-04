Как голливудские актрисы строят успешный бизнес

О том, что звезда сериала «Секс в Большом городе» Сара Джессика Паркер запускает свое издательство под крылом ИД Hogarth, стало известно в марте прошлого года.отбирает книги, которые готовятся к выходу, и всячески их продвигает. Первым ее проектом стал дебютный роман молодой писательницы Фатимы Мирзы «Место для нас». «Я сразу поняла, что роман «Место для нас» — нечто особенное, и я рада, что набралась смелости выпустить именно его», — делится Паркер.
Риз Уизерспун
Устав от однотипных ролей «миловидной блондинки», которые ей предлагали режиссеры, Риз Уизерспун решила сама основать продюсерскую компанию, которая будет работать над интересными ей фильмами. В 2012 году кинокомпания Pacific Standard начала свою работу. Актриса смогла выйти за рамки своего амплуа и принять участие в таких успешных проектах, как «Дикая» и «Большая маленькая ложь». В 2016-м она стала партнером медиакомпании Otter Media, принадлежащей Warner Media Entertainment, и запустила свой медиабизнес Hello Sunshine, фокусирующийся на женских историях в кино, на ТВ и в интернете. Помимо этого, Hello Sunshine управляет женским книжным клубом. Вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс инвестировала в компанию в феврале этого года. Состояние Уизерспун, согласно данным Forbes, насчитывает $240 млн. Она занимает 77-ю позицию в рейтинге самых богатых селф-мейд женщин США.
София Вергара
Колумбийская и американская актриса родилась в многодетной католической семье. Она три года отучилась на дантиста в университете в Колумбии, но оставила образование ради модельной и актерской карьеры. До 2015 года звезда сериала «Американская семейка» сотрудничала с сетью магазинов Kmart, в линейке товаров, разработанной актрисой, был представлен широкий ассортимент, от нижнего белья до обуви и аксессуаров. Сейчас Вергара вместе с бизнесвумен Ренатой Блэк является соучредителем компании EBY, производящей нижнее белье. 10 процентов выручки от продажи отправляются организации Seven Bar Foundation, которая помогает женщинам из бедных семей заняться бизнесом, предоставляя им микрофинансовые кредиты. На сегодняшний день выдано более 1256 таких кредитов женщинам во всем мире, включая Гаити, Колумбию, Никарагуа, Индию и Соединенные Штаты. «Это то, что поможет другим женщинам во всем мире, которым нужно зарабатывать на жизнь для себя», — объясняла Вергара. Кроме того, она работает с мебельной компанией Rooms To Go, которая предлагает современную мебель по доступной цене. У актрисы ребенок от первого брака, сейчас она замужем за актером Джо Манганьелло. Состояние Вергара насчитывает $43 млн, она занимает 76-ю строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes.
Джессика Альба
Джессика Альба стала соучредителем стартапа по производству и продаже экологичных товаров для дома The Honest Company в 2011 году. В 2015 году компания привлекла $100 млн при ее оценке в $1,7 млрд, а Альба стала лицом обложки американского июньского Forbes. Однако в список самых богатых селф-мэйд женщин она не вошла, поскольку ее доход был меньше $250 млн, которые являлись стартовой точкой для попадания в рейтинг. Только в следующем году с доходом в $340 млн она попала в этот список и в рейтинг самых богатых предпринимателей США до 40. Актриса замужем за кинопродюсером Кэшем Уорреном, пара воспитывает двоих детей.
Сандра Баллок
В 1996 году Сандра Баллок основала продюсерскую компанию Fortis Films. С тех пор актриса не раз играла главные роли в ее фильмах: «Мисс Конгениальность», «Практическая магия», «Любовь с уведомлением». Но востребованность звезды не ограничивается ее компанией — после съемок в фильме «Гравитация» в 2014 году Баллок вошла в топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей, на тот момент ее доход составил $51 млн. Баллок также является совладелицей компании Walton’s Fancy and Staples, которая предоставляет услуги от кейтеринга до флористики. Актриса разведена, у нее двое приемных детей.
Гвинет Пэлтроу
Доход оскароносной актрисе приносят не только съемки в таких успешных проектах, как, например, трилогия «Железный человек» и серия «Мстители». Она уже более десяти лет развивает свой проект Goop. В 2008 году она запустила его как рассылку о правильном питании, спорте, красоте и моде на 10 000 подписчиков. Со временем рассылка стала полноценным лайф-стайл изданием, сегодня проект оценивается в $250 млн. В этом году Пэлтроу заключила сделку с Netflix, для которой снимет сериал, состоящий из 30-минутных эпизодов. Каждый ролик будет посвящен различным проблемам со здоровьем, запуск должен состояться этой осенью.
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