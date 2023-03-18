Простой способ выращивания мяты

Свежая мята прекрасно сочетается в салатах, смузи и даже просто чае. Чтобы постоянно быть со свежей мятой, сделайте простую систему с водой, благодаря которой мята будет расти и продолжать радовать вас свежей, ароматной зеленью!







Приготовьте 3 пластиковых контейнера, например, из-под майонеза. В одном сделайте отверстия паяльником или горячим гвоздём.







Проденьте корешки свежей мяты в отверстия.







У пластикового ведёрка поменьше обрежьте кольцо, вставьте во второе ведёрко. Налейте воду.







Установите контейнер с мятой. Теперь зелень будет продолжать расти, а вы сможете постоянно срезать свежую мяту!



