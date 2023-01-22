Эти блюда пробовать не обязательно

Мир очень разнообразен не только в плане обилия культур, но и в плане еды. Ведь в разных уголках нашей планеты люди употребляли в пищу те продукты, которые были доступны в их местности. Недаром говорят, что именно голод заставил человека овладеть орудиями труда.
Еда эволюционировала вместе с самим человеком. И можно утверждать, что разнообразие пищи намного больше, чем разнообразие языков, музыки и прочего культурного наследия.И если в детстве тебя ругали за купленные вместо сладкого пирожка сомнительные чипсы или сухарики, то знай, что в мире есть еда куда хуже. Только посмотри на эту десятку отвратительных блюд со всего мира.
1. Живой осьминог
Корейцы решили, что есть осьминога можно живым, причем со всеми внутренностями. Официант достает осьминога, посыпает его кунжутом и кладет на тарелку. Кушать такое блюдо опасно, ведь если плохо прожевать щупальце, то оно присосется к горлу и задушит непредусмотрительного едока.
2. Pyura chilensis — живые морские камни
Животное, обитающее у побережья Чили и Перу. С морской воды оно накапливает ванадий в больших количествах. Например, японцы разводят этих существ, сжигают, а из золы добывают нужный метал.Но тонкий аромат мяса позволяет употреблять Pyura chilensis и в пищу. А специфический вкус не мешает тем же чилийцам в больших количествах поедать этих морских животных.
3. Panopea generosa — ежевик гребенчатый
Еще гриб называют «львиной гривой», что точно отражает его внешний вид. Полезные свойства Panopea generosa используют не только в пищевой, но и в медицинской промышленности. По вкусу больше похож на креветки.
4. Тюлень, фаршированный тушками чаек
Народы Гренландии не просто это едят, они готовят такое блюдо на праздники. В шкуру тюленя напихают пару сотен птиц, заливают всё салом, закладывают сверху камнями и оставляют на срок от пары месяцев до полутора года. По происшествии срока птиц достают, ощипывают и едят. Поговаривают, что по вкусу похоже на сыр.
5. Келе-пача
Этим блюдом балуют себя жители Турции, Ирана и Азербайджана. Голову и ноги барана долго варят, после чего их разделывает. Нарезать мясо поручают самому уважаемому члену семьи и, пожалуй, самому хладнокровному.
6. Panopea generosa — двустворчатые моллюски
Этот моллюск, оригинального внешнего вида, способен доживать до 150 лет. Несмотря на широкую распространенность в Северной Америке, он довольно дорогой. Стоимость одного животного доходит до 60 долларов.
7. Муравьиная икра
Блюдо придуманное мексиканцами и очень популярное в местной кухне. Для него годятся яйца гигантских черных муравьев, живущих в корнях агавы.Добывать яйца дело непростое и даже опасное, ведь эти особи ядовиты и агрессивны, особенно, когда защищают свое потомство. Поэтому блюда относительно дорогие. Вкусом похоже на творог. Мексиканцы говорят, что оно очень полезное.
8. Глаза тунца
Японцы имеют к тунцу какую-то странную привязанность. Они съедают больше тунца, чем любая другая нация. Причем рыба потребляется в любом виде. Не даром в японских супермаркетах есть целые отделы тунца. Можно покупать даже глаза, которые в жаренном виде едят с рисом и соусом.
9. Вино из чайки
Канадские эскимосы умеют готовить алкогольный напиток даже из мертвой чайки. И хотя он гадкий на вкус и вызывает жестокое похмелье, но местные любители крепких напитков от него без ума.Зелье готовится секретным способом. Известно только, что мертвую чайку заливают водой и оставляют на жгучем солнце на пару дней. Затем проводят парочку таинственных манипуляций и напиток готов.
10. Бельгийская саранча
Насмотревшись на азиатов, смачно уплетающих различных насекомых, бельгийцы решили взять с них пример. В результате выделенных на исследования миллионов евро, в Бельгии провели настоящую выставку «вкусной и полезной пищи» из саранчи. И теперь блюда из саранчи в стране из центральное Европы не редкость.
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