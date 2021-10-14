6 фактов, которые заставят вас поверить в астрологию

Астрология, пожалуй, самая странная наука в мире. Сейчас многие считают ее лженаукой но в древности, практически в каждой культуре и на каждом континенте в астрологию свято верили. И сейчас многие люди все еще верят гороскопам, а эти 6 историй позволят скептикам усомниться в том, что астрология является лженаукой.



1. Астральные близнецы.

2. Опасный вторник.

3. Предсказания Нострадамуса.

4. Серийные убийцы.

5. Психические заболевания.

6. Гравитация планет.