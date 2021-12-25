«Красная угроза»: 8 советских танков, с которыми в СССР готовились брать Берлин и Париж

Танковые войска – основная наступательная сила Красной Армии. | Фото: ebay.co.uk.

Т-44

Танк Т-44 – это не копия Т-34, а совершенно новая машина. | Фото: voennoe-obozrenie.ru.

| Фото: ongab.ru. [IMG= https://novate.ru/files/u36698/t-44_2.JPG ALT="До 1945 году танк Т-44 так и не принял участия в сражениях.| Фото: ongab.ru.

Т-54 / Т-55

Основной боевой танк СССР Т-55. | Фото: cont.ws.

Советская техника активно воевала на Ближнем Востоке. | Фото: bukvoed.livejournal.com.

Танк Т-55, укрытый в окопе. Египет, 1973 год. | Фото: bukvoed.livejournal.com.

Т-62

«Чонма-216» - копия советского танка Т-62 на службе вооруженных сил КНДР. | Фото: topwar.ru.

Т-64

Современная модификация основного танка Т-64. | Фото: atvtank.ru.

Хорошо видна гладкоствольная пушка танка Т-64. | Фото: topwar.ru.

Т-72

Грозная боевая машина разработана в Нижнем Тагиле. | Фото: atvtank.ru.

Танк Т-72 - основная броневая сила российской армии. | Фото: inosmi.ru.

Т-80

Танк Т-80 получил газотурбинный двигатель. | Фото: tanksdb.ru.

ИС-3

Тяжелый танк ИС-3 должен был буквально проламывать оборону немцев. | Фото: modernweapon.ru.

Этот танк ИС-3 безрезультативно обстреливали 105 мм орудием. | Фото: trinixy.ru.

Т-10

Советский тяжелый танк Т-10 во время вторжения Красной Армии в Чехословакию, 1968 год. | Фото: forums.airbase.ru.

Многие танки Т-10 сохранились до сих пор как памятники. | Фото: voennoe-obozrenie.ru.