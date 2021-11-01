Покинутый Дубай: 10 заброшенных мест, которые вы вряд ли увидите отправившись в ОАЭ

Дубай – драгоценный камень в короне Объединённых Арабских Эмиратов и один из самых дорогих городов в мире. Это – родина самого высокого здания в мире, самой большой и самой дорогой яхты в мире, двух самых дорогих напитков и невероятной архитектуры. Все престижные компании открывают здесь свои офисы, роскошные суперкары рассекают по улицам этого города, а денежные потоки льются рекой.
Но заброшенные строительные проекты, расположенные в черте города и за его пределами, рассказывают совсем другие истории. Сотни вилл на территории города оставлены гнить, потому что никто не купил их или владельцы вынуждены были их покинуть.
До того как в 1966 году в регионе была обнаружена нефть, Дубай был всего лишь торговой артерией и благодарить он за это был должен Ирак и уникальную гавань, которая могла принимать огромные грузовые суда. В конце 1970-х инфраструктура города получила большое развитие благодаря усилиям правителя того времени Шейха Рашида ибн Саид Аль Мактума, который построил прекрасную асфальтированную взлётно-посадочную полосу. Он точно знал, что необходимо, чтобы привести Дубай к успеху, и его старания окупились, когда нефтедоллары полились рекой. В течение следующих 10 лет, город увеличил количество проживающих в Дубае на 300%.
По сути, это основа, на которой и построен современный Дубай. А что теперь? Денежный поток всё ещё проходят через этот город, но роскошный фасад дал множество трещин. Кое-где дорогая облицовка осыпалась и сегодня мы можем увидеть истинный Дубай, бездушный и брошенный на растерзание песков.
Jebel Ali Village (Джебел Али Вилладж).
В 1977 году за пределами Дубая появилась Джебель Али Вилладж, пригород класса-люкс, который должен был стать домом для бывших экспатриантов желавших вернуться домой. Было предусмотрено строительство приблизительно 300 вилл, медицинских учреждений, водоёма, парка и клуба. Но из-за неудачного расположения, до 1980-х Jebel Ali Village испытывало острый недостаток в продуктовых магазинах, таким образом, жители были вынуждены ездить в Дубай за продуктами и другими товарами первой необходимости. Джебел Али Вилладж был закрыт в 2008 году, а шейхи дали обещание, что территория будет реконструирована.Но в 2011 году территория Джебел Али Вилладж полностью опустела. Поговаривают, что Джебель Али находится на стадии восстановления, но время покажет, закончится ли оно когда-нибудь.
Пальма Джебель Али (Palm Jebel Ali).
Спустя некоторое время после окончания строительства искусственного острова Palm Jebel Ali в 2001 году, было объявлено о строительстве других искусственных островов, работа над которыми так и не закончилась. Пальма Джебель Али была названа в честь посёлка с тем же самым именем и должна была быть закончена в 2008 году. Экономический спад привёл к заморозке проекта, из-за чего острова начали медленно разрушаться, а ряд огромных столбов, которые должны были превратиться в эстакаду на остров, сегодня осыпаются в соленые морские воды. Компания Nakheel, разработчик этого проекта, в 2011 году начала производить выплаты возмещений инвесторам, намекая на то, что острова никогда не будут полностью построены.
Аль-Джазира Аль-Хамра.
Городу Аль-Джазира Аль-Хамра приблизительно 700 лет, но сегодня он является пережитком прошлого. Большая часть города находится в руинах, хотя на фоне песков всё ещё можно разглядеть примеры традиционной арабской архитектуры. Есть ещё одна причина, которая заставляет людей возвращаться сюда. Говорят, что в городе обитают призраки, в которых действительно можно поверить, учитывая то, сколько времени люди жили в этом районе. Члены племени Аль-Зааб жили здесь вплоть до обнаружения нефти, и были вынуждены переехать в Абу-Даби из-за некоторых разногласий, возникших с тогдашним правителем соседнего Рас-эль-Хайма.
Дом № 33 в Аль Кхейл Гейт (Al Khail Gate).
