Как определить удачный приток к подземным водам на участке, чтобы вырыть колодец

Неважно, для каких целей вам нужна холодная и чистая родниковая вода за городом — она так или иначе пригождается всегда.







Поэтому так важно уметь найти подход к незамутнённым источникам, чтобы будущий колодец оказался там, где ему предначертано быть согласно здравому смыслу. Эту задачу нельзя назвать поверхностной: лишь глубокие жилы способны обеспечить прохладной и кристально чистой влагой; в противном случае туда внедряются примести пролегающих в верхних слоях почвы дождевых стоков и даже канализации. Колодец длиной свыше 12 метров, без сомнения, даст вволю напиться освежающей воды в один из засушливых июльских дней, и не позволит отравиться в остальные времена года.



Земля, на которой мы живём и возделываем хозяйство, подобно диковинному бутерброду, состоит из самых разных причудливых слоёв. Материковые пески издревле обосновались на внушительной глубине, чтобы предохранять слой чистых вод от нарушения их состава. Зачастую этот слой земной поверхности отделяет грунтовые воды от более чистых, глубинных вод.





Колодец



Определить место, где будет вырыт полноценный широкий колодец — лишь пол дела. Если избранный участок не соответствует требованиям безопасности, то будет разумно и даже прозорливо со стороны владельца участка не покушаться на местную экологию и на собственное будущее(ведь это взаимосвязанные факторы). Колодец обустраивают вдали от свалки или же компостной кучи. Гараж, складское помещение и резервуар тоже не должны примыкать к источнику живительной влаги, и, напротив, сторонятся его, чтобы снизить риски токсичных загрязнений к минимальным. По понятным причинам он находится на почтенной дистанции и от кладбища. Всякого рода строения, будь то амбар или же полноценный дом также дистанцируются от колодца на 10-15 метров, чтобы избежать тотального затопления.





Схема слоев земли по отношению к артезианской воде



Существуют официальные регламенты, которые определяют безопасное местонахождение колодцев. В них в том числе обозначены расстояния их от автострады(не менее 30 метров) и от зон болотистой почвы. Правила действуют в отношении шахтного колодца, для которого используют подъёмный механизм из дерева или железа, обнесённый небольшой крышей и основанием. Если вы держите домашних животных, то собаки и лошади могут помочь вам отыскать источник воды. В жаркое время суток они роют копытом или же лапами небольшие углубления в тех местах, где чувствуют близость влаги в земле, и это происходит систематически. На земле, скрывающей грунтовые источники особенно низко, могут расти сосны, которые напрямую указывают на внушительные глубины.



Чтобы открыть те таящиеся в земле области, которые надёжно скрыты от глаз, не обязательно опираться на приметы природы, ведь можно взять в руки старинный прибор, который имелся на каждом фрегате и уважающем себя судне. Речь о барометре. При перепаде давления в 0,5 миллиметров в воздухе у берега ближайшего водоёма(будь то пруд или небольшая река, пролегающая на участке) в сравнении с местом для будущей шахты колодца, вы поймёте, что находитесь на верном пути.





Артезианская скважина



Тем не менее, наиболее укоренившимся в народе остаётся разведывательный способ. Подходящий по всем параметрам участок бурят на глубину до 10 метров в поисках водных богатств, таящихся под россыпью верхних слоёв почвы. Метод проб и ошибок, в целом, весьма популярен у представителей простого народа. Главный минус, как и в любом другом деле — возможность ошибиться несколько раз подряд, затратив много сил.



Пробное бурение производят на местах, обнаруженных с помощью алюминия, чтобы избежать фиаско. Тонкая алюминиевая проволока под воздействием магнитных полей и атмосферного давления, которое сильнее над участками грунтовых вод, начинает смыкаться с полыми трубками, если не плотно поместить её внутрь. Если во всех направлениях движения проволока смыкается на одном и том же месте, то оно как нельзя лучше подойдёт для обустройства колодца, черпающего силы из подземных артерий. Это очень древний метод, при этом подтверждённый законами простейшей физики.





Бурение колодца



Часто обращаются за помощью к жителям примыкающего хозяйственного участка. Если по ту сторону забора возвышается шахта колодца, то и на вашей стороне она, с наивысшей вероятностью, имеет все права на существование. Уточняют глубину грунтовых или артезианских вод, а также способ добычи основополагающего ресурса. Особенно внимательные соседи могут даже вспомнить, как именно они нашли место для будущего источника поливов и чаепитий. В последнем случае правильнее всего будет последовать их примеру. Если природная жидкость залегает неприлично далеко, то обустраивают питьевую скважину — такие воды всегда наиболее подходящие для потребления. Для простого колодца по типу шахты достаточно 15-20 метров.





Поиск места для колодца с помощью алюминия



У любого колодца имеется срок годности, и спустя пару десятков лет, грунтовые воды необратимо меняют свои направления движения: планета постоянно в движении, и не планирует сбавлять обороты. При обустройстве колодца или скважины может показаться, что в этом нет особенных трудностей, однако сам процесс противодействия земным породам, слоям земного грунта не менее сложен, а в некоторых аспектах даже более ювелирен, чем постройка здания.

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