Эвита Перон: от содержанки с темным прошлым до первой леди Аргентины

Мария Эва Дуарте Перон, или просто Эвита, как любовно называли ее аргентинцы, стала известной на весь мир после выхода на экраны в 1996 г. голливудского фильма с Мадонной в главной роли. Но в Латинской Америке эта женщина стала национальным идолом задолго до этого. Прожив всего 33 года, Эвита успела завоевать не только сердце президента Аргентины, но и любовь миллионов ее жителей. Хотя к своему успеху она шла, как говорят, кривыми дорожками.











Эва Перон и Мадонна, воплотившая ее образ на экране



Эва-Мария Дуарте родилась в деревне в 300 км от Буэнос-Айреса. Она была незаконнорожденным ребенком фермера Хуана Дуарте, свою младшую дочь он так и не признал. В 15 лет Эва сбежала в Буэнос-Айрес с заезжим певцом. Так началась ее история завоевания столицы.







Мадонна в фильме *Эвита*, 1996



Она мечтала о карьере киноактрисы, хотя не обладала ни выдающимися способностями, ни идеальными внешними данными. О ее первых годах в столице ходили разные слухи – в том числе и о том, что ей приходилось торговать своим телом.







Эва в 15 и в 20 лет



Какое-то время Эва работала моделью и официанткой, снималась для эротических открыток и в эпизодических ролях в кино и была содержанкой богатых любовников. Один из них устроил Эву на радио, что принесло ей первую популярность.







Эва Дуарте







Полковник Перон и Эва Дуарте



1943 год стал переломным и для девушки, и для всей Аргентины: в стране произошел военный переворот, и к власти пришел Хуан Доминго Перон. Сначала он получил пост в Секретариате труда, а потом и должность вице-президента. Вскоре произошла встреча, о которой Эва давно мечтала. На благотворительном вечере она подошла к Хуану Перону и произнесла всего одну фразу: «Спасибо, полковник, за то, что Вы существуете». В ту же ночь Эва стала его любовницей и не расставалась с ним уже никогда.







Эва в 1934 и в 1939 гг







Президент Аргентины Хуан Перон и Эвита Дуарте



Благодаря Перону Эва получила главные роли в кино, ее 5-минутная передача на радио стала 15-минутной, а гонорары возросли в несколько раз. Эва следовала за полковником всюду, появлялась с ним на митингах и профсоюзных собраниях. Она сумела стать для него незаменимой не только в личной жизни, но и в общественной деятельности.







Эвита Перон







Эвита на афишах и обложках







Полковник Перон и Эва Дуарте



В 1945 г. случился очередной военный переворот. Перона арестовали, Эвиту уволили с работы. Именно в это время она получила письмо от полковника: «Только сейчас я понял, как люблю тебя. Как только я окажусь на свободе, мы поженимся». И он сдержал слово – в том же году они поженились.







Полковник Перон и Эва Дуарте







Эвита Перон



После освобождения Перон выдвинул свою кандидатуру на пост президента Аргентины. Эвита принимала активное участие в его предвыборной кампании. В народе ее очень любили – простая девушка, дочь посудомойки и скотовода, сумела подняться до уровня первой леди. Кроме того, она умело поддерживала имидж идеальной жены, хранительницы семейных и национальных ценностей. Перон выиграл президентские выборы, но Эвита выиграла еще больше – любовь и восхищение аргентинцев.







Эвита Перон



Первая леди разъезжала по стране, принимая сотни посетителей. Ее главным делом стала забота о бедняках, благодаря ей были приняты несколько законов, облегчающих условия труда рабочих, после ее личного обращения к парламенту женщинам предоставили избирательное право. Ее благотворительный фонд помог сотням малоимущих, на средства фонда Эвита открывала детские сады, больницы, приюты и библиотеки. Она раздала 2500 домов и квартир, 3500 стипендий, ежегодно рассылала больше миллиона посылок с подарками. Аргентинцы ее боготворили. В народе Эвиту называли «принцессой нищих», «несущей надежду», «святой Эвитой», «духовной руководительницей нации».







Президент Аргентины Хуан Перон и Эвита Дуарте



В то же время, от первой леди доставалось аргентинским аристократам, сразу ее невзлюбившим. Она национализировала газеты и радиостанции, оппозиционные Перону, фабрики и заводы, которые не хотели сотрудничать с ее фондом, увольняла всех, кто ей перечил.







Эвита Перон



Вскоре Эвита стала замечать, что быстро утомляется, худеет и слабеет. Врачи диагностировали у нее рак. В 33 года любимица нации скоропостижно скончалась. «Не плачь по мне, Аргентина, я ухожу, но оставляю тебе самое дорогое, что у меня есть, – Перона», – сказала она на прощание.







Мадонна в фильме *Эвита*, 1996







Кадр из фильма *Эвита*, 1996







Мадонна в фильме *Эвита*, 1996







Буэнос-Айрес. Портрет Эвиты Перон установлен на здании министерства социальной защиты и развития



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