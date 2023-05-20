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Искусство высокоскоростной съемки

Джон Смит — фотограф и ученый из города Индианаполиса в американском штате Индиана. В своем необычном творчестве он расстреливает обычные лампочки, наполненные различными предметами, «замораживая» в кадре тот момент, когда лампочки начинают взрываться.

В результате получаются удивительные фотографии! Ведь эти моменты невозможно увидеть человеческим глазом. Итак, искусство высокоскоростной съемки взрывающихся лампочек.

Искусство высокоскоростной съемки

«В своем творчестве я выбрал лампочки потому, что они являются частью нашей жизни, и большинство людей их просто не замечают».

Искусство высокоскоростной съемки

Джон Смит разбирает лампочки, наполняет их различными предметами и во время взрыва ловит камерой «невидимый» момент. Бесполезно, необычно и красиво!

Искусство высокоскоростной съемки

Летающие перья:

Искусство высокоскоростной съемки

Взрыв красной лампочки:

Искусство высокоскоростной съемки

Мягкое внутри:

Искусство высокоскоростной съемки

Начальный момент:

Искусство высокоскоростной съемки

Голубой свет:

Искусство высокоскоростной съемки

На мелкие кусочки:

Искусство высокоскоростной съемки

Искусство высокоскоростной съемки

Мелкие шарики:

Искусство высокоскоростной съемки

«Золотое сердце»:

Искусство высокоскоростной съемки

«Золотая лихорадка»:

Искусство высокоскоростной съемки

Красно-желтое:

Искусство высокоскоростной съемки

Американский флаг:

Искусство высокоскоростной съемки

«Головная боль»:

Искусство высокоскоростной съемки

Супермен:

Искусство высокоскоростной съемки

Гламур:

Искусство высокоскоростной съемки

Цветение:

Искусство высокоскоростной съемки

Искусство высокоскоростной съемки

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Искусство высокоскоростной съемкиПодписаться на мой Instagram

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