Польза кофе для здоровья, о которой вы, скорее всего, не знали

Кофе – один из тех продуктов, по поводу которого эксперты никак не сойдутся во мнении — вредный он или полезный. Оно и понятно — помимо кофеина, который может вызывать привыкание и негативно сказываться на здоровье сердца, здесь также учитывается эффект от добавления сахара, высококалорийных сливок и прочих ингредиентов. Тем не менее, существует немало исследований, утверждающих, что кофе не только не вредный, а даже весьма полезный для здоровья напиток. При этом эксперты сходятся во мнении, что лучше потреблять черный кофе и, конечно же, очень важно знать меру! Поэтому наливайте себе чашечку ароматного кофе и наслаждайтесь им без всяких угрызений совести, читая этот пост…











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