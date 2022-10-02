Каким богам поклонялись и во что верили древние римляне, или что такое Капитолийская триада

Религия является важным краеугольным камнем многих обществ - как древних, так и современных. В Древнем Риме религия была основой одних из самых важных верований. Это повлияло не только на жизнь древних римлян, а и на характер их архитектуры и окружения. С самых первых дней своего существования Древний Рим был политеистическим, но природа римской религии неизбежно менялась на протяжении веков существования империи, привнося новшества в жизнь граждан. О том, во что верили древние римляне – далее в статье.
Политеистическая система верований
Венера и Марс, древнеримская фреска из Помпей, I век нашей эры. \ Фото: i.pinimg.com.
С самого начала Древний Рим установил политеистическую систему верований, поклоняясь множеству различных богов и духов, которые, по мнению многих, были духами их бывших предков. Римляне также верили, что боги помогли укрепить основы Рима. Поэтому они учредили Капитолийскую триаду в честь трёх отцов-основателей города, среди которых был Юпитер, бог всего сущего, а также Марс, бог войны - отец Ромула и Рема, и Квирин, первый правитель Рима.
Слева направо: Бог Марс, римская статуя I в. по Р. Х. \ Бог Юпитер, мраморная статуя I века.
Греческие боги в древнеримской религии
Парфенон в Риме, храм Афины, богини войны. \ Фото: lonelyplanetitalia.it.
Многие из богов, известных в Древнем Риме, были заимствованы из более ранней греческой мифологии. Это было связано с тем, что на нижнем полуострове Рима было много греческих колоний, чьи идеи проникали в римскую культуру. На самом деле, у большинства римских богов был греческий аналог, часто с похожим именем или ролью. Например, Юпитер был римским эквивалентом Зевса, в то время как Минерва была римской версией греческой Афины, богини войны.
Слева направо: «Афина Маттеи» (Mattei Athena) в Лувре (возможно, римская копия I в. до н.э. с греческого оригинала IV в. до н.э., приписываемого Кефизодоту или Евфранору)
богиня стратегии и мудрости. \ Культовая статуя Афины (конец I века до н. э. — начало I века н. э.).
богиня стратегии и мудрости. \ Культовая статуя Афины (конец I века до н. э. — начало I века н. э.).
Минерва была не просто римским эквивалентом греческой богини Афины. Она была древней богиней, чьё происхождение лежало в коренном этрусском наследии Италии. Дочь Тиния (Тин) и Уни, царя и царицы этрусских богов, Минерву первоначально звали Менрва. Считается, что приставка «мен» относится к другим индоевропейским словам, связанным с мыслью, таким как mens, что по-латыни означает «разум».
Слева направо: Минерва на фреске из Геркуланума (I век). \ Минерва Джузеппе Вольпини во Дворцовом парке Нимфенбург, Мюнхен.
Также считается, что Минерва была одновременно богиней войны и погоды, и её часто изображают метающей молнию, что в свою очередь послужило явным отличием от Афины, которая никогда не ассоциировалась с погодой. Греческое влияние на итальянских мастеров в шестом веке до нашей эры привело к тому, что образ воинственной Менрвы постепенно стал ассоциироваться с Афиной. Римская государственная религия позже приняла её как Минерву, богиню мудрости и войны.
Тем не менее, нет никаких свидетельств пребывания Минервы в Риме до её важного включения в Капитолийскую триаду. Это была божественная группировка, состоящая из Юпитера, Юноны и Минервы, и снова была унаследована от этрусков. Считалось, что эти три божества занимали Капитолийский храм как защитники Рима.
Капитолийская триада — Минерва, Юпитер и Юнона (слева направо). \ Фото: wordpress.com.
Как и Афине на Акрополе, Минерве поклонялись на Капитолии, особенно во время войны. Сам храм был посвящён Триаде в первый год Республики, 509 год до нашей эры. Он стал символом вновь обретённой Римом свободы от монархического правления. Уменьшенные версии храма были также построены в таких отдалённых провинциях, как Африка, после успешных кампаний вторжения. Победоносные полководцы, награждённые триумфальными шествиями по Риму, направлялись к Капитолийскому храму. Здесь они приносили жертвы Минерве, Юноне и Юпитеру в благодарность за их успех в битве.
