От коммуны хиппи до города мусорщиков: самые необычные места, где живут люди

В мире существует множество мест, которые казалось бы, не совсем обычные и пригодные для жизни. Некоторые из них расположены в опасных местах, другие пострадали от природных катаклизмов и экологической обстановки, какие-то, наоборот, были основаны переселенцами, убегающими от цивилизации или желающими заработать на местных природных богатствах. Люди по-разному приспосабливаются к жизни в этих местах, и многие ни при каких обстоятельствах не желают их покидать.
Слэб Сити, США
Поселение сквоттеров в Слэб Сити. Фото: allthatsinteresting.com
В высокогорной дикой местности Калифорнии, в пустыне Колорадо, расположен необычный город - Слэб Сити. Его называют последним свободным городом на земле или коммуной хиппи. Здесь можно поселиться совершенно бесплатно и не оплачивать аренду жилья, парковку автомобиля, воду и электричество. Правда и водопровода с электричеством здесь тоже нет, а запасы воды и продукты приходится привозить из расположенного в 2,5 милях города Ниланда.
Когда-то на этом месте была военная база, от которой остались некоторые бетонные постройки и бункеры. Потом военные переместили свою базу дальше на север, а эти постройки были заселены сквоттерами - людьми, оставшимися без жилья, имеющими проблемы с законом и просто теми, кто превыше всего ценит собственную свободу и не хочет быть похожим на других.
Полиция сюда не заглядывает, здесь действуют свои законы и порядки, основанные на поддержке и взаимопомощи, ведь люди находятся здесь в одинаковых условиях. Несмотря на маргинальность местного общества, в Слэб Сити не зарегистрировано ни одного преступления.
Будни сквоттеров в Слэб Сити. Фото: nbcnews.com
Здесь постоянно проживает несколько сотен человек, на лето многие из них уезжают отсюда, поскольку вынести утомительную жару в пустыне могут далеко не все, тем более при отсутствии элементарных бытовых удобств. Хотя цивилизация постепенно приходит и сюда. Сейчас Слэб Сити больше напоминает большой трейлер-парк, со своей концертной сценой, библиотекой, детской площадкой, а проблемы с электричеством решаются при помощи генераторов и солнечных батарей.
Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания
Сеттениль-де-лас-Бодегас - город в скалах. Фото: ispaniagid.ru
В этом небольшом городке, расположенном в провинции Кадис на юго-западе Испании, проживает около трех тысяч жителей. Он представляет собой удивительное зрелище. Часть города создана в ущелье и находится словно под землей, в постоянном полумраке, а часть, буквально врезана в скалы. Фасады ее домов постоянно освещаются солнцем, а основные помещения уходят вглубь скал.
Над домами и улицами повсюду нависают огромные каменные глыбы, которые, кажется, в любой момент могут рухнуть на голову мирных горожан и многочисленных туристов. На некоторых домах скалы заменяют крышу, в некоторых - стены, становясь частью интерьера. Но местные жители привыкли к таким пейзажам и не обращают на них внимания.
Скалы нависают здесь повсюду. Фото: arrow.holiday/ru
Построенный в XIII веке на вершине холма, окруженный скалами и сорока смотровыми башнями, Сетениль-де-лас-Бодегас считался когда-то неприступной крепостью для врагов, а сейчас стал местом паломничества для любителей экзотических путешествий.
Кубер-Педи, Австралия
Обычное жилище в Кубер-Педи. Фото: cameralabs.org
На юге Австралии, у восточной кромки Большой пустыни Виктория, расположен необычный город - Кубер-Педи, который не видно даже с высоты птичьего полета. Этот город расположен под землей.
Более ста лет назад его начали строить добытчики драгоценного опала, залежи которого были обнаружены в этих местах. Сюда съезжались переселенцы из разных стран, и чтобы спасаться от жары, выкапывали и обустраивали себе жилища под землей.
Это самое жаркое место Австралии, температура в этих местах нередко достигает 50⁰С, и подземные жилища спасают людей от нестерпимого зноя и пылевых бурь, которые часто поднимаются на поверхности.
Со временем город разросся, здесь построили подземные магазины, отели, церковь, есть и развлекательные комплексы - бильярдная, концертная площадка. Некоторые помещения располагаются на глубине нескольких десятков метров, что помогает естественным путем поддерживать в них комфортную прохладную температуру.