В 2011 году люди, живущие в этом здании в Аль Кхейл Гейт, покинули это место, а спустя шесть месяцев управляющая компания закрыла его двери. В здании произошло несколько самоубийств, а люди, покинувшие его, сообщали о странных случаях, которые заставили их покинуть свои дома. По состоянию на 2013 год дом № 33 всё ещё был заброшен, но внутри проводились ремонтные работы. После этого никаких новостей о доме не было, таким образом, судьба здания точно не известна.
Как Дубай решает строительные проблемы.
Новостные сайты Дубая часто сообщают об угрозе сноса заброшенных зданий. При это они называют цифру в 250 зданий, которые в ближайшее время могут пойти под снос. Заброшенные здания – главная проблема Дубая, поскольку люди не имеют возможности использовать свои инвестиции или просто не желают пользоваться тем, что купили. В отличие от других городов, Дубай имеет законное право снести практически любое пустующее здание.
Когда здание остаётся заброшенным на протяжении шести месяцев, городские власти начинают действовать и отправляют официальную просьбы начать реконструкцию. Если хозяин не объявляется и здание продолжает пустовать, начинается процедура, которая позволяет городу на законных основаниях сравнять дом с землёй.
Аравийский канал.
В Дубае есть искусственное озеро, которое, по первоначальному плану, должно было стать большим проектом. Согласно плану, 75-километровый Аравийский канал должен был огибать международный аэропорт Аль-Мактум и возвращаться в Пальму Джебель Али. К сожалению, проект был приостановлен в 2009 году и с тех пор находится в состоянии заморозки. Предполагалось, что он обойдётся в 11 миллиардов долларов. На данный момент, это озеро используется в качестве оазиса для местной дикой природы.
Пентоминиум.
Дубай просто обожает небоскрёбы, и Пентоминиум должен был стать одним из них. Пентоминиум, если бы был достроен, стал бы самым высоким жилым зданием в мире и вторым самым высоким небоскрёбом Дубая. Строительство началось в 2009 году, и к 2011 году уже были построены 22 этажа, когда вдруг строительство был резко остановлено. Почему? Строительная компания увязла в огромных долгах и поэтому уже пять лет на строительной площадке без изменений.
Бурдж аль-Алам.
Комплекс на территории Бизнес Бэй в Дубае, включающий в себя 108-этажный небоскрёб, который планировали закончить в 2009 году. Его строительство началось в 2006 году, но повторяющиеся задержки с оплатой строительных материалов и заработной платы поставили на башне крест. Всё что успели сделать строители, так это вбить сваи. Этот проект стал ещё одной жертвой финансового кризиса, и был официально законсервирован в 2013 году. То, что должно было стать одним из самых высоких зданий в мире, теперь выглядит как заброшенный пустырь.
Мировые острова.
Известный как Juzur al-Alam, этот законченный, но заброшенный архипелаг островов, должен был стать частью коллекции искусственных островов Дубая. По задумке создателя, острова полностью копирует карту мира. Кстати, это ещё один проект компании Nakheel. Строительство было остановлено в 2008 году после 5 лет работы, в самый разгар финансового кризиса, при этом компанию не волновало то, что 60 процентов островов уже были куплены, а на двух островах уже были построены дома.
Океанский лайнер «Королева Елизавета II» (RMS Queen Elizabeth 2).
пущенный на воду в 1967 году лайнер был флагманом Cunard Line на протяжении 40 лет вплоть до выхода на пенсию, когда в 2008 его купила компания Dubai World, планировавшая превратить лайнер в плавучий отель. Но мало кто задумывался о том, что содержание старого судна связано с постоянным решением действительно уникальных проблем, которые никогда не возникли бы в обычном здании. Если вам кажется, что вы уже слышали о Cunard Line, то это потому, что она объединилась с White Star Line, компанией, которая когда-то владела «Титаником». Так или иначе, закончилось всё тем, что Королева Елизавета II осталась на приколе в Порт Рашиде с тех пор, как была куплена в 2013 году. Судно столкнулось с проблемой вездесущей плесени, а всё, что находилось внутри, начало постепенно ветшать. Лайнер начал разваливаться на глазах.
Обеспокоенные поклонники прилагают все возможные усилия по спасению судна, но они настолько далеки от цели, что по всей вероятности, судно скоро отправится на свалку, если попросту сгниёт.
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