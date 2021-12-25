«Красная угроза»: 8 советских танков, с которыми в СССР готовились брать Берлин и Париж

Танковые войска – основная наступательная сила Красной Армии. | Фото: ebay.co.uk.
После разгрома Германии, Японии и Италии в 1945 году весь мир оказался разделен на два лагеря. Бывшие союзники вдруг стали врагами и между ними началась так называемая Холодная война. В ответ на угрозы ядерной бомбой Советский Союз строил танки огромными «тиражами», а их задачей стал марш-бросок на Берлин и Париж. Подробнее о бронированных машинах, с которыми СССР был готов завоевать всю Европу – далее в обзоре.
Т-44
Танк Т-44 – это не копия Т-34, а совершенно новая машина. | Фото: voennoe-obozrenie.ru.
Бегло взглянув на эту Т-44, можно подумать, что это копия Т-34, – знаменитого среднего танка Великой Отечественной войны. Но это далеко не так, хоть боевая машина и была спроектирована в 1943-1944 гг. практическим тем же коллективом конструкторов, что и «тридцатьчетверка».
С появлением у немцев сильно бронированных «Тигров» и «Пантер» Т-34 как средний танк оказался очень «слаб». Именно поэтому Т-44 проектировался с более мощным 85-мм орудием, усиленной (в два раза толще) броней, измененным двигателем, новой подвеской и трансмиссией.
[IMG=https://novate.ru/files/u36698/t-44_2.JPG ALT="До 1945 году танк Т-44 так и не принял участия в сражениях. | Фото: ongab.ru.
Хоть Т-44 и выпускался серийно (всего 1823 танка), на грандиозные сражения Второй мировой войны он так и не попал. Единственное боевое применение этой машины состоялось во время подавления Венгерской революции 1956 года.
Т-54 / Т-55
Основной боевой танк СССР Т-55. | Фото: cont.ws.
Средний танк Т-54 стал именно той машиной, которая выпускалась в огромных количествах и смогла полноценно заменить «тридцатьчетверку». По-сути, это была глубокая модернизация Т-44, приспособленная к ведению современной войны, в том числе в условиях ядерной опасности. Танк получил новую пушку Д-10Т калибра 100 мм, а также мощное бронирование под большими углами наклона.
Советская техника активно воевала на Ближнем Востоке. | Фото: bukvoed.livejournal.com.
Танк Т-55, укрытый в окопе. Египет, 1973 год. | Фото: bukvoed.livejournal.com.
С 1958 года место на конвейере заняла обновленная модель Т-55. Ее главным отличием стало то, что этот основной боевой танк мог воевать даже в условиях наступившей ядерной войны. Наши инженеры предусмотрели всестороннюю и полноценную защиту экипажа от радиации, а также, впервые в мире, применена система активной защиты («Дрозд»).
Танки Т-54 и Т-55 выпускались в СССР с 1947 по 1979 гг., также была налажено сборка в Чехословакии, Польше, Китае, Румынии, Северной Корее. Всего выпущено более 40 000 экземпляров различных модификаций. За хорошие боевые и эксплуатационный показатели, надежность, простоту, невысокую стоимость Т-54/55 прозвали «танковыми АК-47». Эти машины участвовали в большинстве войн и вооруженных конфликтов второй половины ХХ века, побывали практически в каждом уголке Азии и Африки.
Т-62
«Чонма-216» - копия советского танка Т-62 на службе вооруженных сил КНДР. | Фото: topwar.ru.
Дальнейшей модернизацией основного боевого танка СССР стал Т-62, разработанный в Нижнем Тагиле и выпускавшийся с 1961 года. Машина получила новую броню, а также, впервые в мире, гладкоствольную 115-мм пушку. На последующих модификациях устанавливались и другие орудия, калибром от 100 мм до 125 мм.
Всего было выпущено более 20 000 машин, а применялись они в Афганистане, Абхазии, Чечне, а также в бесконечных войнах в Африке и Азии. Общий Список эксплуатантов данной техники насчитывает около 30 стран.
Т-64
Современная модификация основного танка Т-64. | Фото: atvtank.ru.
