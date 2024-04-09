Нюансы, о которых гости тактично промолчат

Как говорится, гостям два раза рады: когда они приходят и когда уходят. А вот сами гости могут пожалеть о том, что вообще пришли, если хозяева решили не заморачиваться над некоторыми вещами. Или просто о них не подумали.



Ваши веселые друзья дрозофилы

Уж слишком непосредственная атмосфера

Уютненький чехол на сиденье унитаза

Дурацкая скатерть

Стулья, которых нет

Шерсть. Очень много шерсти

Квест «Найди полотенчико»

Постоянные разговоры по телефону

Не очень-то приятно (а точнее, вообще неприятно) сидеть за столом и отмахиваться от назойливой мошкары, чтобы не проглотить случайно насекомое. Плодовых мошек привлекают спелые и перезревшие фрукты и другие продукты питания (даже картошка или лук). Они летят на них, как зомби — на команду Рика в «Ходячих мертвецах». Еще и размножаются чуть ли не со скоростью света.Чтобы не отдать свой дом мушкам из отряда двукрылых, нужно убирать все, что их привлекает. Спелые фрукты нужно вовремя съедать или хранить в холодильнике, а от плодов, которые начинают бродить или подгнивать, отрезать испорченные кусочки. Так и самим дома будет приятнее находиться, и гости не начнут разносить сплетни о том, что вы по уши в грязи живете.Как говорится, мой дом — мои правила. Если перед гостями приходится строить из себя аристократа в седьмом поколении и заставлять домашних ходить по струнке, то, возможно, звать к себе людей и не стоило. Но все же неплохо бы помнить: то, что для нас стало нормой, у других может вызывать шок.Моя мама, когда готовит отбивные, плюет на сковородку, чтобы проверить, достаточно ли она нагрелась. Не стесняется так и при гостях делать.У меня аппетит пропал, когда в гостях я босой ногой наступила на кусок яблока. Оказалось, хозяйскому ребенку яблоко режут, он хватает кусочек, обмусоливает, роняет на пол. Мне сказали: «Подберет и доест, ну или я вечером уберу». Я думала, что я не брезгливая.Мягкий и пушистый, он многим хозяевам, наверное, кажется милым. Но гости могут испытать леденящие душу чувства. Этот чехол стирают? Как понять, что ткань точно чистая? Нормально ли вообще садиться на пушистый материал после кого-то? Это ведь не обычный пластик — салфеткой не протрешь, загрязнения, если ткань пестрая, можешь и не увидеть.Такая, что боишься встать из-за стола, потому что можешь зацепиться за нее и выйти под звуки разбивающейся посуды. Почему бы сразу не постелить нормальную скатерть, которая не ускользает при малейшем движении? Или клеенку — если кто-то что-то пролил, ее можно просто протереть губкой.А меня еще бесит, когда стелят какую-то «нарядную» и супермодную скатерть, над которой надо трястись. Крошка у тебя упадает какая-то или что-то брызнет слегка — хозяева тут же начинают суетиться, убирать, оттирать свою офигенную скатерть. А ты потом сидишь и боишься лишнее движение сделать. Постелите что-то простенькое — никто ж не обидится!Казалось бы, что сложного в том, чтобы заранее расставить вокруг стола достаточное количество стульев? Но нет, часто начинается суета вроде: «Тете Гале стула не хватает. Пусть она тут садится, а мы тебе сейчас из кладовки табуретку принесем. Она в пыли немножко, но это ничего. Раз-два, и протерли все. Ой… Будь здоров!»Владельцы пушистых животинок знают, что в доме, где есть кошка или собака, шерсть — это «приправа». Но вряд ли гости оценят такой гастрономический изыск. И не всем понравится чистить одежду от шерсти и пуха после того, как они посидели на диванчике у кого-то дома.У меня самой есть коты, но я понимаю, что шерсть, которая прилипает к одежде, тарелкам и полотенцам, может напрягать. Когда я жду гостей, то прохожусь липким роликом по всему, до чего могли дотянуться коты. На стулья надеваю чехлы (которые после стирки хранились в надежном месте), на диван бросаю чистый плед — пусть люди нормально сидят и общаются со мной, а не парятся по поводу шерсти и не считают меня грязнулей.Если речь идет не о самом близком человеке, то гость может растеряться, когда зайдет в ванную, и просто не поймет, чем вытереть руки. На змеевике сушатся разные полотенца (вроде хозяйские, может, их нельзя брать?), еще какие-то лежат в тазике с вещами для стирки. Есть два варианта: брать случайное полотенце и надеяться, что оно чистое, или звать хозяев.Но последние могут заранее выделить полотенце для гостей и положить его возле умывальника (чтобы сразу было понятно, что вот его и надо брать). Ну или предупредить визитеров, чтобы руки вытирали голубым полотенчиком с уточками — они его точно заметят.В мире, который уже почти растворился в смартфонах, открывают кафе, где нельзя говорить по телефону. Но в гостях мы почему-то часто не сосредотачиваемся на живом общении, а продолжаем залипать в гаджетах. Так, скоро можно будет вообще никуда не ходить — все же и так «сидят» в телефонах.Мой друг работает в торговле и постоянно висит на телефоне. Ходить к нему в гости — это жесть. Его речь за столом звучит примерно так: «Как семья? Как сама? Ой, подожди… Да, Колян! Сколько? Оформляй… Так что там? О, круто! Стоп, надо ответить… Ретробонус отвезли? Ага, ага. А что сейчас делаешь? Ха-ха, ору! А она что сказала? А ты ей? А она?.. Хочешь кофе? Сейчас сделаю, только начальнице отвечу… Здрасте. Ага, мы по первой форме делали. В смысле, надо было по второй?!» И вот так до бесконечности. Да пригласи ты меня в то время, когда у тебя не будет миллион важных звонков! Хотя вот они с женой как-то позвали меня на шашлыки в воскресенье. У друга был выходной, никто его по телефону не беспокоил. Так он сам каждые полчаса звонил коллегам, чтобы что-то уточнить, спросить, как дела, и так далее. Бесит! Жена его сидела какая-то потухшая, в ее глазах читался вопрос: «Зачем мне это все?»Возможно, прямо сейчас вы думаете что-то вроде: «С такими приколами лучше вообще никого домой не звать». Одна девушка именно так и считает — она вообще перестала приглашать к себе гостей после пары случаев.