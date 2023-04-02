Санитарная обработка теплицы – важное условие для здорового роста растений. Первый этап обеззараживания парника и почвы проводится сразу же после уборки урожая. А с приходом весны необходимо задуматься о повторной профилактике.

Теплица помогает обмануть природу и получить урожай теплолюбивых культур гораздо раньше, чем это позволяют погодно-климатические условия. Микроклимат парника формируется под влиянием тепла и высокой влажности. К сожалению, это не только нравится растениям, но и создает благоприятные условия для возбудителей инфекционных заболеваний, спор плесени и грибков, бактерий и других болезнетворных микроорганизмов.







Острая необходимость в санитарной обработке возникает, если в предыдущем сезоне растения болели или к ним проявляли повышенное внимание вредители. Ведь личинки и яйца насекомых, а также споры патогенных грибков и бактерии могли спокойно перезимовать в слоях почвы, на поверхностях парника или инвентаря. Все это может привести к очередной вспышке эпидемии. Но даже если в прошлом году все напасти обошли вас стороной, позаботиться о дезинфекции не помешает.



Предподготовка: самые первые весенние работы в теплице

Этап №1. Освобождаем площадь теплицы

Этап №2. Утилизируем мусор

Этап №3. Боремся с грязью

Химические и биологические методы дезинфекции

Обеззараживание грунта

Пролив кипятком и пропаривание

Обработка марганцовкой

Обработка медным купоросом

Обработка бордоской смесью

Обработка биофунгицидами

Обработка биопрепаратами

Чтобы дезинфекция прошла максимально эффективно, теплицу нужно подготовить к этому мероприятию. При этом стартовые работы состоят из нескольких этапов.Вынесите из парника все, что препятствует свободному доступу к поверхностям теплицы и мешает санитарной обработке. Инвентарь, стеллажи, ограждения-бортики, стаканчики для рассады, колышки – словом, все, что благополучно хранилось тут всю зиму, на время определите в другое место. Демонтируйте и подпорки, если использовали их для поддержки кровли в случае обильных снегопадов. Все деревянные конструкции скрупулезно осмотрите. Если обнаружите участки, пораженные грибком, замените их. Металлические элементы также пристально проанализируйте на предмет ржавчины. В целях профилактики дерево обрабатывается гашеной известью, а металл после устранения ржавчины окрашивается.По правилам ухода за парником весь мусор нужно убрать и утилизировать еще осенью. Однако если вы не успели, не пропустите этот важный этап весной. Куски шпагата, корни прошлогодних растений, колышки, тканевые лоскуты для подвязывания и прочий одноразовый материал лучше сжечь. При этом полученную золу можно использовать в качестве удобрения.Стенки теплицы должны быть прозрачными, чтобы сквозь них проникали солнечные лучи. Но если пленка, стекло или поликарбонат покрыты слоем пыли, ни о каком соблюдении светового режима не может быть и речи. Для устранения грязи можно использовать раствор хозяйственного мыла или специальные средства. При этом внутри теплицы не смывайте мыло и химию струей из шланга, чтобы все это не попало на почву. Лучше протрите поверхности несколько раз влажной тряпкой.И вот когда теплица убрана, отремонтирована и вымыта, можно приступать к ее обеззараживанию.Если растения в прошлом сезоне болели, то профилактические мероприятия обязательно нужно проводить еще осенью. Однако за один раз не всегда удается избавиться от патогенов, поэтому повторная обработка весной также придется весьма кстати.Хлорная известь. Этот химический способ обеззараживания подходит для уничтожения возбудителей бактериальных заболеваний, а также патогенных грибков. Для приготовления раствора разведите 400 г хлорной извести в 10 л воды, тщательно перемешайте раствор и дайте настояться 4 часа. Перелейте жидкость в пульверизатор (без осадка!) и опрыскайте все поверхности строения, закройте теплицу и оставьте на пару суток. Затем тщательно проветрите.