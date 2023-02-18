Идеи для смелого и красочного интерьера

Кухня — место, где мы проводим довольно много времени. Здесь создаются кулинарные шедевры, здесь семья собирается для того, чтобы пообщаться после насыщенного дня и отведать вкусные блюда, здесь можно просто выпить чай в тишине с любимым человеком.

Поэтому очень важно сделать так, чтобы каждый раз, когда вы заходите на кухню, ваше настроение поднималось. Помочь в этом может правильный выбор цветов для отделки кухни. Так, отличной идеей станет использование ярко-желтого цвета, который ассоциируется с солнцем, в интерьере.

Выполнить в желтом цвете лишь несколько фасадов шкафов или сделать кухню полностью желтой — решать вам, а эта большая подборка ярких кухонь с желтым цветом поможет сделать правильный выбор.

































































































































































































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