6 фактов, которые заставят вас поверить в астрологию

Астрология, пожалуй, самая странная наука в мире. Сейчас многие считают ее лженаукой но в древности, практически в каждой культуре и на каждом континенте в астрологию свято верили. И сейчас многие люди все еще верят гороскопам, а эти 6 историй позволят скептикам усомниться в том, что астрология является лженаукой.
1. Астральные близнецы.
Если женщине сказать, что у ее мужа скорпиона есть астральный близнец — мужчина скорпион, судьба которого полностью копирует судьбу ее супруга, то это наверняка вызовет у нее недоверие. Критики астрологии утверждают, что если астрология работает, то люди рожденные разными матерями но в одно и то же время должны быть идентичны во многих событиях их жизни. Как выяснилось, есть некоторые случаи таких астральных совпадений. Астрологические исследователи рассказали о двух мужчинах из Торонто и рожденных в один день. Жены обоих мужчин рождены в феврале, мужчины водят одну и ту же марку автомобиля. В общей сложности было насчитано около 10 совпадений между ними.
2. Опасный вторник.
Астрологи разных стран считают, что семь основных планет управляют днями недели. Каждая планета в пик своей активности влияет на различные события. Мы не будем цепляться к формулировкам слова «планета», а лишь скажем, что в древней Греции и Риме воскресеньем управляло Солнце, а понедельником – Луна. Марс управлял вторником. В астрологии Марс связан со многими негативными событиями. Такими как война и катаклизмы. Если разобраться, то многие ужасные события произошли именно во вторник, в том числе теракты 11 сентября, взрыв шаттла Челленджер.
3. Предсказания Нострадамуса.
Имя французского провидца обязательно всплывает в наших умах, когда речь заходит об астрологии. Многие нашли в его четверостишиях предсказание страшных событий, таких как теракты 11 сентября. Но дело в том, что Нострадамус писал довольно расплывчато и почти никогда не использовал точных имен, мест и дат.
4. Серийные убийцы.
Астролог Каролин Рейнольдс попросили прочитать 20 астрологических карт серийных убийц. Не зная ничего о людях, чьи астральные карты она читала, астролог предположила, что эти люди замешаны в убийствах. Так женщина безошибочно угадала таких убийц как Джеффри Дамер, Дэвида Берковица, Ричарда Рамиреза и Эдмунда Кемпера.
5. Психические заболевания.
После изучения 400 гороскопов и использую научный метод, психиатр Митчелл Гибсон обнаружил, что он может легко предсказать психическое заболевание человека на основе его гороскопа. Так в гороскопе человека можно найти 3 признака говорящих депрессии.
6. Гравитация планет.
В своей книге «Научное доказательство астрологии», бывший преподаватель Плимутского университета Перси Сеймур говорит о том, что гравитация планет может изменять способность плода развиваться в утробе матери, что делает астрологию не лишенной смысла. Сеймур утверждает, что магнетизм Солнца, Луны, Меркурия и других планет в разное время года может повлияет на развитие мозга человека
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