Медный купорос. Это неорганический высокоактивный фунгицид со свойствами антисептика. Защищает от парши, серой гнили, ложной мучнистой росы, ржавчины и фитофтороза. Действие вещества начинается через 1-3 часа после приготовления раствора и завершается спустя 14 дней. Спустя две недели теплицу нужно проветрить.Если в прошлом сезоне культуры в парнике не болели, берите 50-75 г медного купороса на 10 л воды. Если отмечались вспышки заболеваний, увеличьте дозировку вдвое.Отвар хвои. Этот состав оценят приверженцы всего натурального. Полведра утрамбованных сосновых веток залейте водой и дайте настояться. Если времени на настаивание нет, проварите 20 минут. Такая обработка помогает бороться с фитофторозом и другими грибковыми поражениями.Бытует мнение, что сосновые ветки можно заменить 200 г аптечного соснового экстракта.Окуривание. Это процедура общей дезинфекции (обеззараживает и поверхности, и грунт) и крайняя мера, к которой прибегают при серьезном грибковом поражении. Для окуривания используется черенковая сера из расчета 1 кг на 10 куб.м площади. Истолките серу, перемешайте ее с равной частью древесного угля и разложите полученную смесь на металлические противни. Сами противни поместите в глубокие тазы и расставьте в парнике. Подожгите серу, оперативно покиньте теплицу и закройте входную дверь и вентиляционные фрамуги. Альтернативой окуриванию может стать использование серных шашек из расчета 500 г на 10 куб.м. После серной дезинфекции теплицу открывают через 5 дней, при этом процесс проветривания должен длиться не менее 2 недель.После поджигания серы действовать нужно очень быстро, т.к. выделяемый в процессе газ ядовит. Все манипуляции с серой проводите в перчатках, защитных очках и по возможности в респираторе.Зараженный грунт также представляет собой серьезную угрозу для урожая. В нем с комфортом зимуют личинки насекомых и опасные бактерии. И это не единственная проблема. Со временем плодородие почвы истощается, и она уже не способна полноценно питать культуры. Одним из решений является замена верхнего слоя земли. Но если такой возможности нет, приходится искать другие варианты.Приступать к обеззараживанию грунта нужно после того, как земля достаточно прогрелась и ее можно перекопать. При этом основную часть работ, как правило, проводят за 1-1,5 месяца до высадки рассады.Самый доступный метод обеззараживания почвы – пролив кипятком. Его используют из расчета 3 ведра на 1 кв.м. Чуть более сложный метод – пропаривание. Для этого сразу после пролива кипятком накройте землю полиэтиленовой пленкой. Благодаря способности пара глубоко проникать в почву можно убить вредителей не только в верхних слоях.И полив кипятком, и пропаривание относятся к термическим методам обработки почвы. Однако при этом погибают не только патогены, но и полезная микрофлора. Следовательно, нужно дополнительно позаботиться о восстановлении почвы биогумусом или специальными препаратами, например, Экомик урожайный.Еще один способ протравливания почвы заключается в использовании 1%-ного раствора марганцовки (перманганата калия). Так вы сможете уничтожить зимующих там клещей, куколки и яйца насекомых. Кроме того, марганцовка, являясь своеобразным калийно-марганцевым удобрением, стимулирует биологические процессы.Для дезинфекции марганцовкой за 1-2 недели до высева семян или пересадки рассады приготовьте прозрачный малиновый раствор (5 г перманганата на ведро горячей воды). Пролейте раствором почву и накройте пленкой. Повторите за 3-5 дней до планируемых работ в теплице.Обработка марганцовкой популярна среди дачников. Однако останавливаться исключительно на этом методе не стоит. Марганцовка протравливает почву весьма поверхностно, не оказывая негативного влияния на основную массу фитопатогенов.