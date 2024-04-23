Мерзкие привычки голливудских знаменитостей

В современном мире статус знаменитости может сделать человека практически неуязвимым. Однако вас, возможно, удивит, что некоторые знаменитости, имея полный достаток, даже не заботятся о каких-то простых правилах гигиены. Вот звезды, которые признались в своих грязных привычках. Хотя они могут казаться отвратительными, это лишний раз доказывает, что звезды – это такие же люди, как все мы.



Брэд Питт

Джессика Симпсон

Меган Фокс

Роберт Паттинсон

Мэтью Макконахи

Кэти Перри

Камерон Диас

Бритни Спирс

Джош Хатчерсон

Брэдли Купер

Алисия Сильверстоун

Аврил Лавин

Холли Берри

Джулия Робертс

Кристина Агилера

Орландо Блум