Слева направо: Рождение Афины из головы Зевса. Рисунок с краснофигурной древнегреческой вазы. \ Этрусская фигурка Менрвы, 500—480-е гг. до н. э.
Поклонение Минерве, богине войны, стало очень популярным в Республиканскую эпоху. Плиний Старший рассказывал, что Помпей, выдающийся политик и военачальник, построил храм Минервы в Риме около 60 года до нашей эры. Когда он вернулся из успешной военной кампании на востоке империи, он посвятил всю свою добычу богине в качестве жертвоприношения по обету.
Многие историки считают, что Минерва начала затмевать Марса как божество войны ко времени поздней Республики. Фестиваль Квинкватруса, проводимый каждый год девятнадцатого марта, ознаменовал начало сезона военной кампании для армии. В ранней римской истории этот праздник ассоциировался только с Марсом, но позже он был полностью посвящён Минерве. Фестиваль также превратился в литературные конкурсы, отражающие связь Минервы с искусством. Ассоциация, которую она унаследовала от своих связей с Афиной.
Слева направо: Руины храма Минервы на форуме Нервы в Риме. \ Руины храма Минервы Медика на Эсквилинском холме в Риме.
Одним из самых важных эпитетов Минервы был Minerva Victrix, что означает Минерва, богиня Победы. Эта версия Минервы имеет явные связи с греческой богиней Афиной Никой, поскольку обе они в первую очередь ассоциировались с победой в битве. В отличие от Афины Ники, Минерва Виктрикс почти никогда не изображается в искусстве с крыльями. Однако есть одно важное исключение.
В 1910 году среди руин древнего города Остия была обнаружена прекрасная статуя крылатой богини. Несмотря на то, что крылатая богиня Минерва была редкостью, крылатые божества часто встречаются в этрусском искусстве. Это привело археологов к предположению, что статуя изображала богиню войны Минерву с намёками на её этрусское происхождение. Упоминания о Минерве Виктрикс редко встречаются в римском искусстве и литературе. Однако её культ стал очень популярным во втором веке нашей эры во времена правления Домициана.
Слева направо: Афина Ника. \ Минерва Виктрикс.
Домициан верил, что Минерва была его особой божественной благодетельницей, и он очень восхищался её тактическим мастерством в бою. В 82 году н.э. он назвал легион в её честь - I легион Минервы, который сражался с изображением прекрасной богини в качестве их эмблемы и стал основной силой в войнах против германских племён.
Поэт Статий писал об огромной конной статуе Домициана, держащего в левой руке статуэтку Минервы. Статуя, по-видимому, когда-то занимала почётное место на Римском форуме, но сегодня она не сохранилась. Домициан был жестоким и кровожадным правителем, который регулярно убивал своих политических противников. После его смерти Сенат постановил, что память о его правлении должна быть стёрта. В процессе, известном как damnatio memoriae, многие его изображения были уничтожены.
Слева направо: Минерва на реверсе ауреуса Домициана 90—91 года. \ Реверс ста итальянских лир 1957 года.
Римский биограф Светоний рассказывал о зловещем сне, который Домициан увидел незадолго до своей смерти. В этом сне Минерва, по-видимому, посетила императора и сказала ему, что он больше не будет пользоваться её защитой. Божества, которые отказались от своей поддержки во сне, считались очень плохим предзнаменованием. И действительно, несколько дней спустя, 18 сентября 96 года н.э., Домициан был убит в результате заговора с участием его собственных придворных чиновников.
Таким образом, богини войны, греческая Афина и римская Минерва, имеют много общего. Римские и греческие богини были известны своими навыками ведения войны и острым умом. Они также обе были великими защитниками Афин и Рима, особенно во время войны. Но также важно признать таинственное этрусское происхождение Минервы. Это наследие придаёт ей особую индивидуальность и не позволяет рассматривать её просто как более позднюю производную от Афины.
100 долларов Конфедеративных Штатов Америки с изображением Минервы. \ Фото: papermoneybuyers.com.
Подобно древним грекам, в разных городах Древнего Рима появились свои собственные святые-покровители, и в честь этих божеств были возведены огромные монолитные храмы. Римские граждане видели в этих храмах жилище бога, и они совершали богослужения снаружи или у входа в храм. Позже, по мере роста Римской империи, римляне также включили элементы систем верований завоёванных наций в свои собственные религиозные практики. Тем не менее, всеобъемлющая природа римской религии была удивительно похожа на природу древней Греции.
