Фондюшница. Что собой представляет и где купить в Украине

Фондю является традиционным швейцарским блюдом, история которого начинается с древнейших времен, когда местные пастухи отправлялись на выпас скота, захватив с собой немного вина, сыра и хлеба. Ими и был придуман рецепт, по которому уставился на огонь котелок, где нагревали вино и растворяли сыр, после чего окунали в состав ломтики черствого хлеба. Блюдо оказалось столь вкусным, что быстро стало популярным у аристократов, позднее распространившийся по всей Европе и миру. Сегодня можно купить фондюшницу и настоящий швейцарский сыр, у прямых поставщиков - например, магазина Le Komora, по приемлемым расценкам и с быстрой доставкой в любой город Украины.
Набор для приготовления фондю
На сегодняшний день фондюшницы выпускаются рядом известных мировых брендов производителей. В линейке продукции есть приборы различного размера, с классическим или расширенным функционалом. Есть модели, которые подходят не только для романтических вечеров и организации сырных вечеринок с друзьями, но и повседневно применения.
Вы можете выбрать комплекты с емкостями из металлических сплавов, керамики или глины. Очень популярными и наиболее доступными по цене являются металлические емкости, которые обеспечивают быстрый и равномерный прогрев, предоставляя возможность приготовления самых разнообразных блюд, вплоть до мясных и рыбных бульонов, разнообразных десертов.
Керамические емкости являются лучшим вариантом для плавления шоколада, однако не подходят для приготовления блюд, требующих высокотемпературного режима.
Чугун хорошо подходит для приготовления различных видов фондю. К его относительным недостаткам можно отнести значительный собственный вес, а также способность адсорбировать запахи.
Тип разогрева
Помимо дизайна оформления, материалов и размеров, большую роль играет тип разогрева, который применяется в фондюшнице. Есть модели с электрическими нагревательными элементами, а также те, в которых нагрев осуществляется от горелки или свечей.
Наиболее универсальными, подходящими для повседневного применения, являются электрические фондюшницы. В некоторых из них установлены декоративные элементы, со светодиодами, имитирующими огонь. В прочем, настоящую романтику подарят модели со свечами, которые являются идеальным выбором для романтического ужина с любимым человеком, либо дружеских посиделок в кругу друзей, с задушевными разговорами, неспешным приготовлением и дегустаций лакомств с неповторимым вкусом.
Горелочный тип нагрева подойдет для тех фондюшниц, которые планируется брать с собой на вылазки на природу, или, например, использовать на даче. Универсальное решение, которой подойдет как для обычного приготовления блюд на завтрак или обед, так и для романтического ужина. В качестве топлива обычно используется сухой спирт.
Кроме того необходимо позаботиться о приобретении различных аксессуаров. Среди них специальные подставки, с углублениями для самой чаши, а также соусники. Шпажки и вилочки, которые следует выбирать с различными дизайнами и расцветками, чтобы у гостей не возникало путаницы.Есть целые наборы для фондю в которые входят: кастрюля для фондю, горелка, вилочки для фондю, подставка и нагреватель.
Все модели фондюшниц представлены в каталоге, с подробными описаниями, размерами и другими характеристиками, особенностями применения, фотографиями. Вы можете осуществлять выбор самостоятельно, руководствуясь собственными предпочтениями. Либо обратиться за помощью к экспертам, которые помогут выбрать модель, идеально подходящую для приготовления определенных видов блюд, с учетом количества человек и других особенностей.
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