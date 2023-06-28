Присядем на дорожку, или 13 типичных привычек людей, родившихся в СССР

1. Привычка наряжаться перед тем, как выйти на улицу

В магазин как на праздник / Фото: in.pinterest.com

2. «Присядем на дорожку»

Перед выходом из дома обязательно надо присесть на дорожку / Фото: lukilukii.livejournal.com

3. Привычка во время застолья произносить витиеватые и довольно длинные тосты

Сказать красивый тост не каждый может / Фото: mactx3b.livejournal.com

4. Анекдоты по любому случаю

У советского человека всегда найдется анекдот по случаю / Фото: gazeta-toratay.rbsmi.ru

5. «С легким паром!»

Только в СССР желали легкого пара после душа, а не перед ним / Фото: yandex.com

6. На вопрос дежурного порядка «Как дела?» отвечать честно и подробно

На любой вопрос советский человек ответит с чувством, толком, расстановкой / Фото: ok.ru

7. Привычка на улице не улыбаться незнакомым людям

В СССР люди не улыбались прохожим на улице / Фото: yandex.ru

8. Празднование Нового года, как самого основного праздника

Новый год - любимый праздник советских граждан / Фото: id.rbth.com

9. Регулярный просмотр старых мультиков советского выпуска

Смотреть советские мультфильмы любят и взрослые, и дети / Фото: jw-ru.blogspot.com

10. Привычка обращаться к женщине «девушка», независимо от того, сколько ей лет

Независимо от возраста, советская женщина всегда девушка / Фото: smileter.club

11. Привычка расходиться после дружеского или семейного ужина далеко за полночь

Какое застолье без задушевных песен / Фото: m.123ru.net

12. Пакеты из полиэтилена не выбрасывать

Привычка сушить пакеты - отголоски советских времен / Фото: bfm74.ru

13. Не идти в гости без презентов

Прийти в гости с пустыми руками - признак недостатка воспитания / Фото: bfm74.ru