Как живут слоны в неволе

Как известно, слоны являются социальными животными. В дикой природе они живут в больших, семейных группах. Самки остаются со своими матерями, сестрами и другими сородичами женского пола на протяжении всей жизни, а самцы не покидают своих матерей до пятнадцати лет. В течение дня эти великолепные животные проходят десятки километров.



Однако большинство зоопарков, по мнению многих исследователей и защитников животных, не в состоянии удовлетворить все эти и другие физические, психологические и социальные потребности слонов. Сегодня территория слонов в зоопарках, чаще всего, представляет собой недостаточную площадь для нормальной жизнедеятельности этих гигантов. А налаженные связи между особями нередко разрушаются, когда слонов перевозят из одного зоопарка в другой для разведения видов.



Все эти и другие факторы часто приводят к ряду проблем со здоровьем у слонов. Именно они являются причиной того, что многие зоозащитные организации постоянно выступают против содержания уникальных животных в зоопарках.







Текст National Geographic



6 главных причин, почему зоозащитные организации выступают против содержания слонов в неволе. Вот некоторые из этих проблем:



1. Значительно сокращенная продолжительность жизни. Неестественные, а иногда даже совсем неподходящие, условия существования слонов в зоопарке сокращают продолжительность их жизни. Так, в декабре 2008 года в известном журнале Science было опубликовано исследование, авторы которого наблюдали за 4 500 слонов.







Оно показало, что азиатские слоны в европейских зоопарках в среднем живут 18.9 лет, а в азиатском лагере лесозаготовок – 41.7 лет. Средняя продолжительность жизни африканских слонов в зоопарках составляет 16.9 лет, тогда как слоны национального парка Амбосели (Кения) живут около 56 лет.



Африканские слоны национального парка Амбосели в Кении. (Фото M. Disdero):







2. Артрит и болезни ног. В естественной среде обитания слоны находятся в движении до 18 часов ежедневно. За один день они могут пройти около 50 км. (Фото Wild Dogger):







И кроме того, эти гиганты регулярно плавают, копают, трутся о деревья, принимают грязевые ванны и исследуют различные местности и субстраты, например, песчаный, травянистый или покрытый листьями. (Фото Wild Dogger):







Калахари — пустыня в Южной Африке. (Фото Peter Delaney):







Даже самые крупные вольеры зоопарка не в состоянии обеспечить слонов этими разнообразными упражнения. Содержащимся в неволе слонам приходится передвигаться только по твердой поверхности (в отличие от естественного мягкого субстрата) или подолгу стоять на ней, зачастую в собственных отходах жизнедеятельности. А такие условия являются основной причиной попадания инфекции в ноги и развития артрита, который нередко приводит к смерти слона.



Взаперти. (Фото Kay Fochtmann):







3. Невротическое поведение. К сожалению, в некоторых зоопарках по отношению к слонам до сих пор применяют силу. В подобных местах слонов могут держать на цепи в течение длительного времени и причинять им боль с помощью анкуса.



Анкус — инструмент для наказания слонов:







Как правило, анкус используется для того, чтобы наказать или контролировать слона. Он представляет собой тяжелый стержень со стальным крюком на одном конце. Обычно острым концом делают уколы в мягкие ткани слона, например, за ушами или под подбородком. Другой конец этого инструмента также используется, чтобы наказать животное. Им, как правило, бьют между глаз слона и по другим чувствительным местам, когда тот отказывается слушаться (например, не поднимает ногу, чтобы сотрудник зоопарка почистил её). (Фото Eisgrafin):







Такое отношение к слону становится причиной появления у него невротического поведения. Нередко оно представляет собой постоянные покачивания, кивки головой и другие повторяющиеся движения. (Фото Gaetan Bourque)







А эта история имела большой резонанс во всем мире из-за видео, которое выложило в сеть интернациональное сообщество защитников животных (ADI — Animal Defenders International). На нем видно, как обслуживающий персонал цирка в Лондоне избивал палкой слониху Анну, 23 ноября 2012. Позже слониху забрали из этого цирка и перевели в живописный сафари-парк в графстве Уилтшир. (Фото Animal Defenders International | Reuters):







4. Содержание в неподходящих климатических условиях. Зоопарки в странах с холодным климатом представляют дополнительную угрозу для здоровья слонов, которые приехали из теплых регионов Африки и Азии. Целые месяцы слоны вынуждены проводить в помещении, нередко в тесных корпусах, которые даже меньше, чем их открытые вольеры.



В зоопарке Гамбурга, Германия. (Фото Philipp Guelland | AP):





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После этого, у слонов нередко возникают психологические проблемы, связанные со стрессом и скукой, а также уже упомянутые заболевания суставов.



В зоопарке города Дуббо, Австралия, 20 апреля 2012. (Фото Mark Kolbe | Getty Images):







В большинстве зоопарков слоны кажутся счастливыми и здоровыми. Однако нередко это так, только благодаря тому, что в их рацион входят обезболивающие и противовоспалительные препараты, которые «маскируют» страдания животных от заболеваний, приобретенных в неподходящих условиях зоопарка. (Фото Tobias):







5. Высокая смертность детенышей слонов. Программы по разведению слонов в неволе нередко заканчиваются провалом из-за частых случаев мертворождения и высокой смертности детенышей слонов. (Фото Katrin Schaak):







Слоны в национальном парке Серенгети. (Фото Chris Cannucciari):







Без социальных связей, которые слоны поддерживают в дикой природе, молодые самки часто не справляются с воспитанием детенышей. Ведь в естественных условиях неопытные мамы учатся у других самок в группе, которые помогают им воспитывать детенышей. Подобные социальные взаимосвязи в зоопарках обычно не налажены. (Фото Femme Peintre):







6. Сокращение диких популяций. Бытует мнение, что зоопарки являются частью природоохранной деятельности и обеспечивают сохранение видов. Однако существует также мнение, что на самом деле зоопарки преследуют исключительно потребительские цели, не обращая никакого внимания на то, что слоны погибают гораздо раньше, чем в дикой природе. (Фото Antero Topp):







Действительно, после неудачного разведения слонов в неволе многие зоопарки приобретают диких особей, создавая тем самым дополнительное давление на дикие популяции, которые и без того сокращаются из-за потери среды обитания и браконьерства. (Фото Wolf Nitschke):







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