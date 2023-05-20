Джон Смит — фотограф и ученый из города Индианаполиса в американском штате Индиана. В своем необычном творчестве он расстреливает обычные лампочки, наполненные различными предметами, «замораживая» в кадре тот момент, когда лампочки начинают взрываться.



В результате получаются удивительные фотографии! Ведь эти моменты невозможно увидеть человеческим глазом. Итак, искусство высокоскоростной съемки взрывающихся лампочек.







«В своем творчестве я выбрал лампочки потому, что они являются частью нашей жизни, и большинство людей их просто не замечают».







Джон Смит разбирает лампочки, наполняет их различными предметами и во время взрыва ловит камерой «невидимый» момент. Бесполезно, необычно и красиво!







Летающие перья:







Взрыв красной лампочки:







Мягкое внутри:







Начальный момент:







Голубой свет:







На мелкие кусочки:











Мелкие шарики:







«Золотое сердце»:







«Золотая лихорадка»:







Красно-желтое:







Американский флаг:







«Головная боль»:







Супермен:







Гламур:







Цветение:











источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram