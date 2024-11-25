Крутизна и нулевой выхлоп: 5 самых мощных электромобилей современности

Сейчас уже никого не удивишь автомобилями, работающими на электричестве, настолько они стали обыденным явлением. Но все-таки автопроизводители ухитряются выдать что-то экстраординарное и экстремальное, выпуская на рынок электрокары, несравнимые ни с чем по мощи и скорости. Электротяга дает возможность не только побить мировые скоростные рекорды, но и одержать победу в престижных соревнованиях.
1. Xiaomi SU7 Ultra
Продажи спорткара Xiaomi SU7 Ultra стартуют в 2025 году/ Фото: motor.ru
Китайская компания Xiaomi производит не только отличные смартфоны, но также взялась за выпуск не менее впечатляющих спортивных автомобилей. SU7 Ultra стала самой мощной модификацией первого выпущенного корпорацией автомобиля, концепт которого основан на седане SU7. Официальная презентация спорткара состоялась в июле, а его продажи стартуют уже в 2025 году.
Под капотом спортивного электрического скакуна бьются сразу три сердца – это два V8s и третий V6. Они, а также 900-вольтный блок аккумуляторных батарей CATL Qilin II остаются все теми же, что и установленные у прототипа.
Xiaomi SU7 Ultra, вид сзади/ Фото: drive.com.au
Xiaomi SU7 Ultra получил углепластиковый кузов, общая площадь которого составляет 15 кв. м. Несмотря на внушительную силовую установку, вес автомобиля не превышает 1,9 тонны.
А вот на что способен спорткар из Китая. Два его мотора V8s обеспечивают 578 л.с. каждый и 635 Нм. Третий двигатель V6 дополнительно выдает 374 л.с. и 500 Нм. Суммарная мощность составляет 1548 л.с.
SU7 Ultra может разогнаться до максимальных 350 км/час. Машина будет участвовать в гонке Нюрбургринга, где, возможно, сумеет взять первое место среди несерийных моделей.
2. MG Cyber GTS
MG Cyber GTS стала хедлайнером Фестиваля скорости в Гудвуде 2024 года/ Фото: topgear.com
Другой производитель из Китая, компания MG, показала двухдверное электрическое спортивное купе Cyber GTS, которое создавалось как дополнение к родстеру Cyberster, но уже с жесткой крышей. Модель приурочили к празднованию 100-летия бренда. Ее выпустили в качестве хедлайнера Фестиваля скорости в Гудвуде 2024 года.
Мало того, Cyber GTS спроектирован как дань уважения MGC GTS Sebring – гоночному автомобилю, который участвовал в гонке «12 часов Себринга» в 1968 году и достиг самого высокого результата за всю историю марки MG.
MG Cyber GTS, вид сзади и сбоку справа/ Фото: bauersecure.com
Будучи концепт-каром, Cyber GTS – только внешняя модель без каких-либо технических характеристик. Но, по словам MG, если бы он был запущен в производство, то его, скорее всего, оснастили бы одним 335-сильным мотором и задним электроприводом Cyberster. Или это мог быть высокопроизводительный двухмоторный вариант мощностью 503 л.с.
Родстер-прототип обладает силой 314 «лошадей», у двухмоторной версии – 544 л.с., ее предельная скорость достигает 200 км/час, а разгон до 100 км/ч происходит за 3,2 секунды. Те же характеристики, скорее всего, были бы присущи и Cyber GTS.
3. Polestar Concept BST
Polestar Concept BST снабжен аэродинамически оптимизированным капотом/ Фото: motor1.com
Самая экстремальная модель у компании Polestar – концепт-кар Concept BST, версия 6. Индивидуально разработанный кузов выполнен в классическом гоночном серебристом цвете и имеет расширяющиеся крылья. Аэродинамически оптимизированный капот с уникальным вентилируемым дизайном обрамлен агрессивным передним сплиттером.
Polestar Concept BST сможет разгоняться до 100 км в час за 3,2 секунды/ Фото: youtube.com
Вся внешность убедительно говорит о том, что Concept BST – концепция, расширяющая границы бренда и электрических спортивных автомобилей. Это подчеркивает и сочетание букв BST в имени, которое означает beast, или «зверь».
Если концепт пойдет в производство, он будет достаточно быстрым, утверждает производитель. Серийный Polestar 6 будет иметь мощность 884 л. с., и разгоняться до ста ему удастся за 3,2 секунды. Концепт может превзойти эти показатели и достичь мощности 1000 л.с., а время разгона от нуля до ста может сократиться до менее трех секунд.
Polestar 6 должен поступить в продажу в 2026 году.
4. Ford-150 Lightning SuperTruk
Ford-150 Lightning SuperTruk снабжен 6-фазными моторами/ Фото: motor1.com
Компания Форд, нацелившись на еще один рекорд на международном восхождении на холм Пайкс-Пик в этом году, завершила работу над F-150 Lightning SuperTruck. Машина уже продемонстрировала невероятную аэродинамику, и стали доступны данные о ее трансмиссии.
В SuperTruck использовались три 6-фазных двигателя STARD UHP общей мощностью более 1400 л.с. Питание осуществляется от сверхвысокопроизводительной литий-полимерной батареи NMC.
Ford-150 Lightning SuperTruk, вид спереди и сбоку справа/ Фото: automundo.com.ar
Фордовский SuperTruk получил полноценную красно-бело-синюю окраску, а его дизайн демонстрирует экстремальную аэродинамику. По утверждению автопроизводителя, пикап может генерировать прижимную силу в 6000 фунтов на скорости 150 миль в час.
Для усиления аэродинамики служат такие особенности, как огромный трехсекционный передний сплиттер, заметные воздуховоды и жалюзи на капоте, боковые, а также внушительный задний диффузор. Сцепление с дорогой обеспечивают шины марки Pirelli P-Zero, прочные кованые колеса из магния, карбоново-керамический тормозной механизм.
5. Hispano Suiza Carmen Sagrera
В Hispano Suiza Carmen Sagrera используется литий-ионная батарея Hispano/ Фото: topgear.com
Это полностью электрический суперкар мощностью 1115 л.с, который создан в честь 120-летия испанского бренда Hispano Suiza. Здесь используется модернизированная литий-ионная батарея Hispano емкостью 103 кВт/ч, обеспечивающая запас хода примерно в 498 миль (800 км). Ее 15 модулей, включающие 24 элемента – всего 360 ячеек, весят столько же, сколько у лондонских автобусов – 612 кг.
Батарея соединена с четырьмя расположенными сзади двигателями, что дает значительный запас мощности и 856 Нм, а это ведет к тому, что разгон спорткара до 100 км/ч осуществляется всего за 2,6 сек. Скорость, как ожидается, будет достигать максимальных 180 миль в час, или 289 км/час.
Hispano Suiza Carmen Sagrera, вид сзади и сбоку слева/ Фото: hibridosyelectricos.com
Дизайн модели восходит к началу прошлого столетия: шины имеют уникальный дизайн, напоминающий мозаики испанского архитектора Антонио Гауди. Подвеска выполнена из материала военного назначения, который в 8 раз прочнее стали, а за торможение отвечают 400-миллиметровые карбон-керамические тормоза.
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