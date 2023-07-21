Секретный Лондон: Что скрывает столица Великобритании под землей

Секретный Лондон.
Иногда, в туристических городах, гиды советуют туристам «углубиться в изучение города», чтобы понять, на сколько многогранно это место и увидеть все его особенности. Однако, когда речь заходит о Лондоне, совет «углубиться» может быть вполне воспринят буквально. Дело в том, что под столицей Великобритании находится настоящий второй — подземный — город.
Метро
Станция Олдвич, открытая в 1907 году. Сейчас это закрытая станция.
Тем, что метро может являться отдельной достопримечательностью, никого, пожалуй, и не удивишь. Чего только стоит метро в Москве или Стокгольме. Лондонское же метро примечательно тем, что в нем есть заброшенные станции. Даун-Стрит, Британский Музей, Олдвич и Сейнт-Мэрис — самые известные из закрытых станций. Но известные — не значит единственные. Под Лондоном находится 49 (!) «призрачных станций», и время от времени лондонское транспортное бюро разрешает посетителям заглянуть почти в каждую из них.
Кладбищенские катакомбы
Кладбище Кенсал-Грин.
Кладбище Кенсал-Грин (Kensal Green Cemetery) является одним из самых старых во всей Англии — его первое захоронение датируется 1833 годов. То, что часть кладбища находится под земле, это, конечно, понятно и этим никого не удивишь. Однако то, что отличает это кладбище от других, это наличие катакомб. Под захоронениями находится настоящий лабиринт из витиеватых туннелей, в которые, увы, попасть обычному обывателю почти невозможно.
Катакомбы под кладбищем.
Почта
Подземная почтовая служба.
Вплоть до 2003 года Подземная Железнодорожная Почта, более известная как «Mail Rail» все еще функционировала по-полной. Маленькие составы без машиниста гоняли по безлюдным туннелям с почтой вместо пассажиров. В лучшие свои дни этот сервис позволял доставить 4 миллиона писем в день, точнее за 22 рабочий часа. Протяженность путей составляет 37 километров. Сейчас эту железную дорогу поддерживает группа инженеров-энтузиастов, и они же предлагают 15-минутную экскурсию в подземный мир почты.
Тоннели
«Nursemaids’ Tunnel».
Между двумя парками Лондона — парком Crescent и парком Square есть подземный тоннель, у которого даже есть свое собственное название — «Nursemaids’ Tunnel», что можно перевести как «тоннель кормилицы» или «тоннель няни». Примерно в районе середины этого тоннеля находятся невысокие арки, которые ведут к тоннелям Метро. В большую часть года попасть в это место невозможно, так как оба сада являются частной собственностью. Заглянуть в него можно только раз в году, во время Открытых Дверей Садов «Open Garden Squares weekend».
Тоннель под Темзой.
Другим, пожалуй, гораздо более известным тоннелем является Thames Tunnel. Это уникальное сооружение, построенное прямо под рекой. Открытие тоннеля состоялось в 1843 году, и его сразу же объявили восьмым чудом света — люди со всей Европы приезжали посмотреть на уникальное сооружение, которое удалось расположить под бурными водами огромной реки.
В 1913 году в этот тоннель провели электричество и подключили к общей системе тоннелей метро. Сейчас это часть East London Line — восточной ветки.
Реки
Ривер-Флит.
Под Лондоном находится не одна, а несколько (!) спрятанных рек. Самой известной из них является Ривер-Флит (River Fleet), которая проходит под Кингс-Кросс, прежде чем влиться в Темзу. Раньше это была огромная полноводная река. Но чем больше рос Лондон, тем мельче становилась Ривер-Флит, а со временем, в нее стали также выливать и выбрасывать мусор, так что к концу XIX века она стала почти полностью погребена под толстым слоем земли и хлама. Тогда же для реки вырыли отдельные тоннели и направили ее воды уже по ним. Интересно, что шум скрытой от глаз реки все еще можно услышать в отдельных частях города, например, на Рэй-Стрит.
Тюрьма
Подземная тюрьма.
Тюрьма Клеркенвел построена в XVII веке в самом центре района Клеркенвел, только под землей. Во время Второй Мировой войны ее использовали как убежище, а после о ней забыли на несколько десятилетий. Только в 1993 это место обрело новую жизнь, когда здесь открыли музей, который проработал всего 6 лет. Сейчас помещения тюрьмы периодически открывают для посетителей ради проведения того или иного события или выставки. Многие из посетителей утверждают, что ощущают здесь потустороннее присутствие. Впрочем, запечатлеть приведений на камеру пока никому толком не удалось.
Руины
Римские развалины.
В пятом столетии здесь была римская власть, и именно римляне примерно в 43-м году основали Лондиниум, который много позже превратился в столицу Великобритании. Стоит ли удивляться, что под нынешним современным мегаполисом все еще можно найти остатки построек того самого первого поселения, созданного почти 2000 лет назад. Одним из самых известных таких сооружений является амфитеатр на 7 000 зрителей. Местные жители приходили сюда смотреть на бои животных и на казнь заключенных. Сегодня тоже можно попасть в этот амфитеатр, что правда, приблизиться к нему вплотную не удастся. Вход бесплатный.
Купальни Биллингсгейт.
Помимо амфитеатра, под Лондоном также нашли руины купален — Римские купальни Биллингсгейт. Эти руины обнаружили в 1848 году и сегодня их можно увидеть во время 45-минутной экскурсии, которую проводят по воскресеньям с марта по ноябрь.
Военный штаб Черчилля
Штаб работал с 1938 по 1945 года.
В 1938 году под землей в Лондоне организовали военный штаб, и уже на следующий год здесь полным ходом кипела жизнь. Штабом пользовались на протяжение всей войны, пока летом 1945-го Япония не объявила о капитуляции.
Штаб состоит из четырех главных комнат — спальни Черчилля, которая также была и его рабочим кабинетом, телефонной комнаты, комнаты с картой и кабинетом для встреч. В 1940 году штаб дополнительно укрепили, положив сверху полутораметровый слой бетона. Сейчас это место превратилось в музей.
Театральное хранилище
Театральное хранилище под станцией Ватерлоо.
Большое количество разнообразного театрального декора хранится прямо в заброшенных тоннелях метро. Это хранилище расположилось прямо под действующей станцией Ватерлоо, так что даже слышно проходящие поезда. В итоге это место получилось настолько характерным, что со временем здесь стали периодически устраивать различные мероприятия.
Мост
Помещение под Тауэрским мостом.
Мало кто знает, что под известным Тауэрским мостом есть помещение, в которое иногда удается заглянуть и обычным жителям столицы, равно как и туристам. Это помещение было создано исключительно для рабочих нужд, но время от времени здесь устраиваются экскурсии и музыкальные концерты.
Туалетный бар
WC Wine & Charcuterie.
Заведение под названием WC Wine & Charcuterie («Туалет Вино и Мясо»), безусловно, не является единственным, которое расположилось под землей, но вряд ли вы найдете другое заведение, которое использовало для бара бывший общественный туалет. По отзывам посетителей, здесь подают отличное мясо и сыр со всей Великобритании и Европы, да и обслуживание на высшем уровне. Заведение работает по сей день.
Вход в бар «Туалет Вино и Мясо».
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