Параллельно с выпуском предыдущих моделей, на Харьковском заводе им. Малышева разработали и начали выпускать альтернативный вариант. Танк Т-64 спроектирован «с нуля», что позволило кардинально пересмотреть все доступные возможности по улучшению каждого узла. Машина выпускалась с 1964 по 1985 гг. и пережила несколько крупных изменений.
Танк Т-64 оснащается гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания, который позволяет делать до 10 выстрелов в минуту. Силовая установка танка довольно необычная – это 5-цилиндровый двухтактный двигатель 5 ТДФ мощностью свыше 700 л.с. Высокая удельная мощность и малая высота турбированного мотора позволили сделать танк очень низким, т.е. более скрытным. А благодаря применению динамической защиты танк еще более живучий.
Хорошо видна гладкоствольная пушка танка Т-64. | Фото: topwar.ru.
К моменту появления Т-64 страны НАТО оказались не готовы, иностранного аналога просто не существовало. Боевая машина ограниченно применялась в Афганистане, а также в Приднестровье и на востоке Украины.
Т-72
Грозная боевая машина разработана в Нижнем Тагиле. | Фото: atvtank.ru.
Т-72 стал страшным сном натовских генералов, а также самым массовым танком второго поколения. Начиная с 1973 года выпущено более 30 000 боевых машин.
Танк приводится мощным дизелем V12, который является модернизированным двигателем «тридцатьчетверки». Вот только теперь его мощность более 840 л.с., а работать он может на «солярке», бензине или керосине.
Танк Т-72 - основная броневая сила российской армии. | Фото: inosmi.ru.
Список операторов танка Т-72 насчитывает около 50 стран, а на войну эта машина попала еще в начале 1980-х. В многочисленных боях отечественная техника продемонстрировала, что Т-72 – это лучший танк в мире.
Т-80
Танк Т-80 получил газотурбинный двигатель. | Фото: tanksdb.ru.
В 1976 году на вооружение Красной Армии принят основной боевой танк Т-80. Машина выпускалась на Кировском заводе в Ленинграде, в Харькове, Омске, всего более 10 000 экземпляров. При этом существует несколько модификаций, которые отличаются, главным образом, двигателями. На «омских» Т-80У стоит газотурбинный агрегат мощностью 1000 л.с., а на «харьковских» - традиционный дизель 6ТД той же мощности.
В годы Холодной войны машина не поставлялась на экспорт, и успела «засветиться» только в Чечне.
ИС-3
Тяжелый танк ИС-3 должен был буквально проламывать оборону немцев. | Фото: modernweapon.ru.
Тяжелый советский танк ИС-3 («Иосиф Сталин», модель №3) не успел повоевать против немцев в 1945 году, но на параде в Берлине машина произвела фурор. Западные союзники не ожидали, что в СССР могут выпускать такую технику. 49-тонная машина оснащалась 122-мм пушкой и получила броню толщиной 11 см (передняя часть) и 9 см (борт) под большим наклоном, что очень повышает ее живучесть.
Этот танк ИС-3 безрезультативно обстреливали 105 мм орудием. | Фото: trinixy.ru.
Всего за 1945-1946 гг. в Челябинске выпустили 1555 ИС-3, которые состояли на вооружении Красной армии, Китая (200 шт.), Египта (110 шт.), Сирии, Ирака.
Т-10
Советский тяжелый танк Т-10 во время вторжения Красной Армии в Чехословакию, 1968 год. | Фото: forums.airbase.ru.
Танк Т-10, также известный под обозначением ИС-8, стал не самым тяжелым, но наиболее совершенным тяжелым танком СССР. Машина весила «всего» 50 тонн, так как масса предшественников, ИС-4 (60 тонн) и ИС-7 (68 тонн), оказалась слишком велика даже для простого перемещения на местности. Столь тяжелую технику не выдерживали никакие мосты и дороги.
Машина выпускалась с 1954 по 1966 гг. и за это время в Челябинске и Ленинграде собрали около 8000 экземпляров. Тяжелый танк Т-10 находился в войсках всю Холодную войну, вплоть до 1993 года, пока не был снят с вооружения в России. За рубеж танк Т-10 не поставлялся.
Многие танки Т-10 сохранились до сих пор как памятники. | Фото: voennoe-obozrenie.ru.
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