10 способов превратить обычную бороду в настоящее произведение искусства

Ребята из Портленда (штат Орегон, США) украшают свои бороды с помощью подручных средств и превращают их в настоящие произведения искусства.

1. Перья

Яркая борода из разноцветных перьев.

2. Розы

Цветочная борода из нежных маленьких розочек.

3. Чупа-чупсы

Сладкая борода из конфет на палочках с разными вкусами.

4. Папоротники с бабочками

Живая борода из листьев папоротника, на которых сидят маленькие бабочки .

5. Неоновые палочки

Светящаяся в темноте борода из люминесцентных палочек разных цветов.

6. Маргаритки

Цветочная борода из разноцветных маргариток.

7. Воздушные шарики

Веселая борода из разноцветных воздушных шариков.

8. Мох

Необычная борода из зеленого мха.

9. Пасхальная посыпка

Пасхальная борода из сахарной декоративной посыпки.

10. Салат

Аппетитная борода из овощей и фруктов .