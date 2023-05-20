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Как живут слоны в неволе

Как известно, слоны являются социальными животными. В дикой природе они живут в больших, семейных группах. Самки остаются со своими матерями, сестрами и другими сородичами женского пола на протяжении всей жизни, а самцы не покидают своих матерей до пятнадцати лет. В течение дня эти великолепные животные проходят десятки километров.

Однако большинство зоопарков, по мнению многих исследователей и защитников животных, не в состоянии удовлетворить все эти и другие физические, психологические и социальные потребности слонов. Сегодня территория слонов в зоопарках, чаще всего, представляет собой недостаточную площадь для нормальной жизнедеятельности этих гигантов. А налаженные связи между особями нередко разрушаются, когда слонов перевозят из одного зоопарка в другой для разведения видов.

Все эти и другие факторы часто приводят к ряду проблем со здоровьем у слонов. Именно они являются причиной того, что многие зоозащитные организации постоянно выступают против содержания уникальных животных в зоопарках.

Как живут слоны в неволе

Текст National Geographic

6 главных причин, почему зоозащитные организации выступают против содержания слонов в неволе. Вот некоторые из этих проблем:

1. Значительно сокращенная продолжительность жизни. Неестественные, а иногда даже совсем неподходящие, условия существования слонов в зоопарке сокращают продолжительность их жизни. Так,  в декабре 2008 года в известном журнале Science было опубликовано исследование, авторы которого наблюдали за 4 500 слонов.

Как живут слоны в неволе

Оно показало, что азиатские слоны в европейских зоопарках в среднем живут 18.9 лет, а в азиатском лагере лесозаготовок – 41.7 лет. Средняя продолжительность жизни африканских слонов в зоопарках составляет 16.9 лет, тогда как слоны национального парка Амбосели (Кения) живут около 56 лет.

Африканские слоны национального парка Амбосели в Кении. (Фото M. Disdero):

Африканские слоны национального парка Амбосели в Кении

2. Артрит и болезни ног. В естественной среде обитания слоны находятся в движении до 18 часов ежедневно. За один день они могут пройти около 50 км. (Фото Wild Dogger):

Как живут слоны в неволе

И кроме того, эти гиганты регулярно плавают, копают, трутся о деревья, принимают грязевые ванны и исследуют различные местности и субстраты, например, песчаный, травянистый или покрытый листьями. (Фото Wild Dogger):

Как живут слоны в неволе

Калахари — пустыня в Южной Африке. (Фото Peter Delaney):

Калахари — пустыня в Южной Африке

Даже самые крупные вольеры зоопарка не в состоянии обеспечить слонов этими разнообразными упражнения. Содержащимся в неволе слонам приходится передвигаться только по твердой поверхности (в отличие от естественного мягкого субстрата) или подолгу стоять на ней, зачастую в собственных отходах жизнедеятельности. А такие условия являются основной причиной попадания инфекции в ноги и развития артрита, который нередко приводит к смерти слона.

Взаперти. (Фото Kay Fochtmann):

Как живут слоны в неволе

3. Невротическое поведение. К сожалению, в некоторых зоопарках по отношению к слонам до сих пор применяют силу. В подобных местах слонов могут держать на цепи в течение длительного времени и причинять им боль с помощью анкуса.

Анкус — инструмент для наказания слонов:

Анкус — инструмент для наказания слонов

Как правило, анкус используется для того, чтобы наказать или контролировать слона. Он представляет собой тяжелый стержень со стальным крюком на одном конце. Обычно острым концом делают уколы в мягкие ткани слона, например, за ушами или под подбородком. Другой конец этого инструмента также используется, чтобы наказать животное. Им, как правило, бьют между глаз слона и по другим чувствительным местам, когда тот отказывается слушаться (например, не поднимает ногу, чтобы сотрудник зоопарка почистил её). (Фото Eisgrafin):

Как живут слоны в неволе

Такое отношение к слону становится причиной появления у него невротического поведения. Нередко оно представляет собой постоянные покачивания, кивки головой и другие повторяющиеся движения. (Фото Gaetan Bourque)

Как живут слоны в неволе

А эта история имела большой резонанс во всем мире из-за видео, которое выложило в сеть интернациональное сообщество защитников животных (ADI — Animal Defenders International). На нем видно, как обслуживающий персонал цирка в Лондоне избивал палкой слониху Анну, 23 ноября 2012. Позже слониху забрали из этого цирка и перевели в живописный сафари-парк в графстве Уилтшир. (Фото Animal Defenders International | Reuters):

Обслуживающий персонал цирка в Лондоне избивал палкой слониху Анну

4. Содержание в неподходящих климатических условиях. Зоопарки в странах с холодным климатом представляют дополнительную угрозу для здоровья слонов, которые приехали из теплых регионов Африки и Азии. Целые месяцы слоны вынуждены проводить в помещении, нередко в тесных корпусах, которые даже меньше, чем их открытые вольеры.

В зоопарке Гамбурга, Германия. (Фото Philipp Guelland | AP):

Как живут слоны в неволе
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После этого, у слонов нередко возникают психологические проблемы, связанные со стрессом и скукой, а также уже упомянутые заболевания суставов.

В зоопарке города Дуббо, Австралия, 20 апреля 2012. (Фото Mark Kolbe | Getty Images):

Как живут слоны в неволе

В большинстве зоопарков слоны кажутся счастливыми и здоровыми. Однако нередко это так, только благодаря тому, что в их рацион входят обезболивающие и противовоспалительные препараты, которые «маскируют» страдания животных от заболеваний, приобретенных в неподходящих условиях зоопарка. (Фото Tobias):

Как живут слоны в неволе

5. Высокая смертность детенышей слонов. Программы по разведению слонов в неволе нередко заканчиваются провалом из-за частых случаев мертворождения и высокой смертности детенышей слонов. (Фото Katrin Schaak):

Как живут слоны в неволе

Слоны в национальном парке Серенгети. (Фото Chris Cannucciari):

Слоны в национальном парке Серенгети

Без социальных связей, которые слоны поддерживают в дикой природе, молодые самки часто не справляются с воспитанием детенышей. Ведь в естественных условиях неопытные мамы учатся у других самок в группе, которые помогают им воспитывать детенышей. Подобные социальные взаимосвязи в зоопарках обычно не налажены. (Фото Femme Peintre):

Как живут слоны в неволе

6. Сокращение диких популяций. Бытует мнение, что зоопарки являются частью природоохранной деятельности и обеспечивают сохранение видов. Однако существует также мнение, что на самом деле зоопарки преследуют исключительно потребительские цели, не обращая никакого внимания на то, что слоны погибают гораздо раньше, чем в дикой природе. (Фото Antero Topp):

Сокращение диких популяций слонов

Действительно, после неудачного разведения слонов в неволе многие зоопарки приобретают диких особей, создавая тем самым дополнительное давление на дикие популяции, которые и без того сокращаются из-за потери среды обитания и браконьерства. (Фото Wolf Nitschke):

Как живут слоны в неволе

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Как живут слоны в неволе

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