Как монахиня стала звездой поп-арта и протестного искусства: Сестра Мэри Корита Кент

Поп-арт – это прославление массовой культуры, яркие цвета и кричащие лозунги, эксперименты с материалами и пощечина общественному вкусу. А еще – по крайней мере, в восприятии большинства – бурные вечеринки, скандальные кинофильмы, безумные биографии художников и фотографов… Меньше всего вышеперечисленное ассоциируется с монашескими одеяниями. Однако выдающейся художницей поп-арта действительно была монахиня. Звали ее Корита Кент, и в ее творчестве любовь к Богу и политический протест сливаются воедино.
Сестра Мэри Корита Кент.
При рождении сестра Мэри Корита получила имя Френсис Элизабет Кент. Родилась она в 1918 году в бедной семье, едва сводившей концы с концами. И, возможно, юная Кент вела бы непримечательную и довольно несчастную жизнь, если бы не… церковь.
Окончив школу, в восемнадцатилетнем возрасте она присоединилась к католической организации «Сестры Непорочного Сердца» и приняла постриг как сестра Мэри Корита. Несмотря на то, что сестры Непорочного Сердца – монахини, они всегда отличались высокой социальной и политической активностью, стремились работать «в миру» - воспитательницами, учительницами, санитарками. Многие сестры не носят монашеского облачения в знак смирения. Однако смирение не позволяет им соглашаться с социальной несправедливостью, даже если этого требует официальная церковь.
Сестра Кент за работой.
Корита выбрала для себя преподавательскую стезю. Она отправилась в инуитскую резервацию в Британской Колумбии, чтобы учить там детей рисованию – и увлеклась сама. Через некоторое время сестра Кент вернулась в Лос-Анджелес. Дело в том, что сестры Непорочного Сердца всегда стремились к творческому развитию и поддерживали друг друга в желании профессионально расти, развиваться и созидать. Корита Кент училась в Колледже искусств и дизайна Отиса, Художественном институте Шуинара, получила степень бакалавра в Колледже Непорочного Сердца в 1941 году, а спустя десять лет - степень магистра в области истории искусства в Университете Южной Калифорнии. Но главное – она начала преподавать экспериментальную живопись все в том же Колледже Непорочного Сердца.
Работы Кориты Кент. Коллажирование и религиозные мотивы.
Она говорила – рассматривайте все, что делаете, все, что с вами происходит, как эксперимент. В искусстве ничто не может быть ошибкой, даже если вы недовольны результатом – вы не потеряли, а приобрели, вы получили новый опыт. Творите – и однажды получите именно то, чего добивались. А главное – наслаждайтесь процессом!
Господь с тобой. Обыкновенный одуванчик.
Достаточно быстро сестра Мэри Корита приобрела известность и как художница, и как педагог. В ее мастерской царила атмосфера полного принятия и любви. Художники, дизайнеры, фотографы и бунтари, находящиеся в поиске собственного стиля, забыли о своих мансардах, вернисажах и прочих богемных местах, слетаясь, словно мотыльки, на свет сестры Мэри Кориты. И к ней же на обучение отправляли других монахинь и монахов, желающих преподавать живопись. Считается, что именно сестра Корита поспособствовала распространению в США ведения католических месс на английском языке.
Чудо-хлеб.
Однако не все были в восторге от свободомыслия и прогрессивности Сестер Непорочного Сердца. Архиепископы Лос-Анджелеса критиковали колледж как «либеральный», а кардинал Джеймс Макинтайр обвинял сестер в коммунизме и кощунстве (непонятно, что из этого хуже!). В конце шестидесятых сестра Корита покинула колледж и вернулась к светской жизни. Однако ее примеру последовали и другие сестры, что привело к закрытию колледжа в 1980 году.
Возвращайся невредимым.
Ранние работы Кориты Кент были всецело охвачены ее глубоким религиозным чувством. Она практиковала иконопись, иллюстрировала Евангелие, выполняла гравюры по библейским мотивам. В 1950-х она начала создавать первые шелкографические отпечатки, содержащие цитаты из Библии и других религиозных текстов.
Работы Кориты Кент могли выглядеть как плакаты - и при этом содержать цитаты из религиозных текстов.
Текстовые композиции выполнялись методом шелкографии.
На протяжении шестидесятых годов, вдохновленная творчеством Энди Уорхола, она наполняла свои «текстовые картины» строками из популярных песен, модернистской поэзией и политическими лозунгами, узнаваемыми отрывками из речей антивоенного пацифиста отца Даниэля Берригана и Мартина Лютера Кинга – и все это внезапно приобретало поистине христианский дух.
Танцующая звезда.
В годы политических потрясений 60-70-х годов ее работы стали мощным призывом к миру, любви и пониманию. Она выполняла шелкографические композиции, содержащие тексты и рисунки, в знак протеста против войны во Въетнаме и расовой сегрегации, поддерживала борьбу за права женщин. В этот период ее гравюры и оттиски были экспонированы на двух сотнях выставок по всей стране и вошли в коллекции всех значимых музеев изобразительного искусства в США.
Работа Кориты Кент.
Кент создавала плакаты, обложки для музыкальных альбомов, почтовые марки (например, коллекционная марка «Любовь – это тяжкий труд» была продана в количестве 700 экземпляров), оформляла книги, рисовала фрески... Один из важных объектов ее творческого наследия Rainbow Swash – резервуар для природного газа в бостоне высотой 46 метров. Это крупнейшее в мире произведение искусства, защищенное авторским правом.
Она скончалась в 1986 году он онкологического заболевания. До самых последних дней она продолжала работать – преимущественно в технике гравюры и акварели.
Работа Кориты Кент.
Память о Корите Кент – это не только ее работы в постоянной экспозиции музеев современного искусства и мемориальные выставки, посвященные ей сайты, книги, исследования и документальные фильмы о ней. В 2021 году активисты добились признания ее студии исторической достопримечательностью.
Сестра Мэри Корита Кент была монахиней. Сестра Мэри Корита Кент была художницей экспериментального направления, оказавшей значительное влияние на искусство второй половины двадцатого века. Сестра Мэри Корита Кент была преподавательницей искусства, верной рукой направляющей учениц и учеников в их творческих поисках, и открыто поддерживала молодежные протестные движения. Во всем, что она делала, была чистая и искренняя вера – в Бога, в призвание, в человечество, и такая же чистая и искренняя любовь ко всему миру.
Текст: Софья Егорова.
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