15 любопытных фактов об антибиотиках, которые изменят отношение к ним

Антибиотики - прорыв в лечении.
Сегодня антибиотики есть, пожалуй, в аптечке у каждого, а многие без них уже не представляют жизни, спасаясь этими препаратами от тривиальной простуды, когда вполне можно было бы обойтись чаем с малиновым вареньем. В этом обзоре собраны малоизвестные факты об антибиотиках, которые позволят посмотреть на них под другим углом.
1. Барри Маршалл
Лауреат Нобелевской премии Барри Маршалл.
Чтобы доказать, что причиной язвы желудка являются бактерии, Барри Маршалл выпил бульон, изобилующий инфекционными бактериями, заработал язву, а затем вылечил себя антибиотиками. Он получил Нобелевскую премию в 2005 году.
2. «Свет ангела»
Антибиотики: «Свет ангела».
Во время Гражданской войны в США раны некоторых солдат... светились. Что любопытно, у солдат, чьи раны светились, было больше шансов на выживание, и поэтому сияние получило название «Свет ангела». Теперь известно, что люминесценция была обусловлена бактериями, которые производят антибиотики и которые живут в нематодах.
3. Хроническая диарея
Антибиотики и хроническая диарея.
Наиболее эффективным методом лечения псевдомембранозного колита (заболевания кишечника, вызывающего хроническую диарею) является фекальная трансплантация, в ходе которой пациенту вводится кал, взятый у здорового донора (тем самым в его пищеварительный тракт пересаживаются здоровые бактерии). Это лечение эффективно в 94%, по сравнению с 30% у антибиотиков.
4. Естественные бактерии
Антибиотики и естественные бактерии.
Исследователи нашли в кишечнике человека естественные бактерии, которые сдерживают развитие пищевой аллергии. Количество этих полезных бактерий в кишечнике уменьшалось в случае частого использования антибиотиков в молодом возрасте, что заставляло детей быть позже в жизни более восприимчивыми к пищевой аллергии.
5. Контрафакт
Контрафактные антибиотики.
Более 30% фармацевтических препаратов, продаваемых в развивающихся странах, являются контрафактными. Примерно 50% лекарств от малярии и до 30% антибиотиков являются поддельными контрафактными (производством, в основном из Индии). Ежегодно от употребления контрафактных лекарств умирает более 700 000 человек.
6. Заплесневелый хлеб
Антибиотики в заплесневелом хлебе.
Древние египтяне использовали заплесневелый хлеб для лечения инфицированных ожоговых ран. Возможно, они уже в то время применяли антибиотические эффекты, случайно обнаруженные Александром Флемингом.
7. Лягушки
Лягушки в молоке.
До появления холодильников люди бросали лягушек в молоко, чтобы то оставалось свежим. Изучение этого явления привело к нахождению новых антибиотических веществ.
8. Токсичность пенициллина
Лабораторные мыши.
Ранние тесты на токсичность пенициллина проводили на живых мышах. Если бы тесты проводились на других животных, которые используются ныне (морские свинки), то антибиотиков сегодня просто не было бы. Пенициллин токсичен для морских свинок.
9. Александр Флеминг
Нобелевский лауреат Александр Флеминг.
Александр Флеминг предсказал рост резистентности к антибиотикам. Сделал он это в своей речи при вручении Нобелевской премии в 1945 году.
10. Тараканы
Тараканьи суперантибиотики.
У мозгу тараканов есть некоторые серьезные антибиотики, достаточно сильные, чтобы убивать бактерии, которые развили устойчивость к антибиотикам. Причем, они убивают бактерии, которые имунны к лекарствам, используемым для лечения людей.
11. Теиксобактин
Теиксобактин - антибиотик нового поколения.
В 2015 году был обнаружен первый новый антибиотик (Теиксобактин) примерно за последние 30 лет. Это открытие может проложить путь для создания нового поколения антибиотиков. Он был обнаружен с помощью электронного чипа для выращивания микробов из почвы и последующего выделения их антибиотических химических соединений.
12. FDA
Предварительное тестирование антибиотиков обязательно.
В 1937 году фармацевтическая компания начала продавать антибиотик без предварительного тестирования. Поскольку он был сделан с использованием известного яда в качестве растворителя, в результате погибло более 100 человек и было образовано FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов).
13. Простуда
Антибиотики не эффективны при простуде.
Антибиотики обычно не эффективны при болях в горле и простуде, поскольку они вызываются вирусами, а не бактериями. Применение антибиотиков для таких заболеваний считается более вредным, чем полезным.
14. Тетрациклин
Первый антибиотик получен из пива.
Было обнаружено, что древние нубийские мумии имели современный антибиотик Тетрациклин в костях. Египтяне получали его из пива.
15. Мед
Мед - эффективная терапия открытых ран.
Из-за лекарственного воздействия тысяч цветков пыльцы и пероксида водорода даже бактерии MSRA и VRE испытывают трудности с выживанием.При этом, мед сохраняет все свои свойства.
БОНУС
Перед применением антибиотиков проконсультируйтесь у врача.
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