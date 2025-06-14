Как в Африке появились тонны «невидимого золота» на миллиарды долларов, и почему его не добывают

Вот уже которое столетие золото было и остаётся одним из самых актуальных для добычи полезных ископаемых. Однако рано или поздно его залежи глубоко под землёй всё равно закончатся, поэтому уже сейчас специалисты ищут, где бы ещё достать вожделенный драгоценный металл. И ведь нашли - в Африке, где его добывают больше всего, вот только там находится ещё и так называемое «невидимое золото».
Оказывается, золото ещё и невидимым бывает. /Фото: quote.rbc.ru
Давно известно, что именно африканский континент является местом с наибольшей концентрацией золота на планете, а рекордсменом по этому показателю признана горная цепь Витватерсранд, расположенная на юге материка. Добыча там идёт ещё с позапрошлого века, да и сегодня там продолжает работать не один десяток карьеров и шахт. Само собой, что и объёмы добытого золота в этом месте поражает своими масштабами: по информации редакции novate.ru, менее чем за двести лет оттуда было извлечено около 50 тысяч тонн драгоценного металла, а это является примерно 40% всего золота, полученного человеком вообще.
Карта золотых приисков в горной цепи Витватерсранд. /Фото: wikipedia.org
Добыча там не останавливается несмотря на сложные условия для работников: например, в глубочайшей шахте Мпоненг, которая опускается под поверхность Земли практически на четыре километра, шахтёрам приходится работать при температуре в 50 градусов. Вот только однажды запасы золота закончатся и в этом месте, так что уже сейчас некоторые геологи и другие специалисты занимаются поиском альтернативных источников желтого драгоценного металла.
Фрагмент золотой руды, добытой в районе Витватерсранда. /Фото: wikipedia.org
О высоком потенциале Витватерсранда как источника золота известно давно - согласно выводам историков, ещё древние люди предполагали, что там есть залежи, но добраться до них не были способны. Получилось это сделать лишь в 1886 году, когда нашли первое месторождение, что стало началом очередной золотой лихорадки и созданием неподалёку города Йоханнесбург, который быстро из места проживания добытчиков золота стал крупнейшим населённым пунктом в Южной Африке. Впрочем, и сама работа по извлечению металла не останавливалась, оставляя за собой не только отработанные месторождения, но и ещё одни объекты - так называемые хвостохранилища.
Город Йоханнесбург появился благодаря золотой лихорадке в Африке. /Фото: hi-news.ru
Хвостохранилище представляет собой место скопления отходов, формирующихся при добыче золота. Фактически они состоят из воды и частиц руды, которые дополнительно напитаны токсичными веществами, поэтому хвостохранилиза ограждаются от остальной природы, чтобы как можно меньше её загрять. Но именно эти объекты стали предметом интереса специалистов —
ведь там и находится так называемое «невидимое золото», которое годами копится там в виде микроскопических частичек, затерявшихся в груде отходов.
Хвостохранилище содержит отходы, где есть немало золота. /Фото: kislorod.life
И потенциал у них, мягко говоря, многообещающий: согласно предварительным подсчётам учёных, невидимой глазу человека золотой пыли там может храниться более 450 тонн. Однако есть проблема и состоит она в том, что это невидимое золото очень трудно обнаружить и пока что нереально добыть. При этом необходимость обработки содержимого хвостохранилищ является очевидной.
Пока что учёные не могут добраться до залежей невидимого золота. /Фото: techinsider.ru
И дело ведь не только в неизбежном исчерпании существующих сегодня в традиционном варианте залежей драгоценного металла. Помимо этого, эксперты уверены, что при разработке правильной технологии добычи микроскопического золота из отходов удастся решить и проблему загрязнения окружающей среды токсичной частью этих самых отходов, например, серной кислотой. Поэтому сегодня перед учёными стоит важная задача - создать такой способ извлечения «невидимого золота», чтобы и ювелирное дело продолжало жить, и экология улучшилась.
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