Как запретная страсть довела монаха до убийства: Как погибла «всеобщая любимица» княгиня Голицына

Вера Голицына слыла женщиной не только красивой, но и весьма доброжелательной, приветливой и набожной. Современники писали о дочери статского советника князя Дмитрия Голицына, что общество отвело ей роль «всеобщей любимицы». Вера Дмитриевна годами старательно и бережно ухаживала за мужем, потерявшим здоровье на полях сражений.
Набожная супруга
Муж Веры - потомок учителя Петра I. / Фото: www.tildacdn.com
Большую часть взрослой жизни Вера Дмитриевна посвятила добропорядочной и крепкой семье. В 1806—1807-м ее супруг князь Голицын сражался с французами в Восточной Пруссии. В 1812-м участвовал в Отечественной войне, провел ряд блестящих боев в Заграничных походах русских 1813-1815-го. В 1825 году произведен в генерал-майоры. Спустя 3 года возглавил Кирасирскую дивизию. В Варшаве Николай Яковлевич служил при великом князе Константине Павловиче. Сыграл важную роль в подавлении Польского восстания, где получил ранение в ногу. По состоянию здоровья вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта.
На заслуженной отдыхе Голицын проводил все свое время с семьей в доме на Волхонке, что соответствовало его званию и положению. Истинный домосед находил в жене и детях самое большое удовольствие. Лето Голицыных обычно проходило в родовом имении Роща, доведенном до редкого совершенства. Глава семьи денег на это не жалел. Граф Бутурлин оставил записи о личности Голицына. Называл его «оригинальным, добрейшим человеком огромной прямоты души.
Частые военные походы лишили Николая Яковлевича здоровья и он требовал все больше внимания жены. По причине частичного паралича передвигался только на коляске. Набожная супруга Вера Дмитриевна часто посещала монастырские службы, молясь о здоровье супруга. Современники в один голос утверждали, что их союз был очень крепким и трепетным. Располагая значительным состоянием, княгиня занималась благотворительностью. Одна из благотворительных организаций, в которой состояла Вера Дмитриевна, и свела ее с роковым палачом.
Пылкий влюбленный
Николай решил спрятаться от чувств в монастыре. / Фото: www.gorno-nikolskiy.ru
В 1841-м двадцатилетний Николай Зыков закончил учебу в институте Корпуса путей сообщения. С получением диплома молодой человек стал работать чиновником в канцелярии столичного гражданского губернатора. В тот период Зыков заинтересовался научно-просветительской деятельностью. Он изучал историю и древние культуры, состоял в обществе садоводов-любителей и сотрудничал с Московским благотворительным обществом. На заседании последнего увлекающийся молодой человек и познакомился с княгиней Голицыной.
Во время бесед на возвышенные темы Зыков быстро понял, что Вера Дмитриевна – его родственная душа. Голицына не отвергала дружеские инициативы коллеги по обществу. Но вскоре Зыков заметил, что интересные разговоры перерастают в нечто большее. Позже он признавался, что прекрасно ощущал, как в его сердце зарождается страсть. Но Вера Дмитриевна была замужней женщиной, а кроме того – на 13-15 лет старше. Правда, эти обстоятельства чувств Зыкова не умаляли.
Зыков тесно общался с Голицыной около 5 лет, пока ощущение безысходности не загнало его в глубокую депрессию. Ему стало неинтересно заниматься карьерой, все остальные прелести жизни его тоже не радовали. В документах по уголовному делу после убийства будет опубликовано признание Николая в том, что он погрузился в болезненное душевное состояние. Единственным выходом он увидел уход в монастырь. И был принят послушником в Донской монастырь в рамках трехлетнего искуса.
Послушник-убийца
В обществе поползли недобрые слухи. / Фото: www.Pinterest
Таким шагом Николай надеялся погасить огонь своей преступной страсти. Надеялся, что отсутствие привычного бытового комфорта и скудная пища откроют в нем нового сильного человека. Но вышло наоборот. Уже в статусе послушника он находил еще больше возможностей общения с Галицыной. Зыкова отпускали из монастыря на молитвы в Успенском соборе, в гости к родителям и для благотворительных дел. Послушник злоупотреблял свободой и даже позволял себе не являться в монастырь до утра. Представитель духовенства часто гостил у аристократов, перед ним открывались множество дверей богатых домов. С Верой Дмитриевной вел переписку в придачу к личным встречам.
В январе 1850-го муж Веры Дмитриевны умер. Его смерть только обострила чувства Николая, который теперь проявлял к княгине недвусмысленный интерес. В письмах жаловался Галицыной, что та его не любит, на что Вера осторожно ответила, что уважает своего знакомого. А вот в свете заговорили, что вдова отвечает послушнику взаимностью. Особенно недобрые люди подозревали пару в том, что они помогли покойному князю отойти к Богу. Княгине не нравились такие фантазии, ведь заводить роман с представителем церкви она не собиралась. Слишком серьезным было ее отношение ко всем канонам. А узнав, что стало причиной его стремления к постригу, и вовсе стала избегать общения с молодым человеком.
Зыков заманил Веру к себе домой. / Фото: www.in.pinterest.com
Зыков это сходу почувствовал и стал проявлять агрессию. Одно из писем начиналось так:
«Вы не хотели пропустить меня в дверь. Вы сами не помните, что делаете!» В марте 1850-го послушник прогуливался неподалеку от жилища княгини, когда к нему пристал пьяница. Зыков ввязался в драку и попал в участок. Митрополит, узнавший о происшествии, уволил послушника. Николай очутился у разбитого корыта. Голицына отвергала, из монастыря выгнали, работу потерял, знатные знакомые сторонились.
Решив вызвать в Вере чувство жалости, передал ей письмо, что просит прийти попрощаться перед смертью. Письмо передал собственной матери, которая и уговорила Голицыну повлиять на страшное решение сына. Вера Дмитриевна решилась посетить Зыкова с компаньонкой Кауфман. Но когда та находилась в соседней комнате, случилось страшное. После прозвучавшего дикого крика женщина ворвалась в запертую комнату и увидела госпожу лежащей с ножом в шее. Николай сидел рядом на коленях и читал Отче наш. Снимать с себя ответственности не стал и получил 20 лет каторги с вечным поселением в Сибири.
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