Как компактно хранить вещи в маленькой квартире

Если вам кажется, что компактно хранить вещи в маленькой квартире — невозможно, то спешим обрадовать: это не так. Рассказываем, как практично подойти к этому вопросу.







Многие из нас любят откладывать вещи «в дальний ящик»: кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Хорошо, когда есть дача, гараж, кладовая или хотя бы балкон. Но что делать, если квартира маленькая, а в ней нужно разместить все желаемое? Поскольку многие вещи нам нужны и важны, приходится искать решения для их хранения. Дизайнер Инна Каминская делится идеями для хранения, которые сэкономят ваше пространство в небольшой квартире.



Отказ от шкафаъЗамените его оригинальной высокой ширмой или шторой, за которой можно расположить открытый стеллаж с полками, настенные экраны, карманы-органайзеры, вешалки и прочие приспособления для хранения по всему периметру стены. Повесьте крючки вертикальной линией и используйте все пространство до потолка. Их можно закрепить на мебели, на полотнах дверей. Таким образом вы сможете аккуратно развесить полотенца, шарфы, шапки и свитера, сумки, пальто, зонтики и сэкономить драгоценное пространство на полу. Используйте всю доступную площадь, когда это необходимо.







Дополнительные блоки

Внутренние отсеки

Использование технических пространств

Полка-лестница

Длинная столешница

Пространство над шкафами

Индивидуальные особенности квартиры

Проектор

«Умная» кухня

Некоторые из лучших идей для хранения вещей в маленькой квартире — это максимальное использование пространства в уже имеющемся шкафу. Наведите порядок и установите дополнительные полки. Добавление большего количества органайзеров внутри шкафа тоже поможет вам максимально эффективно его использовать. Это позволит поддерживать порядок круглый год. Используйте пустое пространство над шкафами. Например, расположите на шкафах красивые корзины с крышками — они помогут избежать скопления пыли.Чемоданы, табуреты, столики и прочая мебель с внутренними отсеками — лучший вариант для хранения всевозможных вещей. Удобно, когда кровати и диваны имеют систему хранения под матрасом. Можно сделать кровать-платформу на заказ с выдвижными ящиками. Даже спинка кровати может принести ощутимую пользу. Пуфики для хранения идеально подходят для одеял и дополнительных подушек. Они также могут служить местом для хранения ваших книг.В санузлах используйте внутреннюю площадь технических пространств за сантехническими люками, организовав там полки. Как в полноценном встроенном шкафу можно хранить чистящие средства, туалетную бумагу и прочие принадлежности. Полезно пространство под ванной. А что с открытыми полками в небольшом санузле? Пару-тройку открытых полок на стене придадут декоративность атмосфере помещения, а также послужат дополнительным местом для хранения. Используете пустое пространство над унитазом (полка может послужить местом для хранения полотенец).Используйте полку-лестницу в опоре к стене. Такие полки — не только украшение, но и возможность для хранения. Ее можно покрасить в яркий цвет и интерьер приобретет совершенно новый и свежий вид.Сделайте рабочую столешницу от стены до стены, будь то детская, кабинет или кухня. Обратите внимание на углы: часто они остаются пустыми, когда столешницы не доходят до углов, что приводит к неиспользуемому пространству с обеих сторон.Используйте пространство под шкафами. Знаете ли вы как много полезной площади пропадает за цоколем той или иной мебели. За цоколем можно разместить предметы, которые вы не используете повседневно, но время от времени они нужны. Например, бумага для принтера А4 или книги с журналами. Главное, чтобы на вашей мебели цоколь был съемным.Посмотрите на конструктивные особенности вашей квартиры. При обустройстве мест хранения используйте ниши, выступы, широкие проемы. Особо креативный вариант — фальш-колонна, внутренняя часть которой также будет использована для хранения.В маленькой квартире важен каждый сантиметр площади стены. Вместо того, чтобы вешать телевизор на стену, используйте цифровой проектор на глухой стене. Большинство моделей проекторов умным зумом, он позволяет согласовать размер проекции с параметрами экрана, не передвигая проектор ближе и дальше от стены.Вы ограничены в пространстве кухонных шкафов? Повесьте кастрюли и сковородки в проем окна или в нишу. Попробуйте повесить их на крючки, а крючки разместите на рейлинги. Так удобно вешать столовые приборы, половники, открывалки, разделочные доски, ножи, кружки, прихватки. Также вы можете повесить свою кухонную утварь на перфорированную доску — это освободит больше места в ящиках