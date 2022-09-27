Как выглядит единственное место на Земле, где мёртвые как живые, а смерть - прекрасна

Кладбище Стальено (Cimitero Monumentale di Staglieno) в Генуе – это намного больше, чем просто место вечного успокоения мёртвых. Это слияние двух миров — мира живых и мира умерших. Красота этого места, расположенного на причудливом склоне холма окраины одного из самых знаменитых городов Италии, словно венок надежды. Память о смерти — это далеко не всё, что приходит на ум при взгляде на высокохудожественные мраморные надгробия и скульптуры. О чём грустит прекрасный Ангел Монтеверде монументального кладбища Стальено, о чём говорили здесь Ницше и Хэмингуэй — далее в обзоре.
Кладбище?
Кладбище - это последнее слово, которое приходит на ум при взгляде на скульптуры Стальено.
Кладбище — это вообще не то слово, которое приходит на ум, когда планируешь путешествие или экскурсию. Тем не менее Стальено — одно из самых популярных туристических направлений. Оно привлекает посетителей со всех уголков мира. Всё дело в том, что здесь не просто место захоронения усопших. Здешние монументальные скульптуры и восхитительная архитектура просто захватывают дух.
От увиденного захватывает дух. / Фото: Сандро Бизотти/Flickr
Скульптуры как живые. / Фото: Сандро Бизотти/Flickr
Идея создания кладбища Стальено восходит к 1804 году. В это время Наполеон представил свой Эдикт Сен-Клу. Этот указ запрещал захоронение умерших в церквях и склепах. Вместо всего этого городские пейзажи стали украшать кладбища. В 1835 году случилась ужасная эпидемия холеры, которая унесла множество жизней. Людей хоронили в братских могилах. Именно тогда власти утвердили план грандиозного кладбища на окраине города. Проектировкой занимался популярный тогда городской архитектор Карло Барабино. К сожалению, закончить дело он не успел — тоже скончался от холеры. Завершил проект его ученик Джованни Баттиста Ресаско.
Разработкой проекта занимался знаменитый архитектор. / Фото: Сандро Бизотти/Flickr
Произведение искусства
Здесь смешались искусство и реализм.
В этом месте искусство и совершенный дизайн пространства смешиваются с реалистическим движением, которое в те годы стало набирать популярность. Упорядоченная компоновка кампосанто (с итальянского значит «святое поле», термин, которым называют кладбища) здесь сочеталась с некой хаотичной античностью. Тут было всё и даже больше: прекрасные фонтаны, живописные садовые дорожки, величавые гробницы, мраморные плиты и статуи, даже репродукция Римского Пантеона.
Не место захоронения, а произведение искусства.
Идеальную структурную форму подчёркивали аркады и памятники. Скульптуры Леонардо Бистольфи и Эудженио Барони украшают это мрачное место и сегодня, придавая пейзажу ещё больше величия. Реалистичные статуи усопших со временем заработали репутацию «говорящих изваяний».
Воистину «говорящие статуи».
Одной из самых популярных местных достопримечательностей является статуя торговки каштанами по имени Катарина Камподонико. Женщина изображена именно такой, какой она была при жизни. Покойная откладывала все заработанные деньги, чтобы купить одно из самых роскошных мест на кладбище Стальено. Также она заказала своё изваяние у модного и дорогого скульптора.
Другие могилы на кладбище принадлежат жене Оскара Уайльда Констанс Ллойд, Фабрицио Де Андре, Нино Биксио и Джузеппе Мадзини. Теперь на территории есть британское и еврейское кладбище. Первое в основном отдано под захоронение военнослужащих, погибших в Первой мировой войне. После её окончания здесь был возведён Мемориал павшим в ней.
Здесь много могил знаменитых людей.
Туристическая Мекка
Вскоре величественное кладбище приобрело славу мегапопулярного места туристического паломничества. Здесь проводят увлекательные экскурсии. Быть похороненным на кладбище Стальено — это символ высочайшего статуса. Марк Твен был настолько восхищён этим местом, что упомянул о нём в своей книге 1869 года «Простаки за границей, или Путь новых паломников».
Марк Твен так впечатлился, что упомянул об этом месте в своей книге. / Фото: Сандро Бизотти/Flickr
Семейная гробница Аппиани работы скульптора Деметрио Паэрнио попала на обложку альбома популярной британской рок-группы Joy Division. Своего рода дань моде. Скульптура изображала скорбящую у смертного одра семью. Кроме всего прочего именно здесь искал вдохновения для своих философских рассуждений Фридрих Ницше.
Фридрих Ницше черпал здесь вдохновение.
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