Обработка почвы в парнике раствором медного купороса проводится однократно за 3-4 недели до высадки рассады. Причем повторять это профилактическое мероприятие рекомендуется не чаще, чем раз в 5 лет. Вещество мощнее марганцовки и эффективно борется с фитофторозом, ложной мучнистой росой и разными типами пятнистостей. Из-за высокой степени токсичности некоторые дачники советуют использовать его исключительно для осеннего протравливания земли. К тому же подобная санитарная обработка существенно ухудшает «дыхание» земли, что негативно сказывается на развитии культур. Рекомендуемая дозировка: 5 г на 10 л воды.И перманганат калия, и медный купорос – сильные окислители. Ими нельзя дезинфицировать почвогрунт с кислой реакцией.Бордоская жидкость – это раствор на основе медного купороса и извести. Обладает повышенной эффективностью против ложномучнистых грибков и различных типов пятнистости. Для приготовления растворите 100 г медного купороса в 1 л горячей воды. Долейте холодной водой до объема 5 л. Отдельно погасите известь (120 г порошка на 1 л воды) и разбавьте до 5 л. Влейте раствор медного купороса в раствор извести, помешивая. Защитные свойства этого химического фунгицида сохраняются в течение месяца, поэтому важно соблюдать сроки предпосадочной обработки.Бордоская жидкость может стать причиной накопления меди в почве, что может негативно повлиять на качество урожая.К радости дачников, радеющих за экологичность и натуральность урожая, в дополнение к химическим фунгицидам появились и биологические, например, на основе бактерии сенной палочки или гриба триходерма. Это естественные микробные антогонисты, в ходе жизнедеятельности которых вырабатывается природный антибиотик, угнетающий возбудителей заболеваний. Правда, эффективны они чаще на ранних стадиях распространения инфекции. В отличие от химических аналогов, их чаще используют для профилактики, а не для лечения.Так как препараты являются натуральными, то их использование не предусматривает интервала ожидания между обработкой и посадкой рассады в теплицу. Однако стоит понимать, что один препарат может активно подавлять лишь несколько типов возбудителей болезни, а не все сразу. К тому же действие биофунгицидов недолговечно, а значит, обработку придется повторять.Главная задача фунгицидов – как химических, так и биологических – подавить жизнедеятельность болезнетворных бактерий и грибков. При этом стерильная почва – отнюдь не то, о чем мечтают сельскохозяйственные культуры. Обработка пестицидами и даже полив кипятком уничтожает полезные микроорганизмы, и со временем нишу «хороших» микробов снова занимают инфекции.Чтобы сделать землю плодородной, в нее вносят органику. Но без особой микрофлоры она не разлагается, а, следовательно, останется бесполезной для растений. Для восстановления и поддержания активной почвенной микрофлоры, а заодно и профилактики болезней используют микробиологические препараты. О том, каким образом они воздействуют на почву и ее обитателей, мы попросили рассказать специалистов компании Биотехсоюз, которая занимается разработкой и производством биопрепаратов.«Эффективные микроорганизмы, попадая в почву, начинают активно размножаться. Одни их виды перерабатывают грубую органику (навоз, солому, сорняки, компост, опилки) в гумус, другие формируют подвижные формы минеральных соединений, которые легко усваиваются растениями. Иными словами, микробиологические препараты возвращают почве утраченное плодородие, улучшая ее структуру и способствуя накоплению в ней гумуса. А также они способны подавлять болезнетворную микрофлору, обеззараживая почву не хуже химических препаратов».В отличие от фунгицидов, биопрепараты не воздействуют на конкретных возбудителей болезни, а оздоравливают землю в целом. Плотно заселяя почву, они просто не оставляют места для патогенов и постепенно вытесняют их.***Весенняя дезинфекция теплиц перед высадкой рассады – то, о чем так часто любят «забыть» дачники. Но нежелание найти время на санитарную обработку может обернуться мучительной борьбой с инфекциями на протяжении всего периода роста и плодоношения культур. Так, может, все-таки есть смысл потратить день на подготовку парника к новому сезону?