Секретный Лондон: Что скрывает столица Великобритании под землей

Секретный Лондон.

Метро

Станция Олдвич, открытая в 1907 году. Сейчас это закрытая станция.

Кладбищенские катакомбы

Кладбище Кенсал-Грин.

Катакомбы под кладбищем.

Почта

Подземная почтовая служба.

Тоннели

«Nursemaids’ Tunnel».

Тоннель под Темзой.

Реки

Ривер-Флит.

Тюрьма

Подземная тюрьма.

Руины

Римские развалины.

Купальни Биллингсгейт.

Военный штаб Черчилля

Штаб работал с 1938 по 1945 года.

Театральное хранилище

Театральное хранилище под станцией Ватерлоо.

Мост

Помещение под Тауэрским мостом.

Туалетный бар

WC Wine & Charcuterie.

Вход в бар «Туалет Вино и Мясо» .