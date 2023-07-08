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10 способов превратить обычную бороду в настоящее произведение искусства


Ребята из Портленда (штат Орегон, США) украшают свои бороды с помощью подручных средств и превращают их в настоящие произведения искусства.

Ребята из Портленда (штат Орегон, США) украшают свои бороды с помощью подручных средств и превращают их в настоящие произведения искусства.

Татарская пословица говорит, что небо украшают звёзды, а мужчину – борода. Тем не менее, сегодня обычной бородой уже никого не удивишь. Поэтому ребята из Орегона решили подсказать парням несколько способов украсить свою бороду с помощью подручных средств. Растительность на лице превращается в настоящие шедевры, а ее обладатель автоматически попадает в центр внимания.

1. Перья


Яркая борода из разноцветных перьев.

Яркая борода из разноцветных перьев.

 

2. Розы


Цветочная борода из нежных маленьких розочек.

Цветочная борода из нежных маленьких розочек.

 

3. Чупа-чупсы


Сладкая борода из конфет на палочках с разными вкусами.

Сладкая борода из конфет на палочках с разными вкусами.

 

4. Папоротники с бабочками


Живая борода из листьев папоротника, на которых сидят маленькие бабочки.

Живая борода из листьев папоротника, на которых сидят маленькие бабочки.

 

5. Неоновые палочки


Светящаяся в темноте борода из люминесцентных палочек разных цветов.

Светящаяся в темноте борода из люминесцентных палочек разных цветов.

 

6. Маргаритки


Цветочная борода из разноцветных маргариток.

Цветочная борода из разноцветных маргариток.

 

7. Воздушные шарики


Веселая борода из разноцветных воздушных шариков.

Веселая борода из разноцветных воздушных шариков.

 

8. Мох


Необычная борода из зеленого мха.

Необычная борода из зеленого мха.

 

9. Пасхальная посыпка


Пасхальная борода из сахарной декоративной посыпки.

Пасхальная борода из сахарной декоративной посыпки.

 

10. Салат


Аппетитная борода из овощей и фруктов.

Аппетитная борода из овощей и фруктов.

 

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10 способов превратить обычную бороду в настоящее произведение искусства

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10 способов превратить обычную бороду в настоящее произведение искусстваПодписаться на мой Instagram
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