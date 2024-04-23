Мерзкие привычки голливудских знаменитостей

В современном мире статус знаменитости может сделать человека практически неуязвимым. Однако вас, возможно, удивит, что некоторые знаменитости, имея полный достаток, даже не заботятся о каких-то простых правилах гигиены. Вот звезды, которые признались в своих грязных привычках. Хотя они могут казаться отвратительными, это лишний раз доказывает, что звезды – это такие же люди, как все мы.
Брэд Питт
Хотя он находится в списке самых известных в Голливуде людей, любимых миллионами фанатов во всем мире, Брэд Питт далек от совершенства. «Я постоянно ковыряю нос и уши. Я знаю, что это отвратительно, но я просто не могу остановиться,» – рассказал он.
Джессика Симпсон
За своей белоснежной улыбкой певица Джессика Симпсон прячет довольно грязный секрет: она чистит зубы только три раза в неделю. На одной из передач в шоу Эллен Дедженерес в 2010 году она призналась в том, что свеже очищенные зубы кажутся ей слишком «скользкими», и она предпочитает протирать зубы своей футболкой вместо зубной щетки.
Меган Фокс
Меган Фокс считается одной из самых соблазнительных красоток, но ее привычки не так привлекательны. Актриса везде оставляет свою грязную одежду и часто забывает смывать в туалете. В интервью 2007 года актриса призналась: «Друзья могут мне сказать: «Меган, ты отложила личинку в моем туалете и не смыла».
Роберт Паттинсон
Армия преданных поклонников Роберта Паттинсона возможно поредеет, когда они узнают, что актер не любит мыться. В интервью для одного из журналов он рассказал : «Доходит до того, что даже я не выношу свой запах. Я не знаю, моя личная гигиена она настолько отвратительна».
Мэтью Макконахи
Возможно, Мэтью заслужил Оскара, но вряд ли он получит награду за личную гигиену. В интервью журнала People он признался: «Мне не нравится пахнуть как кто-то или что-то. Если мой запах начинает кого-то беспокоить, я приму душ».
Кэти Перри
Известная певица призналась, что у нее серьезные проблемы с газами в кишечнике. В интервью 2009 года она рассказала: «Я много пукаю. У меня есть газы, но мне все равно».
Камерон Диас
Кроме того, что Камерон Диас пополнила ряды людей, не любящих дезодоранты, она также призналась, что носит одну и ту же одежду по четыре дня подряд. А после этого она просто выкидывает одежду, которая плохо пахнет. Все-таки, может, стоит иногда воспользоваться стиральной машинкой.
Бритни Спирс
Принцесса поп-музыки Бритни Спирс грызет ногти до крови. Певица продемонстрировала свои обгрызенные ногти на телевизионном шоу The X Factor в 2012 году. Кроме того, она призналась, что беспокоится о том, что однажды может отгрызть себе пальцы.
Джош Хатчерсон
О грязных привычках Джоша Хатчерсона рассказала его партнерша по фильму «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс. Кроме того, что актер любит щелкать шеей, у него есть привычка пускать пузыри из слюней, когда он задумывается.
Брэдли Купер
Появившись в телевизионном шоу Treks in a Wild World, актер Брэдли Купер пришел к выводу, что его тело самоочищается, и ему не нужен дезодорант. Хотя в интервью 2012 года актер все же признался, что моется по три раза в день, его репутация уже была подпорчена.
Алисия Сильверстоун
В 2012 году актриса опубликовала в Интернете видео, где продемонстрировала оригинальный способ кормления своего сына, которому она разжевывала пищу, а затем сплевывала ее прямо в рот. Несмотря на фурор, который она произвела, актриса настаивает на том, что ни о чем не сожалеет.
Аврил Лавин
О привычке Аврил Лавин плеваться стало известно в 2007 году, когда она просто плюнула на папарацци. «Я не понимаю, в чем проблема, – рассказала она позже. Я плевалась на папарацци последние два года, пока жила в Лос-Анджелесе».
Холли Берри
Холли Берри – одна из самых красивых женщин в мире, но у нее есть одна нервная привычка – она постоянно откусывает засохшую кожу с губ. Актриса рассказала: «Если я не ношу помаду, я просто жую губы. Мне нужно какое-то увлажнение, будь то бальзам для губ или губная помада».
Джулия Робертс
Если у вас есть грязные привычки, то, по крайней мере, для этого должна быть какая-то веская причина. Так, например, Джулия Робертс пытается сохранить воду на планете и моется очень редко. Также известно, что она не любит пользоваться дезодорантом.
Кристина Агилера
Кристину Агилеру обвиняли не только в дурном запахе, но и в отсутствии привычки мыть руки после туалета. Певицу видели в туалете ресторана, когда она, не помыв руки, вернулась к своему столику и продолжила есть.
Орландо Блум
Он считается одним из самых привлекательных актеров в Голливуде и возможно одним из самых неопрятных. Согласно очевидцам, актер может носить одну и ту же одежду месяцами, не стирая ее, регулярно не моется и позволяет собаке спать в своей кровати. Некоторые утверждают, что именно его грязные привычки привели к разводу с женой Мирандой Керр.
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