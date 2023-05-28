Дреды, полосатая одежда, или 8 обычных атрибутов, в которые раньше вкладывался иной смысл

Раньше у этих вещей было совершенно иное значение, зачастую противоположное.

1. Татуировки

Пару тысячелетий назад люди набивали рисунки на теле, чтобы лечиться от болезней / Фото: ellittattoo.ru

2. Стрижка андеркат

Такую стрижку делали люди, торжественно поклявшиеся отомстить за смерть члена семьи или близкого человека / Фото: menshacker.ru

3. Полосатая одежда

Во времена Средневековья одежду в полоску носили либо дамы низших сословий, либо женщины легкого поведения / Фото: images.shafastatic.net

4. Дреды

Сегодня дреды - стильная прическа, а когда-то они заставляли врагов пускаться в бегство / Фото: nnimgt-a.akamaihd.net

5. Китайские палочки для волос

В экстренных ситуациях палочки и заколки из причесок превращались в средства защиты / Фото: i.pinimg.com

6. Лак на ногтях

В древние времена по цвету маникюра определяли социальный статус людей / Фото: static.tildacdn.com

7. Ленты в прическе

Одна лента была знаком того, что девушка нашла жениха и ждет сватов от него / Фото: vseznayko.com

8. Красная помада

В Древнем Риме мужчины и женщины красили губы красным, чтобы показать свое влиятельное происхождение / Фото: i2.wp.com