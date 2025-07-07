7 ситуаций, когда можно быть очень щедрым, не давая при этом денег другим

1. Пожертвуйте лишние вещи

Это очень большая щедрость! / Фото: litmap.ru

2. Волонтёрство

Лучшее волонтёрство. / Фото: komanda-ronda.ru

3. Сдача крови

Это спасает жизни. / Фото: nizhnekamsk-rt.ru

4. Готовка еды для нуждающихся

Разве это не щедрость? / Фото: pravprihod.ru

5. Присмотр за детьми или домашними животными

Кто-то очень любит их, но, возможно, уже не способен выгуливать. / Фото: animals-land.ru

6. Помогите другу, который переезжает

Помощь с переездом. / Фото: sportishka.com

7. Напишите бумажное письмо нуждающемуся в нём

Это действительно щедро. / Фото: triptonkosti.ru