На поверхности располагается только техника, окруженная горами выкопанной земли - опалы добывают здесь до сих пор, хотя уже не в таком количестве, как раньше.
Каппадокия, Турция
Невероятные пейзажи Каппадокии. Фото: kuku.travel
Это сказочное место, со скалами и невероятными пейзажами, называют перекрестком цивилизаций и сердцем Турции. Оно находится на высоте тысячи метров над уровнем моря, и представляет собой скопление небольших городков, расположенных недалеко друг от друга в центральной части страны.
Необычный ландшафт с причудливыми каньонами и скалами невероятной формы является результатом вулканической деятельности, происходившей в этой местности веками. Здесь имеются подземные города, созданные в первом тысячелетии до нашей эры, пещерные монастыри, где когда-то находили убежище христиане, гонимые Римской империей.
Каждое утро над Каппадокией поднимается в небо большое количество разноцветных воздушных шаров, что делает окружающий пейзаж еще более фантастическим и привлекает сюда множество туристов.
Воздушные шары - обычное явление в Каппадокии. Фото: kuku.travel
Многие жители Каппадокии предпочитают жить в пещерах, как на протяжении многих веков жили их предки. Местные скалы из вулканического туфа легко поддаются обработке и хорошо поддерживают естественный климат-контроль - зимой в пещерных домах тепло, а летом - прохладно.
Кромлау, Германия
Мост Дьявола в Кромлау. Фото: tripadvisor.ru
Эта небольшая немецкая деревенька, расположенная на севере Саксонии, считается неудачным местом для проживания. Прежде всего, потому, что она удалена от всех крупных городов и населенных пунктов, имеет весьма низкую плотность населения. Здесь нет крупных торговых центров, медицинских учреждений, развлекательных и учебных заведений, местным жителям практически невозможно найти работу.
Зато здесь есть самый большой в Германии рододендрарий и парк азалий, который стремятся посетить туристы из разных стран. Но самая большая достопримечательность этого места - мост дьявола. Говорят, он построен самим Принцем Тьмы, который тщательно охраняет это место от людей. По мосту нельзя ходить - он представляет собой высокую неустойчивую конструкцию в виде полукруга, из-за чего велика вероятность свалиться с него в воду.
По мосту Дьявола опасно ходить. Фото: wikipedia.org
Отражаясь в воде, мост создает изображение правильного круга. Местные жители уверены, что это портал в потусторонний мир. В отличие от туристов, они предпочитают обходить это место стороной.
Сентрейлия, США
Сентрейлия - город-призрак. Фото: vk.com
Сентрейлия - горящий город, расположенный в Пенсильвании, под которым уже более полувека горит уголь. Когда-то здесь было все для комфортной жизни - современные жилые дома, школы, магазины, церковь. Большинство местных жителей работали на шахтах по добыче угля, расположенных в окрестностях городка.
В 1962 году под городом произошло возгорание угольных пластов, жители города стали ощущать запах гари, у них ухудшилось здоровье. Правительством были предприняты разные меры, чтобы потушить пожар, но оказалось, что сделать это невозможно, а угля под землей хватит еще на 250 лет постепенного тления.
Тогда правительство приняло решение о переселении жителей города в другие места. После эвакуации были перекрыты дороги, ведущие в город, повсюду были вывешены предупреждающие знаки, в городе перестали работать все магазины и учреждения.
Действующая церковь в Сентрейлии. Фото: travelask.ru
Сейчас это город-призрак, куда иногда наведываются туристы-экстремалы, и где снимают фильмы об апокалипсисе. Но некоторые люди не захотели покидать город, они продолжают жить в своих дымящихся домах, каждый день рискуя пострадать из-за обвала. Еще в городе осталась единственная действующая церковь.
Маншият Насир, Египет
Маншият Насир - город мусорщиков. Фото: passenger.rocks
На окраине многомилионного Каира есть необычное место, которое называют «городом мусорщиков». Здесь находится городская свалка и поселение, так называемых, заббалинов - людей, занимающихся «мусорным бизнесом», который приносит неплохие доходы. Он заключается в вывозе и сортировке мусора.
Заббалины поселяются здесь целыми семьями, их жилища представляют собой двухэтажные постройки, на первом этаже которых располагаются помещения для сортировки мусора, на втором - жилые помещения. Вся семья занята сортировкой мусора, пищевые отходы служат для выкармливания поросят, которые выращиваются тут же, в закрытых загонах.
Монастырь Святого Семиона. Фото: passenger.rocks
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