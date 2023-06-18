Чем заменить майонез: 8 оригинальных и полезных соусов из элементарных продуктов

Несмотря на то, что майонез является самой популярной заправкой для салатов, горячих блюд и маринадов, польза его магазинного варианта вызывает много вопросов. Novate.ru предлагает заменить майонез на более легкие соусы, которые подойдут даже тем людям, которые придерживаются правильного питания.
Вариант 1: Сметанный соус
Сметанный соус с добавлением горчицы. / Фото: travel-dom.ru
Для его приготовления понадобится семь столовых ложек сметаны, одна столовая ложка лимонного сока, три столовых ложки оливкового масла, одна чайная ложка горчицы, щепотка соли и перца. Способ приготовления элементарный: нужно добавить все ингредиенты в глубокую миску (сметану положить в последнюю очередь) и перемешивать до тех пор, пока не получится однородная консистенция. Сметану нужно использовать жирную, 10-процентная не подойдет. Дело в том, что чем жирнее продукт, тем он гуще, а значит, лучше держит форму салата. Что касается горчицы, то она может быть дижонской или обычной, русской.
Сметанный соус подходит для селедки под шубой и различных вариаций слоеных салатов. При желании, его можно даже намазать на бутерброды вместо паштета.
Вариант 2: Кефирный соус
Кефирный соус с добавлением творога. / Фото: syl.ru
В состав соуса входят три вареных желтка, чайная ложка лимонного сока, три столовые ложки творога, пол чайной ложки горчицы, пять столовых ложек кефира, соль и перец по вкусу. Получить однородную массу с помощью ложки вряд ли выйдет из-за присутствия «твердых» ингредиентов (желтков и творога). Поэтому для приготовления соуса лучше использовать блендер. Положите все ингредиенты в чашу и взбивайте несколько минут, пока не добьетесь нужной консистенции. Заправка из кефира идеально подойдет для мясных и овощных салатов.
Вариант 3: Творожный соус
Творожный соус с добавлением зелени. / Фото: artfile.ru
Для приготовления соуса нужно взять 250 граммов творога, две столовые ложки молока и оливкового масла, одну чайную ложку уксуса и горчицы, зубчик свежего чеснока, соль и перец по вкусу, а также любую зелень, которая нравится.
Для начала следует протереть творог через сито, а затем добавить к нему молока, чтобы он получился мягким. Далее положите в чашу блендера творог, уксус, горчицу, чеснок, соль, перец и предварительно измельченную зелень, и взбейте все ингредиенты до однородной консистенции. В конце добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте. Если соус получится слишком густым, добавьте немного молока, чтобы разбавить его.
Заправка получается очень пикантной, легкой, свежей и ничем не уступает майонезу. Она прекрасно сочетается с овощами, рыбой и мясом. В зависимости от блюда, самостоятельно корректируйте консистенцию, а также зелень, присутствующую в соусе.
Вариант 4: Фасолевый соус
Густой соус на основе белой фасоли. / Фото: food.inmyroom.ru
Оригинальный соус, подходящий для смешанных салатов и мясных блюд, получится из белой фасоли. Лучше всего брать готовую консервированную. Понадобится 200 граммов главного ингредиента, один лимон, пять столовых ложек подсолнечного масла, одна чайная ложка горчицы, немного соли и перца. С фасоли предварительно нужно слить жидкость, а затем измельчить ее при помощи блендера, чтобы образовалось пюре. В полученную массу нужно добавить мякоть одного лимона и остальные ингредиенты. Все тщательно перемешайте и заправляйте свое блюдо.
Вариант 5: Ореховый соус
Соус на основе ореховой пасты. / Фото: shnyagi.net
Среди ингредиентов соуса одна столовая ложка ореховой пасты, соевого соуса и зелени (петрушка или базилик), один помидор, две столовые ложки кокосового молока, ¼ репчатого лука, один зубчик чеснока, пол чайной ложки тертого имбиря, один стакан кипятка, соль и перец по вкусу.
Имбирь следует натереть на мелкой терке, помидор – нарезать маленькими кубиками, зелень, лук и чеснок – измельчить. Далее положите ингредиенты на заранее разогретую сковороду, добавьте соевый соус и жарьте пару минут. В это время разведите ореховую пасту в воде, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны (проследите, чтобы не было комочков). Вылейте полученную массу в сковороду к другим ингредиентам соуса, добавьте кокосовое молоко, немного воды и готовьте семь-десять минут на слабом огне. В конце посолите и поперчите. Обратите внимание, что соус быстро густеет, поэтому добавляйте такое количество воды в процессе готовки, которое нужно для подходящей вам консистенции.
К рыбе соус нужно подавать отдельно, а вот мясо лучше протушить в нем за несколько минут до готовности. Говядина пропитается им и будет очень нежной. Также ореховую заправку можно использовать в качестве подливки к рису, получится очень сытно и вкусно.
Вариант 6: Тартар
Тартар готовится с добавлением соленых огурцов и оливок. / Фото: 2001online.com
Этот соус не менее популярный, чем майонез, однако мало кто знает, как его готовить в домашних условиях. В этом нет ничего сложного. Для начала стоит растереть два желтка, добавить к ним соль и перец по вкусу, сок половины лимона, а затем хорошо размешать. Когда консистенция будет однородной, влейте 120 мл оливкового масла, постоянно помешивая соус. Когда он загустеет, добавьте 100 граммов измельченного зеленого лука, пять-шесть мелко нарезанных оливок, зубчик чеснока, выдавленный через пресс, и кусочки одного соленого огурца. Хорошо перемешайте и можете подавать к столу. Идеально сочетается с рыбой, куриным филе, жареным в сухарях, креветками, кальмарами и прочими морепродуктами.
Вариант 7: Карри с яблоком
Соус должен получиться горчичного цвета. / Фото: vitablog.ru
Этот восточный соус, который стал популярен благодаря яркому и пикантному аромату, является прекрасным дополнением к мясным блюдам. Для его приготовления необходимо взять две столовые ложки сухой приправы «Карри», 50 граммов сливочного масла, два небольших репчатых лука, два зубчика чеснока, два зеленых яблока, пол литра куриного бульона, соль и перец по вкусу.
Лук, чеснок и яблоко помойте и очистите от кожуры. Затем мелко нарежьте овощи, а фрукт натрите на терке. Сливочное масло растопите в кастрюле, добавьте лук, чеснок и оставьте ингредиенты на пару минут, чтобы они прогрелись. Следом положите измельченное яблоко и готовьте на медленном огне две-три минуты. По истечении времени всыпьте соль и приправу «Карри», перемешайте и дайте компонентам насытиться ее ароматом. Влейте 250 мл куриного бульона и тушите на слабом огне (бульон нужно доливать по мере выкипания жидкости). Соус нужно тушить примерно 30 минут, а после того, как он приобретет нужную консистенцию, перебить блендером до однородного состояния.
Вариант 8: Огуречный соус
Огуречный соус легкий и освежающий. / Фото: fotostrana.ru
Очень легкий и нежный соус великолепно гармонирует с жареным мясом, отварным картофелем и даже обычными тостами. Среди ингредиентов один свежий огурец и пять небольших маринованных, четыре столовых ложки сметаны, шесть столовых ложек майонеза, три зубчика чеснока и зелень.
Огурцы нужно очистить от кожуры и натереть на крупной терке, отжать сок и переложить в мерный стакан. В отдельной емкости нужно смешать все остальные ингредиенты, добавить их к огуречной массе и перебить блендером, чтобы получить однородную консистенцию. Вуаля – соус готов!
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