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7 ситуаций, когда можно быть очень щедрым, не давая при этом денег другим




Нам часто кажется, что быть щедрым человеком означает делиться деньгами. Но не только деньгами измеряется щедрость. Если вы хотите помочь другим, не делясь личными финансами, есть разные способы. Материал расскажет о семи таковых.

1. Пожертвуйте лишние вещи


Это очень большая щедрость! / Фото: litmap.ru

Это очень большая щедрость! / Фото: litmap.
ru

 

Деньги – не единственный способ пожертвовать на благое дело. Вы также можете пожертвовать любые вещи, которыми вы не пользуетесь: одежду, книги, мебель, игрушки, бытовую технику или электронику. Помимо помощи другим, это отличный способ навести порядок в доме.

2. Волонтёрство



Лучшее волонтёрство. / Фото: komanda-ronda.ru

Лучшее волонтёрство. / Фото: komanda-ronda.ru

 

В любой округе есть способы добровольно посвятить свое время. Некоторые из наиболее популярных вариантов включают в себя:
• оставить недорогие питательные продукты на полке для нуждающихся в супермаркете;
• помощь приютам для животных;
• помощь детским домам и домам престарелых.

3. Сдача крови


Это спасает жизни. / Фото: nizhnekamsk-rt.ru

Это спасает жизни. / Фото: nizhnekamsk-rt.ru

 

Вот один из вариантов, который может буквально спасти жизни: Красный Крест утверждает, что одна сдача крови может спасти до трёх жизней. Большинство здоровых людей в возрасте от 18 могут сдавать кровь раз в полгода.

4. Готовка еды для нуждающихся


Разве это не щедрость? / Фото: pravprihod.ru

Разве это не щедрость? / Фото: pravprihod.ru

 

Это простой и полезный вариант для тех, кто любит готовить. Вы готовите любимое блюдо, упаковываете его в отдельные контейнеры и раздаете нуждающимся. Для этого вы можете обратиться в организации, которые кормят голодных, или предоставить пакеты с едой непосредственно сообществу бездомных в вашем районе. Вы также можете давать еду своим друзьям или соседям. Делиться едой или выпечкой - это классный способ скрасить день того, у кого по какой-то причине нет возможности обзавестись такой вот вкусняхой.

5. Присмотр за детьми или домашними животными


Кто-то очень любит их, но, возможно, уже не способен выгуливать. / Фото: animals-land.ru

Кто-то очень любит их, но, возможно, уже не способен выгуливать. / Фото: animals-land.ru

 

Если вы знаете пару, которой нужно провести вечер, или у вас есть друг с домашним животным, которого нет дома, они, вероятно, будут признательны, если вы предложите помощь. Услуги няни и присмотра за домашними животными могут быть дорогими, и требуется время, чтобы правильно проверить потенциальную няню. Предлагая свои услуги, вы можете сэкономить своим друзьям немного денег и дать им уверенность в том, что за всем присмотрит тот, кому они доверяют. Поверьте, в другой раз они чем-то помогут вам.
Аксиома.

6. Помогите другу, который переезжает


Помощь с переездом. / Фото: sportishka.com

Помощь с переездом. / Фото: sportishka.com

 

Любой, кто переезжал, скажет вам, что переезд - это боль особая. Это утомительно и… дорого. Дополнительная пара рук может иметь большое значение при переезде. Помощь другу в переезде - ещё один из тех жестов, который он обязательно оценит.

7. Напишите бумажное письмо нуждающемуся в нём


Это действительно щедро. / Фото: triptonkosti.ru

Это действительно щедро. / Фото: triptonkosti.ru

 

В наш цифровой век текстинг в мессенджерах и электронные письма являются де-факто формами письменного общения. А рукописные письма стали редкостью. Однако такие письма могут быть очень важны для некоторых групп лиц. К ним относятся люди с проблемами психического здоровья, пожилые люди, военнослужащие, отбывающие наказание. Если вы умеете писать письма, у вас есть несколько свободных минут и желание помочь кому-то, кто в этой помощи нуждается, загуглите местную волонтёрскую организацию, которая даёт адреса тех, кому нужны бумажные письма. И в результате этого кто-то станет на йоту (или больше) счастливее.

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