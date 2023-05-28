Дреды, полосатая одежда, или 8 обычных атрибутов, в которые раньше вкладывался иной смысл

Раньше у этих вещей было совершенно иное значение, зачастую противоположное.
Сегодня мы можем красить волосы в яркие цвета, носить любую одежду, делать маникюр и набивать тату. Однако раньше у этих вещей было совершенно иное значение, зачастую противоположное. Например, еще пару веков назад некоторые атрибуты одежды считались достойными лишь падших женщин. А определенные аксессуары использовали как оружие. Novate.ru расскажет об истинном предназначении привычных нам вещей.
1. Татуировки
Пару тысячелетий назад люди набивали рисунки на теле, чтобы лечиться от болезней / Фото: ellittattoo.ru
Пару тысячелетий назад люди набивали рисунки на теле, чтобы лечиться от болезней. В 1991 году в Альпах ученые обнаружили ледяную мумию человека, возрастом 5300 лет, которую назвали Этци. Генетическая экспертиза показала, что мужчина страдал многими заболеваниями, начиная от артрита и заканчивая язвой желудка. На теле Этци обнаружили 57 татуировок из точек, крестов и линий, расположенных в больных местах. Ученые предполагают, что рисунки набивали в медицинских целях и в эпоху медного века практиковали своеобразную тату-акупунктуру.
2. Стрижка андеркат
Такую стрижку делали люди, торжественно поклявшиеся отомстить за смерть члена семьи или близкого человека / Фото: menshacker.ru
Раньше андеркат у мужчин и женщин считался воплощением священной мести. Жители Маркизских островов (Французская Полинезия) сбривали волосы, оставляя на макушке лишь одну длинную прядь, которую потом завязывали в узел. Такую стрижку делали люди, торжественно поклявшиеся отомстить за смерть члена семьи или близкого человека. Прическу нельзя было менять до тех пор, пока не выполнялось обещание.
3. Полосатая одежда
Во времена Средневековья одежду в полоску носили либо дамы низших сословий, либо женщины легкого поведения / Фото: images.shafastatic.net
Во времена Средневековья предметы гардероба в полоску носили либо дамы низших сословий, либо женщины легкого поведения. В общем, крайне маргинальные слои общества. По закону жрицы любви, палачи, еретики, шуты и прокаженные должны были носить полосатую одежду, чтобы прохожие сразу понимали кто перед ними. Вещами в полоску также клеймили неверных жен и бастардов. В эпоху Возрождения принт полностью переосмыслили, и полоска стала символом оригинальности и свободомыслия.
4. Дреды
Сегодня дреды - стильная прическа, а когда-то они заставляли врагов пускаться в бегство / Фото: nnimgt-a.akamaihd.net
Сегодня дреды - стильная прическа, а когда-то они заставляли врагов пускаться в бегство. Заплетенные локоны носили древние индейцы, афроамериканцы и амазонки. По одной из версий, дреды помогали отгонять врагов и заставляли их бежать куда подальше. Согласно другой легенде, дреды спасали во время апокалипсиса. Живущие в горах ямайцы, индийцы и эфиопы верили, что, когда наступит конец света, бог Джа (он же Яхве) вытащит праведников в другой мир за заплетенные локоны. Именно поэтому люди отращивали длинные волосы и заплетали дреды, чтобы было удобнее схватить их.
5. Китайские палочки для волос
В экстренных ситуациях палочки и заколки из причесок превращались в средства защиты / Фото: i.pinimg.com
Когда-то давно аксессуары для волос были настоящим оружием. Его использовали куноити - японские женщины-ниндзя. В экстренных ситуациях они превращали палочки и заколки из причесок в средства защиты. Боевые аксессуары делали деревянными, костяными и металлическими. Изделия легко заменяли колющее оружие. Японские девушки даже тренировались под руководством опытного учителя, чтобы правильно пользоваться палочками. Дамы поизощреннее обрабатывали острие сильнодействующим ядом, поэтому даже крохотная царапина становилась смертельной. За это куноити прозвали «смертоносными цветами», потому что именно цветок чаще всего красовался на боевых аксессуарах.
6. Лак на ногтях
В древние времена по цвету маникюра определяли социальный статус людей / Фото: static.tildacdn.com
В древние времена по цвету маникюра определяли социальный статус людей. При этом ногти красили и мужчины, и женщины. Например, в Древнем Египте представители знати и жрецы носили ярко-красное покрытие, а простолюдины могли использовать любые бледные цвета. В Вавилоне аристократия предпочитала черный, а бедняки красили ногти зеленым. Хороший маникюр считался признаком благородного происхождения, поэтому у зажиточных семей был целый штат прислуги, которая следила за ногтями хозяев.
7. Ленты в прическе
Одна лента была знаком того, что девушка нашла жениха и ждет сватов от него / Фото: vseznayko.com
По невинному на первый взгляд украшению для волос в славянских племенах определяли семейное положение девушек. В те времена у женщин была строгая иерархия, которая выражалась и в прическах. Лента была одним из самых популярных аксессуаров и по ней можно было выяснить много чего. Например, если девушка плетет косы без нее, она находится в активном поиске и можно отправлять к ней сватов. Одна лента была знаком того, что девушка нашла жениха и ждет сватов от него. А две ленты означали, что девушка уже сосватана, и родители одобрили брак.
8. Красная помада
В Древнем Риме мужчины и женщины красили губы красным, чтобы показать свое влиятельное происхождение / Фото: i2.wp.com
Во все времена красная помада вызвала неоднозначную реакцию. Например, в Средневековье служители церкви называли этот цвет дьявольским. Если в Великобритании женщины красили губы алым, их считали ведьмами. А в XVI веке в Америке мужчина имел право развестись с женой, если она без его ведома накрасилась красной помадой. Однако в Древнем Риме все было с точностью наоборот. И мужчины, и женщины красили губы красным, чтобы показать свое влиятельное происхождение. И чем больше у человека денег, тем ярче становился оттенок помады. А в Древней Греции красные губы были символом куртизанок. Их обязывали пользоваться помадой, чтобы греки могли без труда определить их род деятельности.
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