Выдуманные божества
Янус (лат. Ianus) — двуликий бог в древнеримской мифологии. \ Фото: bing.com.
Было несколько богов, которых римляне придумали сами. К ним относится Янус, двуликий бог, который был стражем дверных проёмов и ворот, и мог заглядывать как в прошлое, так и в будущее одновременно. Как бог начал и переходов в буквальном и в абстрактном смысле, он также отвечал за движение, изменения и время. Янус присутствовал в начале мира, охраняя врата Рая, а также руководил созданием религии, жизни и даже богов.
Слева направо: Культ Весты, Густав Суран, XIX век. \ Статуя Флавии Публиции в Доме весталок.
Вероятно, он считался самым важным римским богом, и его имя первым упоминалось в молитвах, независимо от того, какому богу поклоняющийся хотел молиться. Другим направлением религиозной мысли, присущим исключительно Риму, были девы-весталки, в обязанности которых входило охранять очаг Astrium Vesta. Выбранные в возрасте десяти лет, эти девочки оставались в служении богине Весте в течение тридцати лет (немного похоже на сегодняшних христианских монахинь).
Картина Рубенса «Храм Януса» 1635 года, Эрмитаж, Санкт-Петербург. \ Фото: wikimedia.org.
Коллегия весталок была важным учреждением, которое служило обеспечению благополучия и безопасности Рима. Девственницы-весталки были жрицами Весты, богини домашнего очага, и одной из их важнейших функций было поддержание священного огня в храме Весты на Римском форуме. Согласно римскому писателю Плутарху, Коллегия весталок была основана вторым легендарным царём Рима Нумой Помпилием. Во время правления Нумы было только две весталки, и Плутарх называл первых двух весталок Геганией и Веренией, которым впоследствии наследовали Канулея и Тарпея. Плутарх высказывает предположение, почему Нума, возможно, приказал жрицам сохранять девственность: наблюдая за священным пламенем, он писал, что Нума, возможно, «считал природу огня чистой и неиспорченной и поэтому доверил её непорочным и незапятнанным девам, чьи тела были чисты».
Двуликий Янус со своими основными атрибутами — ключами и посохом, Фреска Паоло Фаринати 1550-х годов. \ Фото: wikimedia.org.
В течение первых десяти лет девочки служили послушницами. После этого они были полностью признаны девственницами-весталками в течение следующих десяти лет. В течение последних десяти лет своей службы они выполняли функции наставниц, ответственных за обучение новых весталок. После тридцати лет службы девственницы-весталки были освобождены от своих обязанностей и им было разрешено вести частную жизнь. Им разрешалось вступать в брак, и для мужчины считалось большой привилегией жениться на бывшей девственнице-весталке. Тем не менее, с точки зрения девственницы-весталки, брак считался несчастливым, поскольку большую часть своей жизни они были посвящены богине Весте, и многие предпочли продолжать вести холостяцкую жизнь.
Религиозные священники
Римский храм Аполлона, бога солнца. \ Фото: flickr.com.
Начиная с императора Августа, римские лидеры стали Понтификом Максимусом, или верховным жрецом, что делало их главой любого религиозного культа. Римские императоры нанимали римских авгуров, или предсказателей, для чтения внутренностей животных, чтобы предсказать будущее. Императоры также организовывали ритуалы и жертвоприношения богам в религиозных храмах, прежде чем вступать в какую-либо битву, в надежде предотвратить негативный исход.
Христианство
Иудейский триумф (рельеф на арке Тита). \ Фото: wikipedia.org.
И иудаизм, и христианство в конце концов бросили вызов религиозной вере в Древнем Риме. Еврейские идеи представляли такую угрозу для древнего Рима, из-за евреи часто сталкивались с жесткими предрассудками и дискриминацией, что приводило к изгнанию и даже войне; император Тит руководил еврейскими воинами, которые разрушили город Иерусалим и убили тысячи людей. Христианство первоначально рассматривалось как небольшая секта иудаизма, но оно росло и росло, в конце концов став доминирующей религией в Восточной и Западной Римских империях. На востоке император Константин был большим сторонником христианства, и он даже обратился в эту религию на смертном одре. Это растущее господство христианства, несомненно, сыграло свою роль в падении Западной Римской империи, и оно станет доминирующей религией на столетия вперёд.
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