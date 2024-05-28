5 агрессивных народов-отшельников, встреча с которыми может оказаться смертельно опасной

5 неконтактных народов, встреча с которыми может оказаться смертельно опасной.
В наш век современных технологий, когда мы живем в благоустроенных домах, находим ответы на любые вопросы в интернете и ни дня не проводим без телефонов и планшетов, сложно себе представить, что где-то существуют абсолютно нетронутые цивилизацией территории.
Какие народы называют неконтактными
Аборигены Австралии./Фото: turne.by
Эти народы называются неконтактными. Ученые по сей день не придут к единому мнению - протянуть ли им руку помощи и приобщить к благам цивилизации или же оставить в покое и позволить жить в привычных условиях. Часть племен осознанно ограждают себя, другие - просто боятся идти на контакт.
Из-за изоляции и невозможности провести доскональное изучение, до сих пор нет точных сведений о количестве неконтактных народностей, порой даже неизвестны их названия. По приблизительным подсчетам в мире таких сообществ существует не более сотни. К ним относят сентинельцев, племя Тьыт, народности, проживающие на территории Новой Гвинеи, часть представителей айорео, племена тагаери, тароменане, карабайо, пирахан, ккавахива, народы юруреи, торомона, киринери и нанте и некоторые другие.
Сентинельцы
Это один из коренных народов, проживающих на островах в Бенгальском заливе. Они весьма агрессивны - неохотно подпускают чужаков, способны напасть и даже убить, если у них возникнут малейшие сомнения относительно мирных намерений непрошенных гостей.
Сентинельцы. Снимок сделан с квадрокоптера./Фото: chezana.ru
В конце 60-х годов ХХ века были предприняты попытки общения с сентинельцами - люди оставляли им предметы быта, посуду, некоторые разновидности еды, сельскохозяйственных культур и домашних животных. Интересно, что кухонную утварь они стали использовать в быту, кокосы были употреблены в пищу, но мысль посадить и разводить их не возникла, свиней сентинельцы есть не стали, но убили и похоронили. Интересно и отношение туземцев к расцветкам - предметы быта красного цвета были приняты с восторгом, а их зеленые аналоги напрочь отвергнуты.
Известны случаи, когда сентинельцы убивали тех, кто пытался идти с ними на контакт. Эти дикари занимаются охотой, ловят рыбу и собирают дикорастущие съедобные растения. Живут в хижинах без пола и стен, выложенных из веток деревьев. Они могут быть маленькие - для одной семьи из 3-4 человек, и большие, в которых живут коммунами. Последние отличаются большей продуманностью и комфортом. Ученые и исследователи не нашли никаких следов сельскохозяйственной деятельности. И даже огонь добывать сами сентинельцы не умеют - вместо этого у них разработана целая система по сохранению тлеющих угольков и полешек в специальных глиняных котелках.
Племя Тьыт
Это племя объединяет в себе несколько этнических обществ в провинции Биньчитхиен (Вьетнам). Их численность составляет около 6,5 тысяч человек.
Они занимаются собирательством, охотой, рыболовством, причем способы их весьма примитивны. После середины ХХ века Тьыт стали предпринимать попытки заниматься земледелием и разводить домашнюю птицу. Среди возделываемых культур можно найти рис, кукурузу, батат, таро, табак.
Так многие племена добывают огонь./Фото: www.motto.net.ua
Несмотря на оседлый образ жизни, дома у представителей племени скорее временные - это хижины или пещеры, расположенные на склонах гор. Основной пищей является мясо мелких обезьян и подобие современной выпечки, которая делается из муки саговой пальмы. Интересны их традиции - у каждого рода есть свой предводитель и алтарь для поклонения общему предку.
Айорео
Айорео живут в лесах Парагвая и Боливии, и вся их жизнь тесно связана со средой обитания. Их существование часто находится под угрозой, которая вызывается периодически возникающими массовыми вырубками лесов. Если уничтожение зеленых массивов не остановить, то айорео могут погибнуть. Рожденные в лесу, они не смогут выжить в мегаполисах.
Эти люди отличаются отменным здоровьем и отличным физическим развитием - сильные, выносливые, не знающие банальных простуд. Интересно, что это племя однажды вступало в контакт с цивилизацией, но он оказался для айорео фатальным. С внешним миром их познакомили представители религиозной секты «Новые племена». Правда, вместо ожидаемого блага выход в большой мир принес им новые болезни - корь и грипп, к которым иммунитет айорео просто не был готов. Многие представители этого племени тогда погибли. Сегодня их осталось всего 4300 человек.
Охота с луками./Фото: www.tataradventure.ru
Пираха или пирахан
Эта народность проживает в Бразилии и насчитывает чуть более 400 человек. Их культура охотников и собирателей богата уникальными методами и способами, чем вызывает большой интерес у ученых. Они понятия не имеют о возможности запасать пищу впрок, каждый раз добывают ее непосредственно перед трапезами. Их язык ограничен в словарном запасе, беден на местоимения, общие понятия и числительные.
Представители племени пираха все же иногда принимают туристов./Фото: eurland.ru
Они не наблюдают времени, не знают что такое стыд, обида и другие проявления подобных эмоций. Пираха не имеют режима дня, спят часто и короткими отрезками, искренне полагая, что длительный сон вреден. Они поклоняются духам леса, но при этjм не имеют официальной религии.
Еще одна интересная особенность этого племени - частая смена имен на протяжении жизни. Каждые 6-8 лет они выбирают себе новое, объясняя это тем, что как только человек чувствует, что он меняется, необходимо сменить и имя. Жизнерадостные, позитивные индейцы не разделяют реальную жизнь и сновидения, считая, что все происходит наяву.
Джарава и их попытка наладить контакт с миром
Джарава проживают на Андаманском архипелаге, являясь одним из коренных народностей в этой местности. Эти темнокожие люди живут в своем собственно мире, добывают пищу охотой и собирательством и готовят ее на открытом огне. Они создают семьи в возрасте 23-25 лет, а после свадьбы попытка измены обычно стоит жизни, хотя до свадьбы распространена весьма раскрепощенная сексуальная жизнь. Они верят в духов и увлекаются магией. Попытки донести до них блага цивилизации предпринимались несколько раз.
Джарава./Фото: 1.bp.blogspot.com
Первое знакомство с чужеземцами произошло в 1789 году, это были английские офицеры. Джарава восприняли их как захватчиков и пытались уничтожить, но потерпели крах против современного оружия. Много аборигенов тогда погибло, а те, что выжили, стали жить в постоянном страхе.
В конце ХХ века ученые антропологи предпринимали попытки общения с джарава - поставляли им мешки с крупами и провизией, но аборигены их упорно выбрасывали в море.
В 1974 году одни из джарава обратился за помощью в клинику, и после этого восторгался всем увиденным, что вызвало интерес у соплеменников и позволило приоткрыть их для общения. Сейчас молодых представителей племени часто можно встретить на территории окрестных поселений.
Упорные попытки передать мешки с едой привели к тому, что джарава стали принимать помощь, а однажды даже в благодарность оставили на берегу лесные дары. Но попытка связи с цивилизацией обернулась трагедий для джарава. Они стали погибать от болезней, которые в цивилизованном мире давно и успешно лечатся. Отсутствие иммунитета к любой самой безопасной инфекции привело к массовой гибели джарава. Власти Индии приняли решение объявить местообитания аборигенов заповедной территорией и ограничить контакты, чтобы спасти уникальное племя от полного вымирания. Хотя за большие деньги некоторые группы туристов все же проникают в заповедную часть, пытаются увидеть джарава и накормить их неизвестной для дикарей едой.
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