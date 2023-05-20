Джон Смит — фотограф и ученый из города Индианаполиса в американском штате Индиана. В своем необычном творчестве он расстреливает обычные лампочки, наполненные различными предметами, «замораживая» в кадре тот момент, когда лампочки начинают взрываться.
В результате получаются удивительные фотографии! Ведь эти моменты невозможно увидеть человеческим глазом. Итак, искусство высокоскоростной съемки взрывающихся лампочек.
«В своем творчестве я выбрал лампочки потому, что они являются частью нашей жизни, и большинство людей их просто не замечают».
Джон Смит разбирает лампочки, наполняет их различными предметами и во время взрыва ловит камерой «невидимый» момент. Бесполезно, необычно и красиво!
Летающие перья:
Взрыв красной лампочки:
Мягкое внутри:
Начальный момент:
Голубой свет:
На мелкие кусочки:
Мелкие шарики:
«Золотое сердце»:
«Золотая лихорадка»:
Красно-желтое:
Американский флаг:
«Головная боль»:
Супермен:
Гламур:
Цветение:
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Искусство высокоскоростной съемки
Джон Смит — фотограф и ученый из города Индианаполиса в американском штате Индиана. В своем необычном творчестве он расстреливает обычные лампочки, наполненные различными предметами, «замораживая» в кадре тот момент, когда лампочки начинают взрываться.
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