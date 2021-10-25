Редкие названия сложных эмоций, которые все мы порой испытываем

Случалось ли вам испытывать странное чувство, что вы не в том месте, где надо бы, или печаль из-за того, что вам никогда не узнать, как будут жить ваши прапраправнуки? Для некоторых из этих сложных чувств уже придуманы названия. Возможно, в одной из этих эмоций вы опознаете ту, для которой вам не хватало слова.



Перед вами подборка редких названий сложных эмоций.











1. Опия

2. Дежавю

3. Эллипсизм

4. Кризализм

5. Адронитис

6. Либеросис

7. Энуэмент

8. Зенозина

9. Жуска

10. Состояние фугу