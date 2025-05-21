Почему разводной ключ - один из самых востребованных инструментов, и кто на самом деле его придумал

Для того чтобы что-то починить, всегда требуются нужные инструменты. Но есть такие, которые способны удивить своей универсальностью. Ярким примером такого инструмента является разводной ключ - незаменимая штука во многих эпизодах ремонта. И хотя мастера, несомненно, признательны за создание этого гаджета, однако несколько стран до сих пор спорят, кому именно нужно возносить благодарности.
Разводной ключ - яркий образец универсального инструмента. /Фото: img1.wsimg.com
История разводного ключа насчитывает почти два столетия, и фактически всё это время первенство авторства этого изобретения никак не могут поделить. Обычно в полемику бросается два государства - Франция и Великобритания. Проблема определения того, кто был первым, состоит в банальной для позапрошлого века вещи: придумать раньше мог один, но патент на своё детище быстрее получил другой.
За первенство в изобретении разводного ключа две страны спорят десятилетиями. /Фото: naobuchenie.ru
Собственно, на этой почве британцы и французы бесконечно спорят. Дело в том, что официальный патент получил изобретен французский изобретатель Ле Руа-Трио: по информации редакции novate.ru, и это событие пришлось на 1837 год. А в Англии было сразу двое «кулибиных», практически одновременно, но параллельно создавших тот же разводной ключ - Ричард Клайберн и Эдвард Баддинг. Вот только оба они завершили свои разработки только в начале 1840-х гг.
Модификация разводного ключа - так называемый французский тип. /Фото: ru.wikipedia.org
Самое интересное, что в истории разводного ключа сыграл свою роль ещё один изобретатель, на этот раз уже из Швеции.
Юхан Петтер Юханссон со своим изобретением, 1940 год. /Фото: ru.wikipedia.org
Юханссона такая ситуация не удовлетворяла, да ещё и существующий на тот момент тип ключа Ричарда Клайберна ему не нравился из-за слишком большого размера для работы в трудных для доступа местах. В итоге шведский мастер на пути решения этих проблем стал автором собственного варианта разводного ключа, ныне известного как ключ «шведского» типа. Сегодня каждая из модификаций, созданных в разных уголках Европы, используются в разных условиях, однако все они отличаются способностью заменить ряд отдельных инструментов.
Разводной ключ «шведского» типа производства компании B.A. Hjort & Co (Bahco) - одного из пионеров в изготовлении этих инструментов. /Фото: ebay.co.uk
В дальнейшем разводные ключи совершенствовались для работы в самых разных сферах. В итоге на сегодняшний день существует несколько видов этих инструментов. К примеру, классическая модификация была и остаётся самой популярной, так как эффективна при работе с большинством соединительных элементов механизмов с плоскими гранями. Это позволяет классическому виду ключа работать с гайками или мягкими трубами, предназначенными для сантехники.
Сегодня разводных ключей существует несколько типов. /Фото: techinsider.ru
Ещё один тип ключей - это щипцовый, и в отличие от первого, он как раз является редкостью. Причина в его узкой специализации: он предназначен, чтобы откручивать большое число гаек и болтов на открытых механизмах, особенно он удобен если у гаек большой диаметр. А вот газовый ключ, также известный как трубный, считается довольно универсальным. Чаще всего его можно увидеть у мастеров, которые занимаются починкой трубопроводов. В любом случае, какой бы разводной ключ не использовался, уже много десятилетий он был и остаётся одним из самых востребованных инструментов.
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